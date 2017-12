Sesión preparatoria: Canteros tomó juramento a los nuevos senadores

En el marco de la Sesión Preparatoria presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, este jueves prestaron juramento los flamantes senadores provinciales en la Cámara Alta de la Legislatura, los que fueron elegidos en los comicios desarrollados el pasado 8 de octubre. En ese marco, Canteros tomó juramento de rigor al actual gobernador, Ricardo Colombi, que finaliza su mandato el 10 de diciembre, fecha en la cual asumirá el gobernador electo, Gustavo Valdés. También juraron como senadores provinciales, Sergio Flinta y Alejandra Seward, ambos por Encuentro por Corrientes y Carolina Martínez Llano y Víctor Giraud, en representación de Corrientes Podemos Más.



Los nuevos legisladores asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre. Por otra parte, se estableció la prórroga de las actuales autoridades de la cámara alta y las nuevas serán elegidas en la primera sesión del año venidero.

El gobernador Ricardo Colombi, al finalizar el acto de jura, dijo a la prensa que acompañará “la próxima gestión de Gustavo Valdes (gobernador electo) en todas las normativas que necesite la provincia” y adelantó que de ahora en más el objetivo será “trabajar, seguir poniendo a la provincia de Corrientes en el contexto nacional. Los proyectos y programas que se vienen, son muy interesantes y como siempre sostuvimos, se avecinan años muy importantes para la provincia y el país”.

En cuanto al pacto fiscal manifestó que “va a ser remitido a la Legislatura para su tratamiento en sesión extraordinaria".



"La deuda pública de la Provincia no supera el 5% del Presupuesto"

El Gobernador de Corrientes, Dr. Ricardo Colombi, dialogó con Radio Sudamericana después de jurar como senador provincial y a 10 días de finalizar su tercer mandato. Destacó la importancia de la visita del Presidente Mauricio Macri y habló de la situación financiera provincial. Adelantó que “la gestión de Gustavo Valdés va a intensificar el desarrollo de la Provincia y la buena relación con la Nación”, además de señalar que “la deuda pública provincial no supera el 5 por ciento del Presupuesto”.

El Gobernador actual de Corrientes dialogó con Radio Sudamericana y destacó que “la visita del Presidente siempre es importante, más allá del acto en sí, de la inauguración de las refacciones de una escuela histórica importantísima para Corrientes y el país y de visitar las obras de la maternidad”. Agregó que con su presencia, Mauricio Macri “ratificó el vínculo de la Nación con la Provincia de Corrientes, fundamentalmente el rumbo que el Presidente tiene para el país en la cual Corrientes es parte”.

Respecto de los beneficios de las políticas de la administración nacional, Colombi señaló que “esta visión de que pueda combatir la inflación con los programas acordados, en forma elaborada, con inversiones que comiencen a modificar la estructura de un país unitario, que benefició y beneficia al conurbano para que alcancemos a cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, de que somos un país federal”.

Adelantó que “después se van a diagramar acciones que hacen falta y en el caso de Corrientes no sólo obras, sino mejor calidad de vida, educación, trabajo, parques industriales, entre otras cosas”. Recordó que “son muchas las demandas y bienvenida sean porque estamos creciendo”.

El Gobernador se refirió al acuerdo fiscal al que adhirieron casi todas las provincias del país y relató que “antes no hubo provincias que se quedaron con el manejo discrecional de fondos, lo que pasa es que ahora dejaron de recibir por izquierda y acordamos recibir compensar a favor con un bono”. Agregó que “Corrientes es la menor alícuota, así que no nos afecta, podemos subir y el pacto fiscal para Corrientes se desmiente”.

Reclamó que “el sector privado tiene que acompañar porque las reglas son claras”, destacando que “con la Reforma laboral, habrá una baja de impuestos y exportación con valor agregado, por lo que el panorama es diferente”. Aclaró respecto del tema previsional que “no se modifica nada porque la caja sigue siendo de Corrientes”.

También resaltó que “la provincia está bien y con el presupuesto aprobado se dictará la pauta salarial que corresponda”, además de indicar que “las obligaciones se cumplieron en tiempo y forma, así que esa cuestión hay que profundizar la tranquilidad de los del sectores públicos y el Estado seguirá cumpliendo en tiempo y forma”. Ratificó que “la deuda pública no supera el 5 por ciento del presupuesto provincial y si se compensa con Nación estamos en cero”.