X° Encuentro Nacional: Lara Mazzuchini es la nueva reina de los Cigarros y Puros

La flamante soberana fue consagrada en la noche del viernes en el marco del 10° Encuentro Nacional de Productores de Cigarros y Puros que se realiza en Goya. Doce postulantes participaron de la elección. Las princesas fueron: 1ª) Milagros Dalaco y 2ª) Milagros BenítezEn el amplio patio exterior de la sede de la Sociedad Rural de Goya, que estuvo colmado de público, se llevó a cabo anoche la elección de la nueva Reina de los Cigarros y Puros, edición 2017.Doce postulantes, oriundas de nuestra ciudad, la zona rural y localidades vecinas, desfilaron ante el jurado primero en ropa sport y luego en traje de noche, antes de conocerse el veredicto final.El Ballet “Liberarte” de la profesora Carolina Salas, tuvo a su cargo la apertura de la ceremonia, que continuó con la presentación de reinas invitadas que representan a distintas fiestas y eventos de la región y la Provincia. Actuó el grupo chamamcero “Los Cari del Chamame” y hubo también un desfile de niñas y jóvenes exhibiendo vestidos de diseñadoras goyanas y otra de las ex Reinas del Tabaco y de los Cigarros y Puros.El jurado, conformado por Marcelo Padilla, Roberto Rodríguez Pardal, Florencia Demarchi (ex Reina del Surubí), Virginia Santajuliana (ex Reina del Tabaco) y Héctor Pintos, concluyó su trabajo sobre la medianoche.Ya en los primeros minutos de este sábado, todas las postulantes, que fueron vestidas por “Vistiendo Reinas” (conformado por las diseñadoras goyanas Berta Alvarez, Carolina Montenegro, Clara Figueroa, Marina Perrotta, Noelia Fernández y Silvina Pitton), subieron al escenario.