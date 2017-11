Con el vuelo Asunción – Corrientes, la Provincia volvió a insertarse en el mapa internacional

Llegó el día esperado: aproximadamente a las 12.10 de ayer, arribó al aeropuerto Fernando Piragine Niveyro el vuelo inaugural Asunción – Corrientes, realizado por la empresa Amaszonas, con lo cual no solo se recuperó una estratégica ruta aérea, sino que para la provincia significó nada más y nada menos que volver a contar, después de más de una década, con status internacional, con todo lo que ello significa.Con su capacidad de 50 pasajeros colmada, el Jet de fabricación canadiense de última generación, aterrizó en el aeropuerto de Corrientes y tras el bautismo tradicional de aeronave, con un arco de agua, la comitiva proveniente de la capital paraguaya fue recibida por el vicegobernador, Gustavo Canteros, los ministros Juan Carlos Alvarez (Secretaría General de la Gobernación) e Inés Presman (Turismo), el subsecretario de Coordinación del ministerio de Turismo de Nación,Sebastián Slobayen y el director de Aeronaútica de la provincia, Raúl Aquino.Por su parte, las autoridades que llegaron a Corrientes en el vuelo inaugural fueron: Presidente Ejecutivo del Grupo Amaszonas, Sergio de Urioste; el Vicepresidente Ejecutivo de dicho Grupo, Luis Vera; el Gerente General de Amaszonas Paraguay, Romulo Ayala; el Presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay, Luis Aguirre; la Encargada de Negocios de la Embajada Argentina en Paraguay, Sandra Winkler; el Consul de Paraguay en Corrientes, Wilson Osorio; la Presidenta de la Camara de Comercio Paraguaya-Argentina, María Eugenia Toñanez; la Presidenta de Convention Bureau de Paraguay, Raquel Gavagnin y el Presidente de ASATUR Paraguay, Victor Pabon.Tras los saludos protocolares, la delegación se trasladó al primer piso del aeropuerto donde se concretó un acto ante la masiva presencia de medios periodísticos de Corrientes y Paraguay, teniendo en cuenta que también arribaron en el vuelo periodistas de aquel país.El acto contó con la presencia de ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales e invitados especiales. La oportunidad fue propicia para la invocación religiosa y bendición del vuelo inaugural por parte del padre Martín Maneví.En representación del gobernador Ricardo Colombi, el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez dio la bienvenida a la delegación de la república hermana del Paraguay y a los directivos de la empresa aérea Amaszonas. “Hoy estamos contentos, felices, por poder disfrutar que nuestro aeropuerto vuelva a ser internacional. Agradecer a la empresa por la confianza, agradecer el trabajo de nuestro presidente, ingeniero Mauricio Macri, por tener en cuenta nuevamente a Corrientes en esta política que hoy estamos viviendo en toda la Argentina y en donde Corrientes es tenida en cuenta”, manifestó.Sobre todo “en ésta revolución aérea (como lo denomina la Nación), que posibilitará que no solamente Amaszonas, sino que a más empresas podamos tener presentes acá en el aeropuerto. Para jerarquizar nuestra provincia, el turismo y todo lo que lleva al movimiento económico y laboral. Agradecer también el gran esfuerzo y el trabajo que hace nuestro querido Sebastián Slovayen desde Turismo de la Nación, nuestro mensaje y felicitaciones al ministro de Turismo de la Nación, somos muy queridos los correntinos ahí” subrayó..La verdad que hoy es un día de alegría y de festejo y “darle la bienvenida a los medios de comunicación del Paraguay, que aportan para entrelazarnos, esta interconectividad y a partir de ahora hay que trabajar en conjunto, sin excusas, dar las garantías para seguir invirtiendo, tenemos mucho por adelante. Les damos la bienvenida y que se sientan como en vuestras casas”.Tras calificar a la jornada como “histórica y de enorme alegría para Corrientes y Paraguay”, el vicegobernador, Gustavo Canteros agradeció el esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado para “hacer realidad no solo este vuelo inaugural sino que Corrientes vuelva a ser una vidriera internacional para la aeronavegación, el turismo y tantas otras actividades que se potenciarán de ahora en más”.Asimismo, Canteros remarcó que todo esto “debe obrar como disparador de otras acciones de conectividad de nuestra provincia con el mundo", a la vez que valoró una vez más que “Corrientes vuelva a ser considerada por el gobierno nacional y la prueba fehaciente es el acompañamiento en este caso del ministerio de Turismo, otra pata importante para poder cristalizar el anhelo que hoy lo estamos materializando”.Canteros afirmó con tono elocuente que “esta hermandad con la República del Paraguay debemos consolidarla día a día” y puso de relieve que “se nos abre un panorama muy interesante de cara al mundo y debemos estar preparados para los desafíos que se vienen”.Agregó que la hermandad con el Paraguay se ha logrado hace mucho "pero debemos consolidarla día a día".A su vez, al referirse al acontecimiento, el subsecretario de coordinación del Ministerio de Turismo de la Nación, Sebastian Slovayen, manifestó su doble orgullo como correntino y en representación del ministro Santos traer “el compromiso que existe desde la Nación de dar un rol cada vez más protagónico a la provincia de Corrientes en todo este concierto turístico que se viene dando”.Solvayen confió que desde el gobierno nacional se viene trabajando muy fuertemente en la coordinación entre Nación y Provincia, con una lógica y estrategia conjunta. Se viene trabajando fuertemente con una inserción al mundo que es lo que estamos viendo de nuevo hoy vinculando a Corrientes con Asunción con un HUB internacional. Trabajar fuertemente con el desarrollo local, que cada una de estas acciones impacten en el territorio y generen oportunidades y sobre todo trabajar de manera asociada, como estamos trabajando y articulando como bien decía Sergio Urioste, con todo el sector privado y juntamente con Amaszonas, a la cual vemos como a una empresa socia de toda esta estrategia de desarrollo y que sin dudas va a tener un enorme potencial parta seguir desarrollándose en toda la región, como esperamos, y que por supuesto vamos a seguir apuntalando”.Es realmente un justo el poder estar iniciando estas actividades y es importante agradecer el trabajo muy delicado, comprometido y muy bueno, de toda la provincia de Corrientes, liderado por Juan Carlos (Alvarez) y todo su equipo, a Raúl Aquino, al equipo de AFIP, de Inmigraciones, al de Turismo con Inés (Presman). Sin ellos esto no sería posible, porque sin la actividad y sin la acción local resulta imposible estas cuestiones. Y por supuesto agradecer a la empresa por la visión turística que estamos llevando adelante, en el concepto de que Corrientes pueda volver a ser un cetro estratégico para todo este corredor de naturaleza y sin dudas que serán muchos pasos más que iremos trabajando para el futuro. Bienvenidos a todos y un placer poder tener más cerca al mundo y a Corrientes”.El titular de la empresa Amaszonas, Sergio Urioste, agradeció en primer lugar la “calidez y la hospitalidad de Corrientes. Es una tierra maravillosa y vamos a darle el servicio de jerarquía que su gente lo merece”.“Nos pone muy contentos que aportamos nuestro grano de arena para que el aeropuerto de Corrientes vuelva a ser de rango internacional”, manifestó y luego dijo que “además de poner especial atención en los pasajeros que buscan rutas turísticas sino en aquellos que lo hacen por negocios, ocupaciones y todo lo vinculado al mundo laboral”.Y precisó que quienes “arriben a Asunción podrán hacer las respectivas escalas a Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Brasil y otros destinos internacionales, con lo cual se abre un amplio abanico de posibilidades para nuestros clientes”.Urioste señaló que en principio serán tres las frecuencias semanales de vuelos, pero que a medida que vaya creciendo la demanda “tenemos planificado sumar vuelos diarios, siendo una de nuestras metas para el año próximo”.El ejecutivo de la firma aseguró que existen proyectos para la conexión aérea Corrientes – Iguazú, pasando por Asunción y dentro de las ofertas con las que se pretende avanzar también existe la de un Corredor Turístico que conecte al Parque Nacional del Iberá.Esta jornada histórica se hizo realidad gracias a una iniciativa impulsada por el Gobierno de Provincial a través del Ministerio de Turismo y el Ministerio Secretaría General de la Gobernación en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación, y, por supuesto, Amaszonas Línea Aérea, S.A. que apostó por Corrientes.Cabe señalar que a partir del 30 de este mes comenzará a operar la frecuencia de manera comercial. En esta primera etapa se dispondrán tres frecuencias semanales, con una duración aproximada de cada vuelo de 35 minutos. El costo ida y vuelta es de 180 dólares. El vuelo se dará en un Jet de fabricación canadiense de última generación, con capacidad para 50 pasajeros.Vale mencionar que la Línea Aérea Amaszonas tiene presencia en 7 países de Sudamérica: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Argentina, y en nuestro país funciona operativamente en Buenos Aires, Córdoba, Salta y ahora se sumará Corrientes.Asimismo, los pasajeros que desde Corrientes vuelen a Asunción tendrán la posibilidad de conectarse con la red de destinos a los países que opera dicha empresa en Sudamérica y los respectivos transbordos a Estados Unidos y Europa.Los martes y jueves el vuelo partirá desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción a las 16:00 para arribar a Corrientes a las 16:40, desde donde partirá a las 17:10, para aterrizar en la capital paraguaya a las 17:50.Los domingos partirá desde Asunción a las 11:40 para arribar a Corrientes a las 12:20, con el regreso programado a las 13:00, para llegar al Silvio Pettirossi a las 13:40.Ya se encuentra habilitada la venta de pasajes a través del sitio de Amaszonas Paraguay, con tickets ida y vuelta.Los vuelos son operados en aeronaves Bombardier CRJ200 con capacidad para 50 pasajeros.Históricamente el aeropuerto “Silvio Pettirossi” ha sido uno de los principales puntos desde los cuales los habitantes del nordeste argentino conectaban hacia destinos internacionales, dada la inconveniencia geográfica de tener que bajar hasta Buenos Aires, cuestión que se ha potenciado en los últimos 5 años gracias a la gran mejora que ha tenido la capital paraguaya en su red de destinos.Con la ruta que se puso nuevamente en marcha Amaszonas Paraguay facilitará las conexiones hacia otros destinos de los habitantes de ciudades como Resistencia y Corrientes, un mercado de casi 800 mil habitantes que hasta ahora debía trasladarse por tierra hasta Asunción (o Foz de Iguazú) y hacer noche a la ida y a la vuelta (para no arriesgarse con los horarios).Corrientes será el tercer destino de Amaszonas Paraguay en Argentina después de Buenos Aires y Salta. La compañía forma parte del grupo boliviano Amaszonas, que también está presente en nuestro país a través de Amaszonas Uruguay (operando desde Montevideo hacia Córdoba y Buenos Aires) y la compañía original, que empezará a volar entre Córdoba y Santa Cruz de la Sierra desde diciembre.