López Soto defendió el uso de la planta asfáltica y endeudamiento con cheque diferido y dijo que Goya necesita mil cuadras de asfalto en forma rápida

El actual secretario de la Producción, Carlos López Soto destacó que con la planta vial Goya se pudo asfaltar el equivalente a 30 cuadras y que gracias a esto la Municipalidad no tendrá que lidiar crónicamente con esas arterias que antes eran de tierra. Y aseguró que Goya necesita hacer rápidamente 1000 cuadras de asfalto. Defendió la emisión de cheques diferidos por considerarlo absolutamente legal, y acotó: “Pero a mi no me parece que haya que hacer obra pública con el modelito Don Manolo, el viejo almacenero que dice que lo que entra gasto, eso no es correcto”.

En declaraciones al programa “Al que madruga”, que se emite por FM Norte, el funcionario hizo un balance positivo de la gestión del intendente Gerardo Bassi y en lo que le compete destacó y valoró la importancia del trabajo realizado con la Planta Vial Goya que fue devuelta hace poco tiempo a su propietario.

Dijo López Soto que con esa planta “se terminó asfaltando el equivalente a 30 cuadras, siempre dijimos que eso era un alquiler, un leasing no compra sino con opción a compra, si se alquilaba muchos años te quedaba para vos. Segundo, yo soy convencido y lo sigo sosteniendo que Goya debe encarar un esquema rápido para asfaltar mil cuadras, porque con el ritmo de asfaltado de la ciudad, si miras los últimos 10 o 15 años no supera los 2,5 medias cuadras por año. Cada gestión hace 100 cuadras, el asfalto rígido durara hasta la próxima lluvia porque se rompe igual, es un problema de suelo. Si nosotros seguimos con ese ritmo, mucha de nuestra gente va a vivir en el barro”.



ACTIVOS DE LA GESTION

“Para mí es necesario hacer las 1000 cuadras. ¿Cuál es la herramienta que hay que utilizar para lograrlo?. Eso hay que analizar. Cuando se analizó hace año y medio, por los costos, no había ninguna duda: si la tengo que analizar en números reales, no cháchara, no de gente que no tiene idea de lo que cuesta el alquiler de una maquina, hay que mirar cuánto cuesta mantener 30 cuadras con la motoniveladora, para que la calle de tierra esté destruida igual. Es decir que cuando se hacen números hay que hacerlo bien. El costo de la planta vial era de 15 mil dólares mensuales. Es el equivalente a alquilar una retroexcavadora. A quien conozca de números y no que habla por hablar, debe saber los números reales”, dijo López Soto.

Continuó diciendo: “Era todo un grupo de maquinarias, esto es una industria”.



FONDOS RETENIDOS

López Soto aseguró que son 20 millones de pesos que la Municipalidad de Goya dejó de percibir en concepto de fondo sojero, y que ese dinero era para el reasfaltado de la calle Colón. Precisó el Secretario de la Producción: “No coincido con Osella de decir que no hay que tener nada de deuda. Habíamos hablado de las retenciones indebidas del fondo sojero. Van a estar cerca de los 20 millones de pesos. Con ese dinero se iba a hacer el reasfaltado de la calle Colon, se había empezado el bacheo. Yo te digo que el dinero del fondo sojero era el dinero para el reasfaltado de la calle Colón”.



TRANSICION Y CHEQUES

En relación a la transición y a los cheques diferidos que motivaron un allanamiento en la Municipalidad, el funcionario comentó: “Es difícil explicarle a Gerardo Bassi que no pudo ser candidato… Eso le dijo el Superior Tribunal de Justicia y termina ganando la elección quien se presentó cuatro veces en forma consecutiva. Hay algo que está muy mal. Entonces, yo creo que eso deriva en una cuestión que se interpreta de absoluta injusticia y entonces eso complejiza mucho porque yo creo que Gerardo Bassi en toda su razón interpreta que la Justicia no ha sido justa. Esto lo quiero marcar como punto importante que complejiza la posibilidad de una transición más ordenada, más fácil, más fluida. Lo mismo, los equipos técnicos venimos haciendo una transición… En mi área he tenido muchísimas reuniones y estoy como corresponde dejando la información a alguien del equipo del intendente electo”.

También comentó: “Lo de los cheques diferidos. Una opinión. Me parece vergonzoso (el tema del allanamiento) porque el procedimiento dice que el juez ante cualquier duda no necesita mandar 45 personas para mandar un expediente, tiene un procedimiento que puede seguir y me gustaría ver esos procedimientos para otras cuestiones más graves. ¿Cuál es el tema del cheque?. Eso es un instrumento legal muy bueno si se lo puede utilizar bien. Están perfectamente aprobados por los dos tercios del Concejo Deliberante. A uno le puede gustar o no pero no digamos una cosa y apoyemos otra. El cheque tiene un plazo de 360 días para no ahogar el proveedor, que te entrega los materiales y no recibe nada, entonces le entregas el cheque de pago diferido que lo puede cambiar en el banco.. Hay una ordenanza que lo autoriza. Es un empréstito de corto plazo. No se puede emitir a más de un año. A mí tampoco me parece que el municipio no puede emitir una deuda de corto plazo, Goya no es más la municipalidad de Lavalle ni de Santa Lucia, es una municipalidad importante que necesita hacer obras, que el financiamiento no lo puede sacar del presupuesto diario sino deja de hacer otras cosas”.

Respecto a si con los cheques le están dejando una deuda importante a la próxima gestión, dijo López Soto: “El intendente electo forma parte de un gobierno que está emitiendo deuda a 100 años, a 45 pico de gestiones para adelante. Está bien. No comparto ni ese extremo ni hacer nada. Pero a mi no me parece que haya que hacer obra pública con el modelito don Manolo, el viejo almacenero que dice que lo que entra gasto, eso no es correcto”.



ACTIVOS NO DEUDAS

López Soto recordó que para Goya le quedan varios activos logrados por la gestión Bassi y mencionó como ejemplos a la revalorización de terrenos logrados por la pavimentación de la avenida Neustadt o la posibilidad de contar con el terreno destinado a la terminal. Y precisó: “Lo que hay que medir es en términos de activos no solo en términos de deuda. ¿Cuánto vale hoy la manzana donde se iba a hacer la terminal en la Alem que el municipio lo deja libre para disponibilidad?. Eso cuesta unos cuantos millones de pesos porque consiguió de manera gratuita y con mucha gestión para hacer la estación en la Santa Fe y ruta 12. ¿Cuánto vale, cuánto valen hoy las tres o cuatro manzanas sobre la avenida Neustadt que tomaron valor por las gestiones de conseguir financiamiento de la Neustadt y ejecutar la obra? Cuando vayamos a hace el número no nos equivoquemos, no hagamos el número del almacenero, hagamos el número real que tiene que ver con los activos reales, sino nos fijamos en la hojita que no es un árbol pero nos tapa el árbol”.-