Productores Tabacaleros recibirán pago por crédito a cosecha

El Instituto Provincial del Tabaco hizo saber a productores que se acreditará el pago por el denominado “crédito a cosecha”, para quienes hayan comercializado durante la campaña 2016/17, correspondiente a la actividad de cosecha de la variedad de Tabaco, Criollo Correntino y Virginia. Desde el IPT se informó que se trata de 13 millones de pesos, que los beneficiarios podrán disponer, a partir del desembolso, previsto para este viernes 24 de noviembre.“El viernes tuvimos la confirmación del depósito de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), con lo que se hará frente al pago del Crédito a Cosecha y el pago de los insumos, los que se podrían a comenzar a entregar esta semana, ya que son muy esperados”, resaltó a medios locales el interventor del Instituto Provincial del Tabaco, ingeniero Cristian Vilas.Cabe señalar que el pasado viernes 17 los productores recibieron una acreditación en sus cajas de ahorros, un pago por ajuste de precio, destinado a quienes hayan comercializado tabaco Virginia y Tabaco Criollo Correntino, durante la campaña 2016/17, que es otro ítems diferente, al pago que van a recibir este viernes, y que ayudará a la economía de las familias rurales.El ingeniero Vilas al referirse a los fondos enviado en los últimos días, señaló que es el resultado de las gestiones que hicieron la semana pasada junto a los integrantes de la Unidad Coordinadora, una de las tantas, en la que se reunieron con el ingeniero Marcelo Viegas Calçada, Director del PRAT, y con el Secretario del Área Agroindustria, Santiago Hardie, “ante quienes planteamos la necesidad de contar con estos fondos por la altura del año en la que estamos, y se confirmó la imputación del dinero”, relató el funcionario.Especificó que el viernes ya estarán esos fondos en las cuentas de los productores, que cobrarán entre 9 y 10 pesos por kilo de tabaco en promedio.Destacó que este crédito nunca se pagó en noviembre, que siempre se hizo a mediados o fines de diciembre.Continuó exponiendo el Interventor del IPT que están trabajando en el envió de otros 60 millones de pesos, que es la “Caja Verde”, que eso también va directo al bolsillo del productor y que se tratará de que esté antes de la Navidad.Otro de los temas abordados con Cristian Vilas fue la presentación de los POA (Planes Operativos Anuales), sobre los cuales dijo que están todos presentados en tiempo y forma, incluso antes de los plazos que pedían desde Buenos Aires.Explicó que eso es posible que ahora se trabaja de forma distinta, vía correo electrónico, produciéndose un ida y vuelta, con las correcciones necesarias, y recién ahí se imprime y se eleva, lo que no quiere decir que luego no se pueda seguir pidiendo documentación por distintos motivos, pero el POA ya está girando en el PRAT y en el Ministerio, y a partir del 1° de eneros esos fondos irán llegando en forma de goteo, es decir, “que a medida de que se vaya recaudando en las provincias los fondos irán llegando a los distintos planes”.Aclaró que eso se iba a implementar ya este año y que por distintas circunstancias no se dio, mencionando como uno de los motivos que el Director del PRAT asumió recién en el mes de agosto, lo que restó tiempo al cambio de la metodología de presentaciones de los POA, y dijo esperanzado que si se diera este goteo se puede programar con anticipo todo lo referido al área productiva y social, que es muy importante en las acciones del Instituto Provincial del Tabaco.En otro orden de cosas, mencionó la tarea que llevan realizada con el llamado PLAN AGUAS, mediante el cual llevan realizadas más de 50 perforaciones en esta segunda etapa para dotar de agua potable a los productores.Señaló que trabajan por zonas, y que en la Tercera Sección Paraje San Francisco, prácticamente el 100 por 100 de los pobladores ya tiene perforaciones, faltando solamente 2 o 3 perforaciones para concluir la zona.Pidió paciencia a aquellos productores que solicitan perforaciones, ya que por una cuestión de logística hay que ir haciéndolas por zona, y una vez concluida esa los equipos se trasladan a otra zona.Están trabajando no solo en esa zona sino que también lo hacen en Punta Batel y Mora, y se van a incorporar dos máquinas más, una para la Primera Sección y otra para San Isidro.Con relación a las proyecciones de cosecha para esta temporada, Vilas dijo que las perspectivas son muy buenas ya que el clima está acompañado, lo que se traducirá en mucha más cantidad de tabaco.“Por eso era tan importante contar con los fertilizantes o insumos, que fue una de las cuestiones que se plantearon en Buenos Aires”, y que por ello estimaba que iban a andar muy bien, finalizó el interventor del IPT.