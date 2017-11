El licenciado Osella brindó detalles del encuentro con el Intendente Gerardo Bassi

La reunión se produjo el jueves a las 18 horas, en el Edificio Municipal de Goya, y surgió luego de un llamado del actual Intendente Bassi al Diputado Provincial Héctor “Tito” López. Finalmente a poco más de dos semanas que se produzca la Asunción de las nuevas autoridades comunales mantuvieron un encuentroEl Licenciado Ignacio Osella, explico los puntos tocados en este encuentro, “en una reunión que duro alrededor de una hora y media, tocamos distintos temas, como ser la situación económico, financiera, de recursos humanos y maquinarias” comenzó diciendo el Ministro Osella, para continuar la entrevista, “durante la reunión planteamos lo que paso y lo que vamos a hacer en el futuro cumpliendo con la palabra empeñada durante la campaña electoral”.Para manifestar a continuación, el Intendente electo, “le solicitamos al actual Intendente una presentación por escrito, para saber con que contamos, esta información tienen que ser documentada y es necesaria, por que consideramos que estamos frente a una emergencia, económica, financiera y ambiental. El problema de la basura es gravísimo, es un trabajo en forma inmediata que debemos realizarlo ni bien asumamos, el 10 de Diciembre a la noche ya debemos recoger la basura en los distintos barrios”. Además la preocupación que se manifestó por parte de Osella, “Los servicios básicos que tiene que prestar el Municipio; con respecto a los sueldos del mes de noviembre, el Intendente Bassi nos dijo que se iban a afrontar, con respecto al aguinaldo entendemos que vamos a tener dificultades, por lo que vamos a recurrir al Gobierno Provincial, como también para mejorar la situación salarial de los Empleados por día. En relación a la cantidad de empleados que tiene hoy el Municipio, el actual Intendente nos va a remitir un informe por escrito”.Ignacio Osella, agrego “Le solicitamos una documentación con un plazo urgente de presentación, para comenzar a trabajar con el equipo que me acompaña en la transición, hoy nos estamos reuniendo con el equipo de trabajo que me acompaña”. Consultado por los nombres de quienes integraran el Gabinete, “No hay nadie confirmado, somos un equipo, en algunos casos venimos compartiendo el trabajo desde hace mas de quince años, no es un problema de cargo sino de gestión”.Para expresar luego “le explicamos al Intendente Bassi que vamos a hacer una auditoría externa, y vamos a proponer la reforma de la Carta Orgánica Municipal, para que cuando deje la intendencia, el que me suceda haga una Auditoría externa con Profesionales, que no tienen que ser de Goya”. Finalmente manifestó “Vamos a convocar a la unidad de los Goyanos con la verdad y la justicia, con trabajo solidario. Vienen tiempos donde vamos a tener que hacer un esfuerzo de austeridad enorme desde la política. El acto de asunción se realizara el 9 de Diciembre por la noche, en el Predio de Costa Surubí, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan”.