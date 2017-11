Macri: "Quiero reconocer a los 44 tripulantes por su patriotismo y heroísmo"

"Hasta que no tengamos la información completa no tenemos que aventurarnos a buscar responsables", advirtió el mandatario. "La desaparición y actual búsqueda ha conmovido a todos los argentinos", sostuvo el presidente Mauricio Macri al comenzar su mensaje en el Edificio Libertad acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. En en ese marco, le envió un mensaje de apoyo a los familiares de los 44 tripulantes a los que llamó "héroes" y advirtió: "Hasta que no tengamos la información completa no tenemos que aventurarnos a buscar responsables"."Es un momento difícil, pero más especialmente para los familiares de los tripulantes. Les pido que transcurramos los próximos días con el máximo respeto. Estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda con el apoyo de la comunidad internacional", advirtió."Quiero aprovechar para agradecer las muestras de apoyo de los países amigos que se han acercado a apoyarnos en este duro momento. Esto va a generar una investigación para saber por qué ha sucedido", dijo el Presidente, al reconocer el apoyo de los distintos países que trabajan en el operativo de búsqueda. Al finalizar su mensaje, el mandatario envió un reconocimiento para los tripulantes y los familiares: "Quiero darles un reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo y heroismo. Y a todas las Fuerzas Armadas que tienen la misión de cuidar nuestro territorio. Sé que para los familiares de los tripulantes del Ara San Juan el dolor es mucho pero estamos juntos".