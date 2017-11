Derrumbes en El Remanso: En Vialidad examinan la construcción de una escollera de 150 metros de largo

El subjefe de Vialidad Provincial de Goya informó que trabajan en volcar escombros en la zona de El Remanso para detener la erosión de las barrancas. Comentó que la solución definitiva que se está examinando es la construcción de una gran escollera. Pero que se necesitará una gestión conjunta de Municipio, Provincia y Nación para hacerla posible.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte y acerca de la erosión en Paraje Remanso dijo Miguel Zini que “se están produciendo algunas erosiones en la costa, al norte del canal de Chiappe, en tres lugares puntuales. El más grave sería el de la vivienda donde estamos trabajando desde antes de ayer y estamos poniendo el resto de los escombros que se sacan de pavimentación de la Piragine Niveyro. Hemos tirado unos 25 camiones, tenemos pensado tirar durante todo el día otro tanto y con eso proteje por ahora esa vivienda. Y después nos abocaríamos a defender otros dos lugares que están hacia el sur de esa vivienda, cerca de canal de Chiappe”.



SOLUCION DEFINITIVA

“Estos trabajos son como parches porque la solución definitiva es una obra mucho más grande que consistirá en lo que determinen los técnicos hídricos a partir de las diferentes alternativas que puede haber”, dijo.

Miguel Zini comentó que “los diputados provinciales de Goya con Geraldine Calvi y Héctor López a la cabeza presentaron en la Cámara legislativa correspondiente un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara legislativa, y que tiene que ver con una presentación a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para que haga una obra para la protección definitiva desde el canal de Chiappe hacia la boca del Santa Lucia, es más: en la oportunidad que se inauguró la avenida Neustadt, y llegó a nuestra ciudad el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, le acompañó al jefe de gabinete el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y en esa oportunidad el licenciado Osella lo llevó al Paraje Remanso para verificar en el lugar la problemática de la zona, esa problemática ya está siendo analizada en Buenos Aires y uno de los primeros viajes que haría el intendente electo una vez que asuma seria ir a a tratar este tema”.

Continuó diciendo que “mientras tanto vamos a ir volcando el material que podamos en los lugares más complicados, en este caso, la vivienda donde estamos trabajando actualmente”.



LA ESCOLLERA

Dijo que “no se descarta la construcción de espigones pero que la alternativa que más se habla es la de hacer una escollera. Precisó. “Todo lo que sirva para frenar la erosión antes de la protección definitiva se va a hacer, pero son muchas las alternativas que hay, son varias, diría que la que más escuche es la construcción de una escollera de unos 160 metros aguas arriba hacia la boca de Santa Lucia, estoy hablando de una escollera de 150 metros desde la costa al centro del rio y una obra que demanda unos 15 mil metros cúbicos de materiales. Eso sería una solución no obstante no se en qué fecha pero van a venir los técnicos de la Secretaria de Recursos Hídricos para evaluar esa alternativa y ahí se tomará una decisión junto con las personas locales, y para mi es importante la opinión de la gente que se crio al lado del rio”.

“Se irán haciendo los trabajos que permitan ir frenando las erosiones permanentes, mientras baje el rio, las erosiones no se producen cuando sube sino cuando baja el rio”.

“Es un tema que está dentro de la carpeta de prioridades para la primera gestión del intendente electo”, aseguró Zini.-