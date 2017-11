Federal B: Central Goya logró mantener la categoría con mucho esfuerzo

Con una economía austera y mucho sacrificio, Central Goya logró asegurar su permanencia en el certamen federal B para la próxima temporada. Fue el objetivo que se había fijado la entidad en el arranque de la competición.El desafío conllevaba una gran responsabilidad. Es que había quedado marcado a fuego en la gente Negra la temporada 2013/14, cuando descendió de categoría en su primera incursión en un torneo de esta naturaleza.Un proyecto deportivo que se encaró con dos entrenadores del medio local (primero el cesanteado César Soto y luego Francisco Pezoa), con futbolistas en su mayoría surgidos del club y de nuestro fútbol, más algunos refuerzos que llegaron de apuro sin el nivel y la experiencia necesaria para conformar un plantel competitivo. Su campaña en 18 fechas fue irregular. Comenzó mal, levantó un tanto después, en cierto momento tuvo su "primavera" consiguiendo 7 puntos de 9 lo que le dio algo de tranquilidad y un mal cierre con cuatro derrotas consecutivas.Sumó 19 unidades, con cinco triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Anotó 20 goles y le convirtieron 28. Obtuvo éxitos sumamente valiosos afuera. Le ganó y fue el único que lo hizo ante el clasificado Resistencia Central. También superó a Defensores, en Puerto Vilelas y al descendido Huracán, en Montecarlo. Pero, su Talón de Aquiles, fue la localía. Venció en sólo dos encuentros, empató dos veces y perdió en cinco ocasiones.Le alcanzó para sostenerse y no es poco... Sería como la frutilla al postre luego de dos años intensos con impensados logros deportivos que elevaron a Central a sitiales de privilegio... Dos oficiales seguidos (2015/16), el Provincial de Clubes 2016 y a comienzos de esta temporada el logro más significativo: el ascenso del Federal "C" al "B"... Todo ese recorrido mayoritariamente hecho con los jugadores de su cantera.¿Se le puede pedir más a un equipo que hace dos años no se movía de Goya y hoy cruza de punta a punta la provincia y la región?... Claro que se le puede pedir... Pero hay que darle tiempo, que reúna experiencia y se acostumbre a estar en un campeonato que es de otra envergadura.Como lo señala el técnico Pancho Pezoa: "Cuando arrancamos el ciclo nos planteamos el objetivo de mantener la categoría y lo logramos una fecha antes del cierre. Es indudable que se hizo un gran esfuerzo con un plantel corto y sin experiencia. Aunque nos queda la sensación de que quizás pudiésemos haber ido un poco más allá. No nos gustó para nada perder los últimos cuatro partidos. Pero lo más importante es que cumplimos el objetivo".Resaltó además el trabajo grupal del cuerpo técnico: "Me apoyé mucho en el aporte del profesor Sebastián Montenegro vital por todos los conocimientos que tiene. Y en el último tiempo en Daniel Balbuena (el entrenador de arqueros). Yo siempre fui de escuchar y todo suma para aprender".Sobre los jugadores dijo: "Yo confiaba en lo que podía dar este grupo. Estaba convencido de que había buen material. Se trabajó a conciencia y sabiendo de las dificultades que se presentaban. En determinados momentos tuve que hacer una rotación porque los muchachos sintieron el desgaste de dos años tremendamente exigentes en lo físico y en lo futbolístico.Te diría que llegamos con lo justo, no había más en la reserva del tanque. Por eso es absolutamente meritorio lo que lograron".Quien esto escribe tiene la sensación de que esta camada que le ha dado grandes satisfacciones a sus hinchas puede dar mucho más aún... Por juventud, por talento y también por amor propio... Que la experiencia que recogieron será invalorable de cara al futuro inmediato... Jugadores como Tonguito Sosa, Machito Gauna, Lucas Bello, Jesús Pezoa, Damián Buffa, el "Bebo" Enríquez, más algunos otros, querrán certificar que pueden jugar tranquilamente en un Federal "B".Estará en los directivos y en el futuro entrenador rodearlos con jugadores hechos en la categoría y que les haga potenciar su nivel... Hablando de refuerzos, fue buena la campaña para Javier Valenzuela, el más regular de los que llegaron. Además dejaron buena impresión Franco Semino y Emmanuel Cáceres dos chicos jóvenes y con mucho potencial. En ese rubro también aparece el arquero Cristián Martínez, quien atajó poco pero está bien conceptuado dentro del cuerpo técnico y los dirigentes. En cambio Daniel Lover, Emanuel Sirimarco, Jonathan Zabala y Luis Venavídez no cumplieron con las expectativas previas.