Más de 21 mil personas asistieron al Bingo de los Bomberos en Costa Surubí

Una multitud calculada en más de 21 mil de personas participó en el Bingo de los Bomberos Voluntarios de Goya que se llevó a cabo el sábado a la noche en Costa Surubí. Fue un éxito completo, a pesar de que horas previas había incertidumbre por la lluvia. Carlos Sánchez destacó que los premios fueron bien repartidos y anticipó que en diciembre se largará la edición 10° del tradición bingo.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el vice presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios y responsable de prensa, Carlos “Tini” Sánchez realizó un balance de lo acontecido en el Bingo y dijo: “Fue una hermosa fiesta, luego de que nos asustó el tiempo el viernes a la madrugada y tuvimos que secar 17 mil sillas una por una, sacar un poco el agua del predio. Pero salió el sol y después fue una noche maravillosa. Alcanzamos entre 20 a 21 mil personas. Es fácil calcular porque había 18 mil sillas, más 500 mesas que puso Matienzo. Así que más o menos el cálculo es fácil. Había gente jugando en la vereda, inclusive. Fue una hermosa fiesta, y los premios como siempre los han sacado gente que realmente necesita. El premio por pago adelantado lo sacó Vicente Valentín Fernández, de Lavalle quien nunca tuvo auto y sacó un Volkswagen. El segundo premio, el kit de electrodomésticos, lo sacaron entre cuatro. Son cinco productos uno cada uno, en fin”.



BINGO 2018

“Ya tenemos el bingo para el 2018”, anticipó Sánchez. “Será nuestro bingo número 10. Ya vamos a pensar en hacer algo más grande, algo más lindo con mejores premios. Pero lo del sábado fue una fiesta familiar”, remarcó Sánchez.

Continuó diciendo: ““El bingo saldrá en 20 a 22 por ciento más porque subieron todos los costos en los autos, en la construcción y no solo eso. Hay que agregar iluminación, tuvimos que iluminar el predio, no es que ocupamos como está. Se usaron ocho torres como cuatro luces de 2 mil cada una. Solamente iluminar el predio salió 72 mil pesos, más 17 mil sillas, que se traen de Córdoba; escenario, sonido; la gente del bingo, gente de Lotería que hay que alojarlos y atenderlos, que se portó maravillosamente bien todos los años. Nuestro agradecimiento a Lotería de Corrientes”.

“El precio del bingo de este año fue de 2.310 pesos. Queremos que sea lo más barato posible. A lo mejor será 2.800 pesos”, estimó Sánchez.

“Ya está el bingo. A mediados de diciembre estará en la calle con los mismos premios. No hemos bajado la calidad. Comenzamos con la casa; seguimos con el auto Volkswagen, no hemos bajado. Pero por supuesto, saldrá un poquito más”, indicó.



EL CAMION

El camión cisterna adquirido con el bingo llegará pronto a Goya. El vicepresidente de la Asociación precisó: “El camión ya esta comprado. Está en el puerto de Buenos Aires. Hay que esperar los trámites que a pesar de ser bomberos tenemos trámites. Tarda entre 15 a 20 días y el año que viene haremos el tanque de 12 mil litros que sale más o menos 880 mil pesos. Nos saldría: camión y tanque unos 2.640.000 pesos. Es el valor total del camión de 12 mil litros. Toda la plata del bingo se destina a eso. La gente cree que se gana mucha plata pero hay que sacar las cuentas. Son 19 premios de los cuales 10 son autos y buenos autos. Después, una casa que sale mucha plata. Estamos pensando, ya tenemos el terreno. Para el año que viene es una casa con dos dormitorios, cocina, comedor, garaje, todo instalado con computadora, para la televisión. El que entra solamente tiene que llevar su mueble nada más”

“En el caso de la casa la sacó Juana Beatriz Martínez quien vive en el barrio del sur, están contentísimos de tener una casa”, comentó. “Eso es lo bueno porque vos sentís los comentarios de la gente que dice “ay qué bien que sacó gente que no tenia auto, moto”, que tenemos nosotros, uno se pone doblemente feliz porque colabora con nosotros, a pesar de ser gente humilde y Dios los premia así”, dijo el vicepresidente de la Asociación.-