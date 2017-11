Se realiza en Goya el 10° Encuentro de Productores de Cigarros y Puros

Del evento toma parte el titular del área Tabaco del Ministerio de Agroindustrias de la Nación, Marcelo Viegas Calçada. También participa una funcionaria del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (IICA), representantes del Gobierno de la Provincia y de las instituciones tabacaleras, productores y armadores de cigarros y puros y especialistas en el tema. El programa de actividades se extiende hasta este sábado.Bajo el lema “Potencialidad del Criollo correntino, el futuro del cigarro artesanal”, dio inicio este viernes en Goya, el 10 ° Encuentro Nacional de Productores de Cigarros y Puros que después de varios años cuenta nuevamente con el apoyo y la presencia de la máxima autoridad del área Tabaco del Ministerio de Agroindustrias de la Nación, Marcelo Viegas Calçada.El acto de apertura tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de la Sociedad Rural de Goya (Tucumán 842), donde se desarrolla el evento. Tomaron parte del mismo el Ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia e Intendente electo de Goya, Francisco Ignacio Osella y la licenciada María del Pilar Cabezas Arreseigor, especialista en Comercio Agroalimentario del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), organismo que depende de la OEA (Organización de Estados Americanos).Asimismo participaron el Interventor del IPT, Cristian Vilas; los presidentes de la Cámara del Tabaco, Luis Sacarello y de la Cooperativa de Tabacaleros, Raúl Santajuliana; el Director de Producción Primaria del Municipio, Juan Carlos Meza, y en representación del INTA Goya, Martin Zabala.También lo hicieron la vicepresidente de la Asociación de Productores de Cigarros y Puros, Elina Solis; Carlos Zini por el INDES, además de los empresarios Marcelo Padilla de la firma Tabacos Finos Hernández Hnos. y Roberto Rodríguez Pardall de Cigarros Manrique, productores y armadores de cigarros y puros y la reina dela IX edición Rocío del Cielo Garcia, entre otros.Este viernes a la tarde y durante la jornada del sábado se desarrollará una dinámica agenda con actividades académicas, culturales, charlas, expo y degustación.El interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT) dio la bienvenida a todos los presentes, manifestó estar “muy contento” por el 10° encuentro y auguro exitros al mismo, “por la mano de obra que genera para Goya”.Comento que hace unos días vinieron amigos de Mar del Plata a visitarlo y le pre preguntaron por la fábrica de cigarros de Fernando Méndez, a la que los llevo. “Quedaron impactados por la calidad del cigarro. Llevaron un montón. Eso habla a la claras de la calidad del cigarro correntino. Desde el IPT vamos a ayudar en todo lo que podamos para que esto pueda seguir creciendo”, aseveró el ingeniero Vilas.También hizo uso de la palabra la representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. “Desde el IICA hicimos un convenio con el Ministerio de Agroindustrias en cuanto al tabaco para la reconversión productiva y la diversificación y a partir de eso nos encargaron hacer un estudio del sector en Corrientes, una provincia con mucha historia tabacalera”.La licenciada María del Pilar Arreseigor dijo que el compromiso como IICA es apoyar al Ministerio “en todo lo que sea planes de apoyo para el valor agregado, el trabajo asociado, todo lo que sean las buenas prácticas para que el sector pueda crecer con mayor competitividad y tenga un desarrollo positivo y favorable. Nos comprometemos a trabajar en conjunto con el Ministerio y en pos del sector”, remarco.Luego se dirigió a los presentes el Ministro de Industria e Intendente electo de Goya. “Cuando lleguemos al Municipio vamos a hacer un censo para saber de qué estamos hablando en materia de fabricación de puros, para saber cuántos productores y armadores se dedican a esto. Y a partir de ahí combinando Municipio, IPT, con el gobierno provincial y el nacional para buscar fomentar la producción de puros en la zona”, anuncio el licenciado Ignacio Osella.El todavía Ministro de Industria, dijo que “a lo largo de estos años, he visto una mejora notable en la calidad de los puros que se producen en Goya. Se ha mejorado mucho el armado. Y tenemos que seguir en este camino”, alentó.Relató la experiencia de Republica Dominicana. “Les llevo 50 años por lo menos para llegar a la calidad que hoy tienen y eso es paso a paso. La política de estado es darle continuidad en el tiempo a un proyecto consensuado. Y estoy seguro que a partir de la tradición, y la cultura que tiene el productor goyano, el armador, podemos generar puros de primera calidad internacional”, auguró y felicito a los organizadores y a las instituciones tabacaleras por acompañar y apoyar el encuentro.Finalmente el licenciado Marcelo Viegas Calçada agradeció la invitación y en la persona de Norma Sandrez “que ha sido artífice de este encuentro”, dijo, felicitó a todos los participantes.“El programa que estoy gestionando va a seguir apoyando a este subsector del tabaco, porque la elaboración del puro en Corrientes es un potencial que hay que aprovechar”, manifestó el coordinador del PRAT.“Seguramente coordinaremos con el Intendente electo, Municipio, Provincia y Nación para que el potencial de productores y armadores de puros se vea cubierto en sus expectativas”, prometió el funcionario nacional.Dejo en claro también que “esto no solo tenemos que hacerlo con voluntad sino también con profesionalismo, que es uno de los ejes en mi gestión”, e instó a los productores “a que utilicen todos los recursos, no solo el dinero, sino los conocimientos que pone el Ministerio de Agroindustrias para este sector para que con profesionalismo podamos avanzar de manera firme y profesional para obtener los logros que todos queremos”.Concluido el acto inaugural, se dio lectura a una carta enviada por el ingeniero Eugenio Corradini, por muchos años miembro del PRAT, desde donde brindo su apoyo a los Encuentros de Cigarros y Puros y a los productores del sector. Los organizadores decidieron enviarle una placa agradeciéndole “por el constante apoyo y colaboración”.-También recibieron presentes el titular del Área Tabaco del Ministerio de Agroindustrias y la representante del IICA, tras lo cual se desarrollaron las disertaciones por parte del empresario del rubro, Fernando Mendez (Cigarros El Duque) y de Marcelo Padilla, titular de la centenaria firma tabacalera de puros Hernández Hnos.Una exposición de la reina Rocío del Cielo García, cerró las actividades por la mañana. Por la tarde continúo desplegándose el programa previsto. Por la noche tendrá lugar la elección de la Reina de Cigarros y Puros a partir de las 21.El programa incluye curso de armado de cigarros, visita a chacras de tabaco (sábado a la mañana) conferencias, y entrega de certificados entre otras actividades.-