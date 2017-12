Con testeos en plaza Mitre: El municipio de Goya reafirma la importancia de la prevención del VIH

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida, en la Plaza Mitre la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya a cargo del Prof. Gonzalo Guido por intermedio del Programa Positivo coordinado por Hernán Scheller realizarán prevención y concientización sobre el VIH,El 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial en Respuesta al VIH/sida; este año el lema elegido es #YoParticipo, buscando que todos pongan su granito de arena en post de sensibilizar y ayudar al prójimo. Por tal motivo, este Viernes desde 9:00 a 11:30hs se realizará una nueva jornada de prevención, concientización y sensibilización en la Plaza Mitre.Uno de los objetivos como grupo es concientizar que ante el VIH todos estamos expuestos y que más allá de los enormes avances científicos, el VIH no es un tema del pasado, sino que sigue precisando que todos nos involucremos y participemos.El Programa Positivo comunicó que es importante hacerse el test porque, "si te da negativo, te sacas la duda; porque, si te da positivo, podés empezar a tratarte con un profesional de la salud". Además, remarcan que "hoy en día, la medicación es altamente efectiva"; y detallan que "el VIH puede llegar a tardar muchos años en presentar síntomas. Por eso la única manera de saberlo es haciéndose el test".Hasta el mes de Noviembre se realizaron 3500 test rápidos de vih a todas las personas que se acercaron a nosotros, mediante más de 100 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, también, hasta la fecha se llevan entregados alrededor de 18.000 preservativos, en un arduo trabajo de concientización del uso correcto del mismo.Cabe destacar que se realizan test de VIH, de manera gratuita, voluntaria y confidencial, en nuestras oficinas, San Martin n° 567 en los horarios de lunes a viernes de 8 a 12hs.En declaraciones al programaque se emite por, el coordinador del Programa Positivo, Hernán Scheller, dijo: “Vamos estar haciendo prevención en la plaza Mitre desde las 9, haciendo test de VIH para quienes se quieran acercar. Es gratuito y confidencial. Se estará repartiendo preservativos y haciendo charlas informativas”.Scheller destacó: “Comenzamos siendo un gabinete de vih que fue el espacio que nos brindo el municipio. Después presentamos un proyecto en el Concejo el cual aprobó para poder ser un programa y hoy en día está funcionando. Tiene un montón de espacios, como un área legal. También hacemos el acompañamiento. El programa fue creciendo mucho y sigue proyectando varias cosas para el año próximo”.Scheller recalcó que “llevamos tres mil test realizados en Goya, de los cuales 67 casos fueron detectado. Los reconfirmamos por una cuestión legal en los laboratorios municipales. Después de confirmarlo lo derivamos a obra social o a la parte pública, siempre haciendo el acompañamiento. Nuestra función termina cuando la persona comienza la adherencia al tratamiento, nuestra tranquilidad es que los 67 están bajo tratamiento”.Precisó que “hay falta de compromiso en el uso del preservativo, este año hicimos un recorrido en todos los colegios para que ningún adolescente termine el año sin haber escuchado de las enfermedades de transmisión sexual y el uso del preservativo, hacerle ver que es una enfermedad que no se ve, la persona puede no saberlo porque hablamos de que tarda entre 8 a 10 años, puntualmente hay que pedir el análisis de VIH para saber si el virus está en el cuerpo o no, es generar conciencia, nos cuesta mucho porque cuando nos acercamos para concientizar no dicen “estoy casado”, y ¿si hay un desliz en la pareja y no hubo recaudos necesarios?. Tenemos casos donde uno trajo el virus a la relación y terminó transmitiendo al a familia entera”.-