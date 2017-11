Invitan a rezar ante el Santisimo en la Catedral de Goya

Un grupo de personas vinculadas a la adoración del mismo en la “capillita” ubicada dentro de la Iglesia Catedral convocan a la feligresía a anotarse para participar de esta sacra práctica. Entrevistado para el programaque se emite por, Juan Brest, del grupo de adoración de la tarde, comentó: “Acá se viene a dejarse amar, a estar en la presencia de Dios. Sabemos quién es Dios y nosotros sus criaturas le debemos la adoración. Por eso venimos a estar en su presencia. Además como hijos de Dios venimos a recibir el amor de dios y básicamente lo que venimos a darle es ese reconocimiento con nuestra oración, con nuestra adoración, estando en su presencia, es una forma de darle gracias a Dios”.“La capilla en si está estructurada de la siguiente manera: para cada hora del día hay adoradores que se anotan para poder venir a cumplir con su hora. Es la forma en la que nos garantizamos que Jesús, esté siempre acompañado y además nosotros nos garantizamos el equipo de que siempre esté custodiado, que haya alguien que custodia el santísimo y que venga a recibir todo lo que Dios tiene para darnos en este lugar”, dijo.

“Yo estoy ayudando al grupo de la tarde, estoy liderando el grupo de la tarde”, comentó

La señora Decotto agregó: “Nosotros hablamos de grupo. Los horarios son desde las 6 de la mañana a 11. Después comienza el de la tarde hasta las 18 Después desde las 18 a 23. El de la madrugada de 23 a 6 de la mañana. Las personas se pueden anotar en cualquiera de esas horas, lo único que se les pide es que cumplan una hora por la semana, no es que no pueden llegar a pasarles nada, esto está programado para gente que trabajamos, que nos enfermamos, ahí está el papel de unos de los capitanes para buscar reemplazos para cuando no puedan venir, que este custodiado, las 24 horas”.

“Nuestro lema principal es Jesús nos dice en el Evangelio vengan a mi todos los que estén cansados que yo los aliviaré, vivimos en un mundo con mucho ruido, bastante preocupación, movimiento, oscuridad porque vivimos corriendo y la gente se enferma mucho. La enfermedad de hoy es el stress, una cosa que no existía antes, la gente no se toma un tiempo para hacer ocio, está meditando, rezando no tenemos tiempo y Jesús sabe de eso y nos dice “si están agotados, todo el día andan”, y cuando termina el día nos dice “vengan a mí” y este es el lugar donde él nos llama, este es un lugar particular y especial para venir y encontrarnos con él, después nos hace como un reclamo en la Palabra cuando está en el huerto de Getsemani: “no pudieron velar conmigo una hora” y velar es acompañar una hora y después lo que a mí me gustaría decirle es que Jesús es Dios, fue, es y será el mismo, el que paso haciendo el bien a multitudes, sanaba, liberaba, perdonaba, daba de comer, cubría todas las necesidades de los seres humanos y hoy lo sigue haciendo”.