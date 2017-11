En Argentina hubo 254 femicidios en 11 meses: Una mujer asesinada cada 30 horas

En el marco del 25 de noviembre - Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, el movimiento MuMaLá - Mujeres de la Matria Latinoamericana dio a conocer los datos de femicidios en la Argentina relevados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2017.En el periodo seleccionado se registraron 254 femicidios (dentro de los cuales hay 12 femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 19 femicidios vinculados de hombres y niños) y 4 travesticidios en todo el territorio nacional.Al respecto Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional del movimiento y Presidenta del Observatorio NiUnaMenos dijo: "sigue sin garantizarse el acceso a la justicia a las mujeres que decidieron denunciar y pedir ayuda, el 18% de las víctimas habían realizado denuncias previas, de las cuales el 12% tenia medidas de protección dictadas por la justicia, lo que indica que todos estos femicidios podrían haberse evitado. Denunciamos la falta de políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y brinden asistencia integral", y agregó: "la falta de patrocinio jurídico gratuito y especializado sigue siendo una de las principales falencias con las que las mujeres tienen que lidiar en la mayoría de las provincias del país".Vivanco agregó: "Además observamos que no se han llevado adelante campañas de sensibilización y prevención de alcance nacional para combatir la violencia hacia las mujeres, tal como lo explicita la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres vigente desde el año 2009. De igual manera nos preocupa la falta de aplicación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral cuyos contenidos son determinantes para la prevención de la violencia en el noviazgo y los embarazos adolescentes. Denunciamos la falta de prioridad política asumida por el Gobierno Nacional y los provinciales que siguen sin asignar presupuesto para erradicar el flagelo de la violencia machista que se cobra la vida de una mujer cada 30hs en nuestro país. Durante el 2017 el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional de las Mujeres) representó tan solo $8,50 por mujer, y para el año 2018 ni siquiera existe mención alguna en la partida presupuestaria que se votará próximamente en el Congreso Nacional".254 femicidios (12 femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 19 femicidios vinculados de hombres y niños) y 4 travesticidios al 17 de noviembre se registra un femicidio cada 30hs..88% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la victima (75% y 13% respectivamente), 5% extraños, 7% sin datos.El 18% de las víctimas realizaron denuncias previas, el 12% tenía medidas de protección.La franja etaria de entre 21 y 60 años concentra el 65% de los femicidios registrados. El 66% de los agresores tiene entre 19 y 60 años.32% fueron jóvenes de entre 15 y 25 años.13% fueron violadas y abusadas.27% estuvieron desaparecidas65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima, 26% femicidios cometidos en la vía pública, 3% en la vivienda de un familiar, 3% en la vivienda del agresor, 3% otros (casa deshabitada, trabajo de la víctima, albergue transitorio).Quemada el 4%, 17% a golpes, 24% armas de fuego, 29% arma blanca, 18% por asfixia, 5% (atropelladas, envenenadas, empujadas desde un balcón, etc), 3% sin datos.52% de las mujeres eran madres7% estaban embarazadas5% se encontraban en situación de prostitución.265 niños/as huerfanos/as.11% se suicidaron8% pertenecian a fuerzas de seguridadProvincia de Buenos Aires 88, Córdoba 23, Santa fe 24, Mendoza 6, Entre Rios 7, Salta 20, CABA 16, Jujuy 8, Santiago del Estero 17, Corrientes 3, Tucuman 9, Chaco 6, Chubut 2, Misiones 5, Neuquen 5, Santa Cruz 0, San Juan 2, Rio Negro 1, Catamarca 3, Formosa 4, Tierra del Fuego 1, San Luis 3, La Rioja 1, La Pampa 0.