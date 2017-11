El HCD aprobó Loteo por Excepción en zona norte, la homologación de convenio con Asociación Aeroclub Goya y nominación y delimitación del B° Aeropuerto

Además, enviaron a su Comisión de origen los proyectos de reforma de las ordenanzas vigentes sobre el Estatuto y el Escalafón Municipal. Nuevamente los ediles de ECO + Cambiemos no se presentaron a sesionar, argumentando en esta ocasión que fueron notificados a destiempo y el oficialismo sesionó con quorum propio.La presidencia fue ejercida por el Vicepresidente 1° Ariel Pereira, ya además de él conformaron el quorum los concejales Luis Alberto Ramírez, Pablo Monzón, Kalenberg César Kalenberg, Ludmila Baldi Escobar, Marta Reyes Letellier, Stella Maris Ginocchi, Pablo Ibáñez.El inicio mismo de la sesión, el Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia, Ariel Pereira, indicó que la sesión fue convocado en tiempo y forma y que había quorum para iniciar la sesión, tras lo cual su par Pablo Monzón solicitó un cuarto intermedio que fue votado afirmativamente por la totalidad de los presentes, retirándose los concejales a deliberar a otro lugar.Asistieron a presenciar la sesión un nutrido grupo de trabajadores que se desempeñan en el área del Corralón Municipal, como así también referentes del gremio ATE.Al regreso del cuarto intermedio, el Secretario de Cuerpo Gerardo Urquijo dio lectura al Orden del Día, tras lo cual Marta Reyes Letellier solicitó la incorporación del Proyecto de Ordenanza sobre la homologación de convenio con Asociación Aeroclub Goya, lo que fue aprobado.Más adelante solicitó también la incorporación del Proyecto de Ordenanza fijando la jurisdicción y nominando como Barrio Aeropuerto a ese grupo habitacional así conocido. Ambos fueron aprobados Sobre Tablas por unanimidad.Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión Anterior y luego se leyeron las notas recibidas por Secretaría, las que fueron:.- De la Defensoría de los Vecinos de Goya elevando Informe Anual de lo actuado, el que fue reservado en Secretaría para consulta de los interesados..- De la Asociación Civil de la Comunicación Comunitaria ACOos Mate Ñeé, invitando al acto de entrega de certificados a realizarse el jueves 30 de noviembre a las 18,30 en la sede del Centro de Formación Mate Ñeé..- De ATE Seccional Goya, solicitando que al personal de ordenanza del HCD se le dé el mismo trato que al resto del personal, que quedó en Presidencia.Tanto el Proyecto de Ordenanza con despacho de Comisión sobre reforma Ordenanza Nº 1.291 sobre Estatuto Empleados de la Municipalidad de Goya, como el Proyecto de Ordenanza sobre reforma Ordenanza Nº 1.491 Escalafón Empleados de la Municipalidad de Goya, fueron enviados a la Comisión de origen de los mismos con el voto absoluto de los concejales presentes, para que continúen en estudio en el seno de la misma.Recibió el voto unánime de aprobación de los ediles presentes, luego de que se sorteara por votación un pedido de vuelta a comisión, el Proyecto de Ordenanza autorizando un Loteo por Excepción en la zona norte de la ciudad.Se leyó la parte Resolutiva, en la que se indica la excepción a la Ordenanza N° 1.338, Art. 2° y por única vez, tras lo cual la concejal Marta Reyes Letellier pidió que vuelva a Comisión y fundamenta el pedido diciendo que se interiorizando con la Secretaría de Planeamiento, y tiene cosas que corregir, como por ejemplo que no se dice por qué se establece la excepción, y no se puede hacer sin un fundamento muy marcado, y expuso luego otras posibilidades que se estuvieron analizando, mencionando la voluntad del vendedor de ceder un espacio verde, terreno para una calle pública y que permita el acceso a servicios básicos, como agua, cloaca y tendido eléctrico.Informó que analizaron los elementos para la excepción para que queden como norma, a través de una reforma de la ordenanza que establece que en esa zona deben ser los terrenos de 1.000 metros cuadrados, sobre la base de tener en cuenta la factibilidad de la prestación de los servicios básicos, ya que son lotes que se encuentran fuera de la planta urbana.En tanto que Kellerman Kalenberg, en contrario, dijo que fue tratado en comisión y que como referentes sociales deben defender los intereses de las familias que quieren acceder a una vivienda, ya que los actuales costos inmobiliarios en el casco urbano son muy elevados. Pidió que se trate el proyecto y que no se perjudique a las familias que desean poder acceder a una vivienda.La concejal Stella Maris Ginocchi agregó que hay mucha legislación sobre las excepciones y apoya la moción de Kalenberg, y que en muchos municipios extendieron la zona urbana o fuera del área urbanizada las extensiones que quedan fuera de las solicitadas en la zona rural, atento a las necesidades habitacionales.Agregó que el vendedor está de acuerdo en ceder el terreno para el espacio verde y los propietarios cederían también los centímetros que falten para los accesos y adelantó su voto positivo.Luis Ramírez opinó en el mismo sentido que Kalenberg y Ginocchi, basándose en las necesidades de viviendas que existen y que están los terrenos muy cerca del casco urbano.Se votó la moción de orden de que vuelva o no a comisión o siga en tratamiento, imponiéndose la segunda opción, y se votó a continuación la aprobación del proyecto.Por unanimidad, los concejales aprobaron el Proyecto de Ordenanza archivando los Expedientes N°: 1.756/11; 2.297/14; 2.357-2/15; 2.368/15; 1.400/15; 2.401/15 y 2.496/16.El primero de los temas incorporados, fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad, y fue el Proyecto de Ordenanza homologando Convenio suscripto entre la Municipalidad de Goya y la Asociación Civil Aero Club Goya, para su tratamiento y posterior homologación, elevado por el DEM.Tras leerse la parte resolutiva, la edil Marta Reyes Letellier se abocó a fundamentar el mismo, comenzando con una corrección gramática, para luego explicar que es un conflicto que se inició en 2015 pero que en sede judicial, y tuvo sentencia favorable a las aspiraciones del Aero Club Goya y se trabajó arduamente para llegar a un solución, relatando que el Convenio Conciliatorio establece las obligaciones de ambas partes y las establece en una forma que la edil consideró equilibrada, lográndose establecer por intermedio de Asesoría Letrada condiciones más justas, mencionando entre ellas la obligación del Aero Club de prestar sus instalaciones de forma gratuita al municipio y facilitarlas a quienes trabajan en el Parque Industrial o quieran visitarlo.“Creo que es un acuerdo beneficioso –acotó Marta Reyes Letellier-, que es equilibrado, y cuida los deberes y derechos de ambas partes”, recordando que la Ley de Municipalidades establece que cuando se produce la donación de un inmueble debe establecerse el fin y vigilarse que se cumpla el mismo. Expuso asimismo el contenido de los anexos que contiene el convenio.El segundo tema incorporado fue el Proyecto de Ordenanza Imponiendo el nombre “Barrio Aeropuerto a un barrio del Municipio y fijando sus límites. Fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad.Se leyó por Secretaría la parte Resolutiva, tras lo cual el concejal Pablo Ibáñez lo fundamentó diciendo que se hizo un trabajo ponderable en la Comisión de Cultura analizando ese proyecto, que fue difícil darle una delimitación ya que es extenso el mismo, y que sus pares Stella Maris Ginocchi y Marta Reyes Letellier, con la anuencia de la presidenta del Barrio se lograron los acuerdos para darle el nombre y determinar su jurisdicción.Sumó el análisis de que la ciudad se expande al norte, al sur y al este, era necesario que este barrio esté delimitado y tenga nombre, solicitando sobre esa base el acompañamiento de sus pares, quienes lo hicieron de forma unánime.Agotado el temario de la convocatoria a sesión ordinaria y tratado además los dos proyectos incorporados Sobre Tablas, se dio la posibilidad a los concejales de que se expresen en el Libre Uso de la Palabra.El primero en hacerlo fue un visiblemente emocionado Kellerman César Kalenberg, quien comenzó diciendo que es su última sesión ordinaria como concejal y agradeció la posibilidad que tuvo de poder ejercer el cargo, ya que desde chico militó en política y que creía era una buena herramienta, y que creía haber hecho las cosas con buena fe, de la mejor manera, a pesar de tener a veces distintas opiniones, y que se llevaba buenos recuerdos y amistades, mencionando a varios pares que compartieron la tarea en el seno del HCD.Dijo que conoció lo que es la militancia activa por los derechos sociales y tuvo un reconocimiento especial para Marta Reyes Letellier, de quien dijo que es una persona muy instruida, correcta, justa y leal, y muy trabajadora, aportando toda su experiencia siendo un ejemplo a pesar de su trayectoria, haciendo siempre un reconocimiento para las mujeres con un sentido social más profundo, con una cantidad y calidad de proyectos presentados.Reflexionó luego sobre el recambio político y abogó para que a la nueva gestión le vaya bien y pidió por los trabajadores municipales, que son, dijo, quienes le ponen el pecho para que la ciudad esté limpia, arreglada y con obras. Enfatizó que se debe protegerlos por sobre todas las cosas.Continuó Ludmila Baldi Escobar, quien coincidió con Kalenberg de quien dijo es una gran persona, y que sobre las luchas dijo que hoy los convocaban dos grandes temas a la sesión, y que no es la primera vez que se intentan tocar (Estatuto y Escalafón), que es sumamente importante para los trabajadores que necesitan que se les brinde la protección que se merecen.Dijo sobre los ediles de la oposición que les provoca una decepción tremenda, que ponen de excusa faltar para no tocar el tema. “Decepción, vergüenza, falta de respeto al cuerpo”, dijo y recordó que se escucha siempre hablar de la defensa de los trabajadores por parte de la oposición y del oficialismo, pero que no están para debatir y dijo que hace como 3 sesiones que no vienen y que se deberían justificar las inasistencia y que no se hizo, que hay un reglamento que se debería aplicar, insistiendo en que es una falta de respeto al cuerpo más allá de las diferencias políticas.En tanto que la concejal Marta Alicia Reyes Letellier agradeció las palabras elogiosas de Kalenberg, y le dijo a él y a todos sus pares que fue una oportunidad para aprender, que es lo que la motivó, y de cumplir el sueño de servir a la comunidad.Manifestó su deseo luego de que el éxito acompañe a quienes siguen con mandato y se ofreció a colaborar en los temas en que la necesiten y que pueda aportar, resaltando que el trabajo se hizo en forma mancomunada entre pares y técnicos buscando los mejores resultados, con consenso e intercambio respetuosos en la construcción de lo que todos esperamos para la sociedad.Desde el estrado, ya que como Vicepresidente 1° ejerció la presidencia por ausencia de Juan Domingo González, Ariel Pereira se expresó sobre lo que fue la última sesión ordinaria del año.Dijo que fueron 8 años en los que se pudo plantar frente a distintas luchas, y que en el 2009 cuando asumió no se debatía en el HCD, no se confrontaba para ver los contrastes y con el paso de los años se pudo instalar el debate sobre lo social, mencionado la salud, la atención en el Hospital de Goya, el trabajo, la energía eléctrica.Afirmó que trabajó 8 años con mucha pasión, y anheló que los nuevos ediles puedan trabajar con la misma pasión que ponen en su trabajo los empleados municipales, ya que estar en un lugar de exposición no es fácil y mencionó a las familias de quienes son víctimas de las difamación y con el único objetivo de tirar más basura a quien está en otra posición.Dirigiéndose en especial a los trabajadores y gremialistas presentes, se refirió también a la violencia laboral que sufren los trabajadores de planta permanente de la Municipalidad, y puso ejemplos sobre esto, y analizó que se debe tener un gremio fuerte como ATE para conseguir derechos propios de los trabajadores.Dijo que el de Goya es uno de los municipios del país con la más baja escala de sueldos y frente a la fantasía que tienen muchos dijo que un cajero de un supermercado gana lo mismo o más que un Director de la Municipalidad o un encargado de área. Habló también de las escalas, que entre la categoría 1 y la 10 debe haber apenas 100 pesos, sin posibilidades de crecer y construir un futuro digno, asumiendo parte de la responsabilidad por haber podido hacer mejor las cosas.“Los años que se vienen son los más duros –analizó Pereira-, en un contexto nacional en la que se asoma una reforma laboral brutal, que van más allá de los derechos de los trabajadores, que van a los derechos de las familias, ya que deben priorizar entre pagar la luz y el agua o comer”, remarcó.Aseveró que para asegurar la dignidad hay que darle más espacio a las organizaciones que representan a los trabajadores, y que en el HCD tuvieron una fiel representante los derechos de los trabajadores, como lo es la concejal Stella Maris Ginocchi para quien pidió el reconocimiento del cuerpo, poniéndose al hombro los reclamos de los trabajadores.Volvió sobre el tema de la violencia laboral, de la que dijo que se debe casi exclusivamente a cuestiones ideológicas políticas, y dio cifras de un estudio que realizó al respecto.Le pidió a los trabajadores que no bajen los brazos, y les aseguró que los concejales que continúan, seguirán trabajando para más y mejores derechos y salarios, ya que los municipales se merecen pasar una Navidad y Año nuevo sin sobresaltos, y por último agradeció a todos por 8 años de felicidad.