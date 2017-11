Juraron los nuevos senadores, con tres expresidentes y un faltazo

En una ceremonia que careció de estridencias, 23 de los 24 senadores que obtuvieron sus bancas en las últimas elecciones juraron su mandato de 6 años, que comenzará el próximo 10 de diciembre. Entre los protagonistas de la jornada estuvieron la expresidente Cristina de Kirchner; el exministro de Educación, Esteban Bullrich, y el también exmandatario Carlos Menem.



Los nuevos senadores electos fueron elegidos por las provincias de Buenos Aires, Formosa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Misiones (tres por cada una), quienes fueron llamados a prestar juramento por orden alfabético de provincias y de nombres. La única ausente fue la bonaerense Gladys González (Cambiemos) quien se encuentra de viaje en China.

Además de Cristina y Menem, hubo otro expresidente que juró: el puntano Adolfo Rodríguez Saá quien revirtió el resultado de las PASO y se alzó con un triunfo categórico en su provincia.

La jura comenzó minutos antes de las 11 cuando le dio inicio la vicepresidente Gabriela Michetti y Carlos Menem izó la bandera. El primero en jurar fue Bullrich, seguido de Cristina ante la ausencia de González. El quizás único momento ríspido de la sesión ocurrió cuando desde las grades bajaron aplausos cuando fue el turno de la exjefa de Estado. Michetti pidió "silencio, así nos podemos escuchar todos", algo que no repitió ante otras situaciones idénticas. "Simplemente quise controlar la situación porque recién empezábamos e iba a ser un caos, no tiene nada que ver con que haya sido la expresidente", se justificó luego.

Al momento de jurar en su cargo, Cristina fue la única que se paró sola frente al atril. Luego volvió a la banca que hasta ahora ocupó la saliente senadora María Laura Leguizamón. A su lado se sentó Rodríguez Saá, con quien habló casi toda la sesión, en ocasiones tapándose la boca emulando la actitud de los futbolísticas que buscan evitar que las cámaras capten sus palabras.

El foco estuvo puesto en la exmandataria debido a su reciente salida del poder y a la tensión de su espacio político con el resto del peronismo, incluido el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto. Los próximos días serán de definición en el bloque que se descuenta se quebrará. La duda es cuántos miembros irá para cada bando.

Un hecho de color de la jornada fue la presencia de la hermana de Cristina de Kirchner, Gisele Fernández, quien no pudo ingresar al recinto a acompañarla. En rigor, no estaba en la lista de invitados para entrar por lo que el personal del Senado le impidió el paso. "Yo soy la hermana, para verla por televisión me quedaba en mi casa", vociferó en la zona de prensa y amenazó con hablar con los medios. Pese a sus quejas no pudo entrar al recinto y debió conformarse con ir al despacho de la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Tras la jura, Bullrich pasó por el área de prensa, donde dijo que trabajará en la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno, y manifestó que aspira a ser el titular de la Comisión de Educación de la Cámara. Además, contó que previo a la sesión se saludó cordialmente con Cristina de Kirchner y dijo que espera "trabajar en conjunto por el bienestar de los bonaerenses".

También se presentó Michetti, quien realizó fuertes declaraciones respecto al conflicto por la muerte de un joven mapuche en Villa Mascardi que fue baleado por efectivos de Prefectura. Como corolario de jornada, el edificio debió ser evacuado por una amenaza de bomba, que resultó ser una falsa alarma.

Además de los tres senadores nacionales por Buenos Aires, juraron por Formosa José Mayans y María Teresa González (PJ) y Luis Naidenoff (Cambiemos); por Jujuy Mario Fiad y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y Guillermo Snopek (PJ) y por La Rioja Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria (Cambiemos) y Carlos Menem (PJ).

Por Misiones lo hicieron Maurice Closs y Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia) y Humberto Schiavoni (Cambiemos); por San Juan Roberto Uñac y Cristina López (PJ) y Roberto Basualdo; por San Luis Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo (PJ) y Claudio Poggi (Cambiemos) y por Santa Cruz Eduardo Costa y María Belén Tapia (Cambiemos) y Ana María Ianni (FPV).

Los nuevos senadores nacionales asumirán en sus bancas el 10 de diciembre, día en que vence el mandato de seis años de los actuales legisladores de esas ocho provincias que concurrieron a las urnas en octubre pasado.

Ese día dejarán sus bancas los bonaerenses Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón y Jaime Linares; los jujeños Walter Barrionuevo y Liliana Fellner y los riojanos Hilda Aguirre y Teresita Luna.

También concluirán sus mandatos el 10 de diciembre los misioneros Salvador Cabral, Sandra Giménez y Juan Manuel Irrazábal; los sanjuaninos Ruperto Godoy y Marina Riofrío; los puntanos Liliana Negre y Daniel Pérsico y los santacruceños Virginia García, María Ester Labado y Alfredo Martínez.