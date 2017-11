Fiscal Palisa pidió informe psicológicos sobre la menor

SIGNOS DE MENTIRAS

Sobre qué dijo la menor, el fiscal respondió:”Yo por ahora no quiero referirme a lo que dijo la menor, porque estoy esperando el informe respectivo de la psicóloga, hay un tema que no es menor: el señor juez pidió dentro del pliego de preguntas que la psicóloga se expida si hay signos de fabulación o no, a partir de tener ese dato concreto y el informe respectivo ahí uno va a poder tomar determinadas decisiones”.

Se le preguntó que es para él “signos de fabulación”, Palisá respondió: “Es un término técnico psicológico muy específico, que incluse yo le invito que pregunte a un psicólogo forense, donde le va a poder dar precisiones al respecto”.

“Lo voy a decir a grandes rasgos: me gustaría que lo profundicen. Fabulaciones es si está diciendo verdad o no. Queda muy chocante porque realmente con ese dato vamos a poder, trabajar en consecuencia”, especificó.







UN INOCENTE

Se le preguntó acerca de lo que pasó con el trabajador municipal que aparentemente fue imputado incorrectamente en este caso a lo que respondió: “Yo decía desde un primer momento: fui sumamente prudente en todo este caso. Había una radio colega que decía… nombre y apellido… Son temas donde en primer lugar hay una menor que está en el medio de todo esto y por otro lado hay una persona imputada de un posible delito, vamos a ver qué sale de ese informe. Independientemente de eso me vine reuniendo con profesionales de la organización Infancia Robada de la hermana Marta Pelloni. También estuve reuniendo con jefes policiales”

Reitero Palisa: “Quiero esperar el informe de la psicóloga y después poder tener la idea acabada de la situación. En la calle cualquier persona que quiera hablar de la cuestión lo puede hacer tranquilamente pero yo estoy trabajando en una causa donde cualquier cuestión que yo pueda llegar a decir puede ser fruto de planteamiento de nulidades que es lo que no quiero”.

“Con respecto al tema del ADN, yo solicité el ADN en consonancia con lo que ya había pedido en su oportunidad la defensa, eso nos va dar el 99,9 por ciento de certeza, de si realmente está ligado o no a la causa, el imputado”, dijo.

“Tenemos la caratulada la causa de supuesto abuso sexual, vamos avanzando en distintos frentes de investigación, no es que uno se queda con un tema y ya está”, agregó el fiscal.

El fiscal Patricio Palisa dijo que la causa por el supuesto abuso de una menor podría encauzarse cuando tenga en sus manos un informe de una psicóloga forense a quien le solicitó que determine si la niña ha mentido en sus relatos. Así lo expresó el mismo funcionario quien remarcó que él siempre fue “prudente” cuando en distintos medios ya se daba por esclarecido el caso. “Fabulaciones es si está diciendo verdad o no. Queda muy chocante porque realmente con ese dato vamos a poder, trabajar en consecuencia”, precisó. Palisa confirmó que el jueves la menor declaró en Cámara Gesell y dijo: ““Se realizó la Cámara Gesell, finalmente, después de que la semana pasada hubo una pre entrevista, la psicóloga forense dictaminó que no está en condiciones la menor de declarar, yo le pedí al juzgado que además de la psicóloga forense otra psicóloga forense que tenemos en Goya a los fines de poder evaluar el tema de la pre entrevista nuevamente, ayer se hizo la pre entrevista y salió que está en condiciones de declarar entonces se hizo la declaración en cámara Gesell en mi presencia, de la abogada defensora, la asesora de menores, Su Señoría, y del Secretario del juzgado”, precisó.