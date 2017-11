Por interna gremial convocan hoy a reunión de marineros goyanos

Carlos Dionisio Rios, marino mercante invitó a la reunión prevista para esta noche, desde las 20, en la sede de ATE, Alvear 27, donde informará a los afiliados sobre las propuestas que tiene su línea “18 de febrero” con vistas a las elecciones del gremio SOMU.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Carlos Rios precisó que según informes de Prefectura Goya hay más de 7 mil personas con libretas de embarque, que supera en mucho las cifras de marineros en actividad y que esta gran cantidad de “embarcadizos” justifica sobradamente el pedido de que la ciudad vuelta a tener una Delegación.

Dijo Rios: “Según el padrón tenemos 4.400 personas habilitadas para votar en Corrientes. Se necesita tener los últimos 6 aportes, el carnet, y ser afiliado a SOMU. Nos informaron que en el nuevo padrón hay 400 personas más, hay varias falencias en todo esto que no sabemos cómo subsanar. Hemos presentado impugnaciones porque tienen cinco personas que son las mismas y eso no puede existir, pero dejaron pasar a todas las listas”.



SIN DELEGACION

Goya no tiene delegación de SOMU hace dos años. Lo reveló el gremialista. Prometió que si gana gestionara el retorno de la Delegación.

“Goya no tiene sede hace casi dos años. Sacaron la Delegación Goya, hemos hecho todo lo posible. Hemos enviado notas con 220 firmas de afiliados para que nos den la Delegación de vuelta, que venga la intervención, que hagan el trabajo porque están utilizando el dinero del marinero. Que hagan las afiliaciones como corresponden. Hemos ido a Buenos Aires. He hablado con la secretaria del interventor en Buenos Aires y no respondió nunca”, dijo Rios.



SE VOTA

“Por primera vez en 30 años vamos a votar y tenemos que hacerlo a conciencia porque tenemos que sacar los dinosaurios que están en el SOMU”, dijo.

“Yo como lista “18 de febrero lo que quiero para Goya: vamos a nivel provincial. Tenemos que ir con la Seccional de Corrientes, siendo que tenemos los afiliados necesarios para tener nuestra seccional de años pero hay que ir a Corrientes para conseguir la delegación y empezar a trabajar para poder tener nuestro sindicato en Goya y luego poder tener nuestro lugar físico, tener la sede en Goya y tener el espacio físico. Una vez que tengamos eso acoplar la obra social y pelear por todos los derechos de la obra social donde hay un drama porque nos descuentan un montón de dinero y tenemos que ir a pagar 400 pesos de plus”, expresó.

Reiteró su invitación a la reunión de esta noche en la sede de ATE, y dijo que en el lugar estará exhibido el padrón de habilitados a votar. Y continuó diciendo: “En realidad, marineros efectivos deben haber 2.000 personas que tienen todos los recibos de sueldo, marineros golondrinas, tenemos poco más de 2.000 y tenemos gente que tiene la cédula de embarque que jamás pudieron conseguir trabajo y hace nueve años, cuando estamos pidiendo la Delegación en Goya. Prefectura nos había dicho que tenía 7 mil libretas dadas en Goya”.



SOMOS MAYORIA

Recalcó que “somos el 70 por ciento del padrón nacional sin contar con la cantidad de gente que no está afiliada”.-