Aclaraciones del Municipio de Goya sobre la obra del CePLA e instalación de luminarias públicas

Desde la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Goya se emitió un comunicado referido a publicaciones en medios de Capital y otros locales. El comunicado municipal dice textualmente: «Ante la noticia maliciosa, falaz y falsaria publicada el jueves con el título “GOYA: INVESTIGAN QUÉ PASÓ CON EL CEPLA Y EL FALTANTE DE $ 220 MILLONES PARA LUMINARIAS”, de la cual se hicieron eco portales locales; la Municipalidad de Goya aclara»:"Lo que logró la gestión del intendente Gerardo Bassi fue un subsidio de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) para la construcción de un CePLA (Centro de Prevención Local de Adicciones), en el marco del Programa Nacional de Abordaje Integral para la Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones.SEDRONAR realizó dos giros de $1.750.000 en enero de 2015 para la primera etapa que consistió en la compra de la totalidad de materiales para la obra y un 43,7% de la construcción edilicia. La rendición de esta primera fase se realizó en octubre del mismo año y fue aprobada por el ente nacional.La empresa que fuera adjudicada para realizar la construcción, CONADCOR S.R.L. advirtió que por la actualización de precios a la fecha del último giro de dinero, el monto no sería suficiente para concretar la obra de acuerdo al Convenio y planos confeccionados oportunamente; por lo que acordó la disminución de valores originales, reduciendo los metros cuadrados a construir, pero aun así, faltando desembolsar $1.000.000 del presupuesto inicial, se necesitarán otros $2.270.732,69 para finalizar.Esta situación fue puesta en conocimiento del Honorable Concejo Deliberante de Goya y de las autoridades de la SEDRONAR en julio de 2017.El nuevo proyecto fue aprobado por la SEDRONAR, la construcción se reanudó el 27 de julio y el pasado jueves 16 de noviembre a las 09:00 en la ciudad de Goya, con la presencia del Arq. Gonzalo Caballero por parte de la SEDRONAR, el Ing. Walter Towsich como representante de la empresa CONADCOR S.R.L., el Sr. José Fernández como director del CePLA y el Arq. Osvaldo Radío como representante técnico del Municipio de Goya; constataron mediante inspección ocular, el avance de obra, materiales en depósito y estado del edificio.Teniendo aprobadas regularmente las dos primeras rendiciones, el Municipio de Goya espera todavía el desembolso de $1.000.000 del presupuesto inicial, más los $2.270.732,69 que la empresa CONADCOR S.R.L. solicitó para la terminación del edificio.Asimismo, informa que los materiales que se mencionan (paneles prefabricados de yeso y vigas de metal) son los que utilizan estas construcciones en todos los CePLA del país.Es malicioso y falso decir que hubo irregularidades en la rendición.Es falaz e inexacto decir que la obra costó 4,2 millones de pesos.Es mendaz y embaucador hasta el hartazgo decir que esta fue una promesa inconclusa y que esté bajo sospecha y con la lupa.Es falso y malicioso decir que desde el Ejecutivo Municipal no han dado ningún tipo de explicaciones.Es falso, de falsedad absoluta, decir que jamás llegó el segundo tramo de los fondos porque no se presentaron los certificados de obra correctamente.Lo que logró la gestión del intendente Gerardo Bassi fue un subsidio del Plan Más Cerca, Más Municipio, Más Patria, Mejor País del Gobierno de la Nación Argentina para la Repotenciación del Sistema Eléctrico y Ampliación de Luminarias de Goya.El presupuesto de la obra ascendía a $214.707.000, pero Nación desembolsó solo un 63% de ese monto al Municipio de Goya.Para iluminación debían invertirse $47.000.000 pero el Municipio de Goya recibió $38.000.000. Con el total recibido, se debían instalar 1350 luminarias. La empresa SITE S.R.L., adjudicataria de la obra, cumplió en tiempo y forma con la instalación de la totalidad de esas luminarias.Por lo que también es falaz y malicioso sugerir en un título que haya un “faltante de 220 millones para luminarias”.