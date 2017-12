Finalizan las clases y ya comienza periodo de inscripción en escuelas de Goya

La postal de veredas repletas de papeles marca la finalización de las clases y se contrasta con la presencia de los padres de alumnos en la vereda de las escuelas esperando su turno para poder inscribirlos para el próximo año. Esto es notable, sobre todo en la Escuela Graduada, donde a diario se ven decenas de personas haciendo cola, sentados en el piso o en sillas, armados de paciencia.

Silvia Olivera, maestra de la Escuela Graduada , a cargo de la dirección de la misma, se refirió a la finalización del ciclo lectivo en Goya.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, la docente comentó: “No cumplimos con la expectativa de otro años. Finalizamos el año con 170 días de clases afectados por días de elecciones por los cuales se realiza el empapelado y el lunes siguiente a las elecciones se hace fumigación del Establecimiento. Lamentablemente, el día lunes tampoco se hace actividad escolar. Ahí fueron algunos días (perdidos) que nos afectó, de allí en adelante, en otros días no. Simplemente que eso hace que implique que tengamos menos días pero siempre vamos trabajando y se va realizando ya el fortalecimiento y la recuperación de contenidos. En el trayecto del año tratamos de que no queden contenidos prioritarios sin desarrollar. Tratamos de que los chicos puedan ser promovidos en condiciones”.

La docente continuó diciendo: “Las planificaciones en general se hacen en su totalidad. Se priorizan los contenidos y es allí donde afianzamos, apuntalamos un poco más porque también el periodo de formación permanente y jornadas institucionales nos ocasionan distintas bajadas áulicas que también hay que llevarlas a las prácticas. Se hace un registro de esas secuencias didácticas que se van implementando y eso produce nuevos logros y nuevos modos de realizar algunas actividades y dan buenos resultados. La verdad es que fue un año intenso pero muy productivo para los chicos”.



NIVEL EDUCATIVO

Se le preguntó como es el nivel educativo de los alumnos de su escuela. Respondió: “Hemos recibido los resultados de la evaluación Aprender y en nuestra escuela, además de los niños de sexto grado se tomo muestras de tercer grado y hemos analizado esos resultados y nosotros estamos conformes y podríamos mejorar con los chicos de sexto grado. Pero en cuanto a tercero hemos tenido muy buenos resultados, en cuanto a los resultados de lo producido por los chicos y estamos siempre orgullosos”.

“Hablamos de porcentajes y nos puntualiza en un grado particular. Tenemos ocho secciones de sexto grado y son aproximadamente 200 niños en los que hemos tenido muy buenos resultados sobre todo en el área matemática,”.



LA INSCRIPCION

En cuanto a la inscripción que ya se inició en la Escuela Graduada, comentó: “Es más exigente la inscripción, no porque hace varios años venimos implementando en la escuela la solicitud de una serie de requisitos llamémosle pero es para darle una mirada un poco más pormenorizada a los niños sobre qué condiciones están ingresando. Una de las solicitudes que tenemos es por ejemplo que no solo que los niños vayan al otorrinonaringolo para que se realice un estudio de audiometría porque allí nos refleja si un niño tiene problemas de modulación, pronunciación y sugiere la fonoaudióloga algún tratamiento para mejorar y apuntalar al desarrollo suyo en el Primer Grado. La verdad es que no varía mucho. Hace dos años el Consejo General de Educación envió un formulario que es el que solicitamos que compren en librería para iniciar el recorrido con el médico y demás porque ahí aparece la solicitud de la muestra sobre la serología del mal de Chagas que ahora es una solicitud pero esto vino desde el Ministerio de Educación. Eso pedimos como requisito porque si dejamos para el mes de febrero cumplimentar eso en realidad por ahí es como que se dilata en el tiempo el cumplimento porque ya pasa esa época, están preocupados más por lo útiles escolares de los niño que por esta tarea estas obligaciones”.