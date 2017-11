Con un mandato misionero concluyó el Encuentro Nacional de CEBs. en Goya

Regresaron a sus diócesis de origen los participantes del IX Encuentro Nacional de Cebs. (Comunidades Eclesiales de Base), estuvieron desde el 17 al 20 de noviembre en el predio “Costa Surubí” de Goya. Más de 1000 asistentes pertenecientes a las regiones pastorales del NEA, NOA y Cono Sur, desde los cuatro puntos cardinales del país se dieron cita bajo de lema “Rostro de Jesucristo Liberador, transformador de la vida”. También llegaron delegaciones de las Cebs del Paraguay y del Uruguay.En la apertura, se hizo especial memoria del tan querido y muy comprometido primer Obispo de Goya monseñor Alberto Devoto, obispo “olor a oveja” de la raza de Monseñor Enrique Angelelli ; la imagen de la Virgen de Itati con un fervoroso aplauso y canto; momento particularmente emotivo que hizo a los presentes ponerse de pie, entre otros signos.El Obispo de Viedma, monseñor Esteban Laxague, dijo “que tantos símbolos traídos al altar nos trae movimiento para vivir esta experiencia de iglesia y familia. Somos privilegiados por esta linda experiencia”. También el Obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, transmitió el saludo especial de muchos obispos argentinos que “están afectivamente presentes aquí”, y expresó que son “consciente que las CEBs están llamados a ser la iglesia en la base”, luego, leyó el saludo del Papa Francisco, donde transmite su “saludo y anima a las CEBs”, y el mismo pide que “recemos por él y su servicio en la Iglesia. El papa nos pide ser iglesia desde la base, orante y en salida misionera” dijo el prelado.En el marco de la Jornada Mundial de Los Pobres, se ofició la Santa Misa presidida por monseñor Adolfo Canecin y concelebrada por los obispos monseñor Esteban Laxague y Fernando Maletti. Como signo de adhesion los sacerdotes realizaron el gesto del lavatorio de los pies.Las diócesis del NEA se presentaron con frutos de la tierra, banderas de cada provincia, los santos mártires rioplatenses y recordaron a los primeros evangelizadores los santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo.La región Patagónica y del Comagüe (región Sur) se presentó con los símbolos de las luchas propias de la región, contra el extractivismo empobrecedor y marginalizante de las culturas originarias. Seguidamente la región Buenos Aires, la delegación más nutrida, participó con todos los miembros en pleno, simbolizando una marcha frente a las diversas situaciones de opresión y las diversas actitudes frente a las problemáticas reales que se vive en las grandes ciudades.Al canto del padre, Carlos Saracini, de los padres pasionistas de la significativa parroquia de la Santa Cruz, la marcha por la vida y las causas sociales fue aunando el canto esperanzado de todos los presentes.Las diócesis de la región Centro-Cuyo, hicieron su presentación, con expresión de deseos de mayor apoyo por parte del su clero y del resto de la iglesia. La Región litoral presentó un red de pescadores, invitándonos a ser pescadores, se canta el chamamé “La oración del Remanso”, muy propia de las grandes aguas del Paraná.El NOA, se hizo presente junto con los símbolos de los mártires riojanos por la causa de los pobres, monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires, a hicieron memoria de las causas por la que entregaron su vida y por las causas actuales por las que las comunidades continúan luchando. También las Cebs de Santiago del Estero, recordaron a recién reconocida beata, la Mama Antula, y su compromiso con los pobres.Los fieles de la diócesis de La Rioja juntaron firmas en la carta abierta a los jueces del Tribunal Oral Federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la desaparición, persecución y tortura de Fray Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, laico Wenceslao Perdenera y Padre Enrique Angelelli. Desde la Patagonia pidieron “no a la planta nuclear en Rio Negro” también juntando firmas.El Padre Carlos Saracini, coordino las actividades del encuentro e invito a rezar para que Jesús nos ayude a compartir, “El pan de nuestras prácticas liberadoras”. La consigna de trabajo fue que cada integrante del grupo comparta “¿cuáles son nuestras prácticas liberadoras?”, y finalizó en el compartir, intentando entrar en la liberación que “Dios ofrece, invitando a otros hermanos”, poniendo en práctica lo dice el papa Francisco siendo “Iglesia Salida”.Se destacó la participación de grupos juveniles, que quieren “ganar la dignidad” por medios “inspirados en el amor de Jesús”. El presbítero Gustavo Rofi inició su ponencia recordando el pasaje bíblico de Lucas que dice cuando Jesús toma la palabra y expresa que “esta palabra se cumple hoy”. Tambien el padre Raúl Juárez, en su ponencia compartió sobre “Ecología del agua”. Su discurso inicio con datos de contaminación del agua, el cianuro que fue derramado en el norte y el sur del país, también hizo referencia a las minas. “Llegará un momento que tendremos que comprar y en esto los pobres no podrán comprar. Por ser un bien necesario será caro” dijo. Recordó que el papa dice que “los pobres no tendrán acceso al agua potable, las empresas están ubicándose en lugares estratégicos para comercializar”. La CEBs estaban presentes en esta defensa, el papa nos va abriendo caminos para que trabajemos en redes, con otras personas, tenemos que juntarnos a otros.Los obispos que acompañan a las Cebs a nivel nacional, en nombre de la CEA, monseñor Fernando Maletti y monseñor Esteban Laxague, asimismo, monseñor Adolfo Canecin, se fueron cercanos, sencillos, sensibles a las necesidades no solo de las Cebs sino de otras instancias sociales y políticas que directamente afectan a la vida de los más empobrecidos de nuestro país.Integrantes del Equipo de Animación Nacional se destacó en su esfuerzo de articulación con el resto de pastorales nacionales, y es “ahí adonde se nota la acción del Espíritu Santo y de la formación recibida”destacaron.El encuentro finalizó con la bendición de los obispos y el envío misionero en sus respectivas diócesis.