Detectan explosión en zona donde se perdió el submarino y "barren el fondo" del mar para hallarlo

Un organismo internacional detectó una explosión en la zona cercana en la que se tomó contacto con el submarino ARA San Juan por última vez reforzando la búsqueda en esa área del Atlántico Sur.El vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi, informó que "aún no se logró ubicar" a la nave desaparecida desde hace ocho días al indicar que seis buques se encuentran realizando un "barrido del fondo" del mar argentino.El cambio de planes en el operativo de búsqueda surgió luego que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares informara que el miércoles 15 de noviembre se detectó "un evento anómalo, corto, violento, singular y no nuclear, coincidente con una explosión" tres horas después de que el submarino se comunicara por última vez con la Base Naval Mar del Plata.Así lo confirmó lo indicaron desde la Armada aclarando que la novedad fue transmitida a las autoridades nacionales por medio del embajador en Austria, Rafael Grossi, quien integra la organización que detectó la explosión.Al lugar fueron dirigidos seis buques con el objetivo de realizar un "barrido del fondo", con el apoyo de tres aeronaves, mientras que tres destructores y una corbeta rastrillaban un área cercana, sin resultados positivos en la jornada del jueves.Balbi dijo que aún "hay que detectar en qué lugar está el submarino", como para verificar "en qué posición está y a qué profundidad", datos indispensables para planificar su posible rescate. La profundidad del mar en el área que se rastrilla oscila entre los 200 y los 3.000 metros.En la segunda conferencia de prensa de la jornada, el propio Balbi se negó a confirmar las versiones difundidas por los familiares en la que afirmaban que los 44 tripulantes que viajaban a bordo del submarino fallecieron. En ese contexto, el vocero de la fuerza señaló que "hasta tanto no tengamos una evidencia certera" sobre la localización del submarino y su estado "no podemos concluir en una afirmación tan contundente".El vocero afirmó además que "ninguna unidad zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar o volar", al descartar las versiones que indicaban que el desaparecido submarino no estaba apto para salir al mar. "La antigüedad no implica su obsolecencia", dijo Balbi, quien negó que el "San Juan" presentara deficiencias de mantenimiento.Balbi refutó también que la Armada haya ocultado información y reiteró que la confirmación sobre "la anomalía hidroacústica se recibió este miércoles a la tarde". Resaltó, además, que "se cumplió en tiempo y forma el plan de búsqueda" que fijan los protocolos internacionales para casos como el del "ARA San Juan".