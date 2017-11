Escuelas Municipales cierran actividades del ciclo lectivo 2017

Una serie de actos de colación se han hilado en las últimas semanas marcando el final del ciclo lectivo de las escuelas dependientes de la Municipalidad. En los próximos días estarían llegando títulos para egresados del plan FINES.

El secretario de Educación, Daniel Lesteime detalló el programa de actividades con el cual se cierra el ciclo lectivo de las escuelas municipales.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por canal 2 de Goya Visión, Lesteime comentó: “Empezamos con la colación de la Escuela Taller “Nuestra Señora de Itatí” que tuvo 130 egresados de las formaciones de Auxiliar de Peluquería; Modistas; Bordado; Manualidades; Pintura sobre tela. Luego, en la Escuela Doméstica “Don Antonio Villarreal” tuvimos 160 egresados con esta misma oferta a lo que se suman manualidades; panadería y cocina”.



EL ITG

“Luego, se realizó la colación del ITG, donde tuvimos más de 160 egresados de las distintas formaciones profesionales de auxiliar de Informática para la Administración y Gestión; Reparador de PC y avanzamos con la Tecnicatura de Soporte en Infraestructura que es el título oficial en el que se reconvirtió la Tecnicatura de Programación, es el único título que tiene el Ministerio de Educación de la provincia por el cual pudimos articular y homologar nuestro plan de estudios para que el titulo tenga validez oficial”, precisó Lesteime.

Continuó diciendo Lesteime que” hizo el acto de cierre, muestra anual de la Escuela de Artes Plásticas con 100 personas entre niños adolescentes y adultos y la muestra y cierre de la escuela de música que con un centenar de participantes hizo su exposición en la Casa del Bicentenario”.



PLAN FINES

Hace algunos años se firmó un convenio entre la Municipalidad de Goya (Corrientes) y la Universidad Nacional de Quilmes. Se implementó en esta ciudad, el Plan Fines (Plan de finalización de estudios primarios y secundarios para jóvenes y adultos) para poder acceder a estudios primarios, secundarios, e incluso tener la posibilidad de obtener certificaciones universitarias. Hay egresados que esperan sus títulos. Lesteime se refirió a este tema Y CoN respecto a qué pasará con los títulos para los egresados del plan FINES del año anterior y para los de este año, dijo Lesteime: “Ahí hubo una serie de dificultades que no dependen de nosotros. Es un tema que tiene que manejar la universidad con el Ministerio de Educación de la Nación. Los primeros egresados, este jueves en Buenos Aires, van a recibir sus títulos. De Goya van a llegar en los próximos días los primeros títulos porque están ingresados en el trámite al Ministerio de Educación de la Nación. Estamos esperando que los firme el área de Registro del Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio, cuando aparece la nueva gestión, cierra la Dirección Nacional de Adultos, no sabía la universidad, no tenía idea dónde y cómo era el procedimiento para poder ingresar. Era una suerte de tirarse la pelota entre el área de la Secretaría de Políticas. Eso a nosotros nos excede”.

“Son muchos egresados que ya tenemos en esa situación, hay muchos que adeudan materias previas o analíticos que no han traído o el certificado de escuela primaria que puede ser una constancia pero que tiene que ser el original de la constancia que nos tiene que traer porque la universidad no tramita nada si el legajo no está completo”, recalcó.

“Esperamos entregar los títulos antes de irnos”, agregó.-