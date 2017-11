Ariel Pereira resaltó predisposición del Concejo Deliberante para colaborar con la próxima gestión

El edil aseguró que hay predisposición a colaborar con el intendente electo en todas aquellas cuestiones que contribuyan a mejorar la ciudad, y mencionó la ordenanza de pagos diferidos y la devolución de planta asfáltica. “Las cuentas están más que claras para que el intendente electo pueda gestionar como crea conveniente para el futuro de la ciudad”, insistió Pereira.

El actual vicepresidente 1° del Concejo Deliberante, Ariel Pereira dio detalles de la actividad legislativa próxima como la Sesiٙón preparatoria y la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Intendente Electo

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Ariel Pereira precisó hasta cuándo habrá sesiones y dijo: “Estamos en la etapa de fijar lo que será la sesión preparatoria, es la sesión donde asumirán los nuevos concejales y donde elegirán nuevas autoridades del Concejo. Esto pasará uno o dos días antes que el intendente electo Osella asuma en Costa Surubí donde van a hacer la asunción del intendente y la jura de algunos funcionarios que va a tener en su gabinete: Secretario de Gobierno; Secretario de Hacienda, diferentes Secretarios del Municipio. Por lo tanto lo que hacemos es dejar como corresponde el Concejo con un montón de normativas que tiene que darle la tranquilidad al próximo intendente de poder avanzar con una agenda más simple. Va a llamar a extraordinarias ya que planteó públicamente en los medios que tiene intención de tratar ciertas cuestiones como el pago a plazo diferido que aprobamos con los dos tercios en el Concejo Deliberante que si el intendente tiene intención de modificar y avanzar la bancada de Juntos Podemos Más va a acompañar a todas aquellas intenciones que tengan que ver con el bien de la ciudad”.

“Vamos a estar hasta el 10 de diciembre, yo venzo mandato, va a haber un cambio de gestión y ahí se va a decidir puntualmente hasta cuándo se va a hacer. El Concejo Deliberante -conociendo al intendente electo- habrá sesiones hasta el 23 de diciembre, tranquilamente”, aseguró.



PAGO DIFERIDO

Sobre los pagos con cheque diferido, comentó: “Eso está habilitado por lo que es la ordenanza. No hay ningún tipo de impedimento. Fue aprobado por los dos tercios del Concejo y eso es lo que le da sustento a cada una de las tomas de decisión del intendente si necesita realizar el pago diferido y aclaro que los pagos diferidos no son para pagar sueldos o algún tipo de cuestiones que no tenga que ver exclusivamente con obra pública. Es solo para obra pública que le queda a la ciudad y hay otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de darle al intendente Osella el hecho de arrancar en cero con lo que es la planta asfáltica. El intendente electo criticaba la planta y lo que hicimos fue devolverla y dejar en cero la deuda y que se hablaba de una deuda a futuro que se le iba a dejar el intendente y lo que hemos hecho fue finalizar el convenio con la empresa con la que habíamos hecho el contrato de leasing. Las cuentas están más que claras para que el intendente pueda gestionar como crea conveniente para el futuro de la ciudad. Están esperando para que el nuevo intendente pueda poner en gestión y comenzar con todas las cuestiones con las que comprometió en campaña”.



DEUDA FLOTANTE

Sobre la deuda que se le deja a la próxima administración municipal, Pereira aclaró: “Asumimos nuestra gestión con 5 millones de deuda flotante a diferentes proveedores. Aproximadamente es la misma cantidad de dinero, el mismo monto que dejó Osella de deuda, es una deuda normal, aceptable que todos los municipios tienen relacionados con contraer deuda para hacer obras”.



PLANTA VIAL GOYA

Con respecto a la devolución de la “Planta Vial Goya”, Ariel Pereira explicó que “Osella lo dijo en su campaña y entendemos que el intendente electo no tiene números en el Concejo y si la decisión de él es finalizar con el contrato de leasing nos ponemos a disposición y lo hemos hecho porque si pasamos la fecha del 30 de noviembre tendríamos que extender el contrato, que el intendente electo no quería sostener. Lo más coherente es seguir el camino e instrucciones del intendente Bassi de que había que finalizar con las deudas a futuro y no comprometer las arcas municipales con respecto a la gestión del próximo intendente”.

Se le preguntó si realmente el actual oficialismo cuenta con las mayorías en el Concejo Deliberante y si hay lealtad y unidad de los concejales de Juntos Podemos Mas. A lo que respondió aludiendo a una sesión pasada que: “Fueron tres concejales que faltaron con inasistencia justificada. No, muy por el contrario: como espacio político seguimos avanzando en conjunto, trabajando siempre en el marco de lo que creemos que corresponde. Es más: en esa sesión puntual no había tema candente a tratar para que pueda pasar una situación así. En esa sesión no se iba a hablar de la re jerarquización de empleados. Se iba a hacer una modificación sobre un tema sobre violencia laboral que a mí me apasiona, que he investigado en la municipalidad de Goya, he hecho trabajos de tesis y con el gremio ATE trabajamos en la Comisión de Legislación. Me parece un tema interesante poder avanzar sobre cuestiones que creo que dignifican a la tarea del trabajador pero no he habla de re jerarquizar o re categorizar a ningún trabajador, quien realiza ese trabajo es la Mesa de Relaciones Laborales”.

Sobre la próxima sesión de este miércoles dijo que se tratará “modificar el estatuto municipal y el escalafón”.-