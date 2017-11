En un nuevo parte: La Armada aseguró que "el submarino no estaba en ninguna misión secreta ni especial y no hay ningún indicio de algún ataque"

En un nuevo parte, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, ofreció detalles del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, y aseguró que la nave "no estaba en ninguna misión secreta" y que no habría sido víctima de un ataque de otro país.Al igual que en la conferencia de prensa del jueves por la tarde, donde salió al cruce de algunas versiones, ayer Balbi se refirió a varios trascendidos, entre ellos, el pedido de los Estados Unidos de 44 chalecos salvavidas a la unidad de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia. "Recibimos esa noticia y estamos chequeando, pero no sé cuál es el objetivo, porque el submarino cuenta con chalecos en los dos compartimientos", sostuvo.También intentó despejar las dudas que generaron las declaraciones de la jueza federal de Caleta Olivia que investiga la desaparición, Marta Yáñez, quien aseguró que "la misión del ARA San Juan es un secreto de Estado". Al respecto, indicó: "El submarino estaba en tránsito de Ushuaia a Mar del Plata, en una ruta directa, y se encontraba cerca del límite de la zona económica exclusiva ejerciendo el control de soberanía que hace cualquier unidad de la Armada". Y sentenció: "No estaba en una misión ni secreta ni especial, sino ejerciendo el control de soberanía. No hay ningún indicio de un ataque (extranjero) ni nada por el estilo.En tercer lugar, aclaró la duda sobre el pasajero que descendió en Tierra del Fuego. "Los tripulantes siempre fueron 44. En Ushuaia desembarcó un suboficial que tenía que viajar a Buenos Aires para hacer una comisión en Perú, y fue reemplazado por otro oficial de la misma especialidad", indicó.Luego de brindar algunos detalles sobre la ayuda proveniente de Rusia que se concretará entre mañana y el lunes, informó que el área en la que se habría producido la explosión, en la que se intensificaron las tareas, "se subdividió en áreas de 10 por 10 millas para que trabajen los buques que están haciendo el barrido de ondas multihaz".En esa zona, reiteró, la profundidad es de entre 200 y mil metros. Hasta donde se sabe, el equipo de rescate aportado por los Estados Unidos puede operar hasta los 600 metros. Por eso, le preguntaron si hay algun tecnología en el mundo para operar por debajo de esa distancia. "No tengo información al respecto", esquivó.Balbi además celebró que se hayan mantenido las buenas condiciones climáticas en la zona de búsqueda, lo que permite la normal realización de los operativos de los que participan 12 países.Por último, le preguntaron si la Armada iba a hacer algún tipo de mea culpa. "No hay ninguna autocrítica en tanto y en cuanto se vienen cumpliendo con los plazos desde el primer día. Hasta ahora no hubo ningún tipo de fallas en la ejecución de las distintas fases", contestó.