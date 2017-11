Federal B: Huracán de Goya se despidió ganando

Se disputó en Goya la fecha 18 (última) del Torneo Federal B Región Litoral Norte zona B entre el dueño de casa Huracán y Ferroviario de la capital correntina con el resultado de 2 a 1.Huracán no falló en su estadio Ramón Cacique Oviedo y derrotó este domingo 2-1 a Ferroviario por la última fecha de la fase clasificatoria de la Zona B, Región Litoral Norte, del Torneo Federal "B" de fútbol.Los goles llegaron en el segundo tiempo. Rubén Acebo y Rodrigo Zaracho adelantaron al Celeste, mientras que el descuento del Tren Verde fue obra de Hernán Valenzuela.Los capitalinos terminaron con ocho por las expulsiones de Chávez, Brunetti y Badarò. En tanto que Falcone vio la roja en el conjunto goyano.Por su parte Central Goya jugó mal y perdió sin atenuantes ante Villa Alvear, en Resistencia, por 2 a 0. Gerardo Cortés y Roberto Urbina marcaron los tantos del equipo chaqueño que con este triunfo mantuvo la categoría.Los dirigidos por Pancho Pezoa pagaron caro sus desatenciones en especial en la primera mitad. Si bien mejoraron un tanto en el complemento no les alcanzó para descontar. Fueron expulsados el Pájaro Villalva y Emmanuel Cáceres.En la apasionante pelea por la clasificación Madariaga y Resistencia Central sacaron los boletos para semifinales. En Paso de los Libres, el Violeta goleó 6-0 a Huracán, de Montecarlo, que terminó perdiendo la categoría.Por otra parte el traspié que sufrió Comunicaciones, de Mercedes, en su visita al Deportivo Fontana (0-1), le permitió a"Resi" clasificar pese a empatar como local (2-2) con Defensores de Vilelas. Ambos terminaron con 29 puntos, pero por mejor diferencia de gol, el que clasificó fue el elenco de la capital chaqueña.Los cruces de semis en busca de un ascenso al Federal "A" serán entonces: San Martín de Formosa vs Resistencia Central y Madariaga de Paso de los Libres vs Sol de América de Formosa.Huracán cumplió una de sus mejores producciones del torneo. Fue ambicioso desde el minuto inicial y sacó diferencias ante un rival complicado y que traía la obligación de ganar para tener chances de clasificación.Las escaladas de Arias Pérez y el cambio de ritmo de la dupla Mosqueira-Rivero le generaron de entrada nomás vacilaciones a una defensa con centrales muy lentos como Sosa y Badarò.En diez minutos tuvo tres chances claras para abrir el marcador. Primero, con una corrida de Rivero tras pase de Mosqueira, el zurdazo del once se escapó cerca del palo derecho. Casi de inmediato el que partió habilitado fue Lazaneo y en el mano a mano Díaz tapó el remate con los pies evitando la caída de su valla. Y luego, con un desborde de Arias Pérez cuyo centro cabeceo Mosqueira apenas desviado.Después de los 15' lo emparejó el Verdolaga que se adelantó en el terreno. El juego se hizo más friccionado aunque los dos con sus armas lo buscaban. Hubo un disparo del Seba Falcone desde la medialuna que se fue cerca. A los 30' se produjo la primera llegada visitante. Por dos veces Gola puso a prueba sus reflejos. Al contener a medias un remate preciso de media distancia de Brunetti y en el rebote tapando con todo el cuerpo la definición solitaria de Acevedo.Cerca del final de la etapa el Sabalero tuvo otras dos oportunidades. En los pies de Acebo que no supo qué hacer ante Díaz y en una aparición por el medio de Mosqueira -bien habilitado por Salchicha-, pero al diez el balón se le fue largo permitiendo la reacción del uno visitante.El segundo tiempo fue igual de entretenido. Los dos -sobre todo Huracán- encontraban espacios como para lastimar. A los 2', una imprudencia de Chávez lo llevó a ir a ducharse antes de tiempo. Le metió un codazo a Lazaneo a la vista de Meza y a éste no le quedó otra que expulsarlo. Cuatro minutos después el que vio la roja por segunda amonestación fue el Seba Falcone en una decisión que no compartimos.Sesenta segundos antes Mosqueira había estrellado un cabezazo en el travesaño. El desborde de Acebo había sido muy bueno. Precisamente Salchicha, a los 12' iba a lograr la apertura con un disparo cruzado que se hizo inatajable para Díaz. La habilitación de Lazaneo fue certera y la corrida del siete terminó en un merecido festejo. Para él y para su gente. 1 a 0.Sintió el impacto Ferro que veía como se le escapaban sus esperanzas. Por contrapartida Huracán afianzó su juego. A los 29', Rocha Zaracho sorprendió por el medio, se filtró entre los zagueros y entrando al área metió un punto que lo encontró caminando a Díaz. El balón ingresó lentamente. 2 a 0.La impotencia llevó al visitante a golpear demás y consecutivamente se fueron expulsados Brunetti y Badarò. Para que lo ovacionen sus parciales y en su despedida del fútbol ingresó a los 44' Lincho Tournier en reemplazo de Gola. Todo era fiesta en el Ramón Cacique Oviedo.Faltaba el golazo de la tarde. Una corrida de Hernán Valenzuela y un tremendo remate que dio en el travesaño y se metió. Descuento para Ferro. 1-2.Las tareas del colombiano Arias Pérez y de Salchicha Acebo fueron los puntos altos de un Huracán que terminó dejando una mejor imagen ante su público...Matías Gaspar Gola; Edgardo Gastón Zaracho, Juan Franco Hermosid y Sergio Ramón Cansina; César Junior Arias Pérez, Sebastián Eduardo Falcone, Cristian Rolando Fleitas Cubillas e Iván Antonio Rivero; Rubén Darío Acebo, Juan Manuel Lazaneo y Marcos Rodrigo Mosqueira. D.T. Rodrigo Maximiliano Ruíz Díaz. Suplentes: Gonzalo Fernando Rosa Herrera, Mario Gabriel Godoy, Leandro Ariel Blanco y Facundo Sebastián Vallejos.-Enzo Gonzalo Díaz; Esteban Emanuel Valenzuela, Yoel Facundo Badarò, José Luis Sosa y Hernán Martín Valenzuela; Ernesto Abel Retamozo, Osvaldo Andrés Chávez, Juan Alberto Mièrez y Emiliano Francisco Brunetti; Adrián Eduardo Acevedo y Juan Martín Kuchack. D.T. Yury Kordylas. Suplentes: Damián Enzo Almirón, Víctor Daniel Montiel, Maximiliano Alejandro Brunetti, Gustavo Nicolás Fernández Benítez y Lucas Lautaro Cabrera.S.T. 12' Gabriel Alejandro Fleita por Mièrez (F), 18' Rodrigo Emmanuel Zaracho por Mosqueira (H), Raúl Alejandro Benítez por Rivero (H), 43' Ramón Federico Mambrìn por Acevedo (F) y 44' Pablo Sebastián Tournier por Gola (H).-S.T. 12' Rubén Darío Acebo (H), 29' Rodrigo Emmanuel Zaracho (H) y 49' Hernán Valenzuela (F).-S.T. 2' Osvaldo Chávez (F), 6' Sebastián Falcone (H), 32' Emiliano Brunetti (F) y 45' Yoel Badarò (F).-Adrián Ernesto Meza (regular). ASISTENTES: José Gabriel Bertrán y Jorge Daniel Miño. Terna de Bella Vista.-"Ramón Cacique Oviedo".-Gentileza de La Casaca Goya.-Cumplidas las 18 fechas de la etapa clasificatoria de la Zona B, Región Litoral Norte, del Torneo Federal B de Fútbol, así quedaron las posiciones:Deportivo Madariaga (Paso de los Libres), 30 puntos; Resistencia Central 29 -ambos clasificados-; Comunicaciones (Mercedes) 29; Ferroviario (Corrientes) 26; HURACAN (GOYA) y Deportivo Fontana 25; Defensores de Vilelas 20; CENTRAL GOYA 19; Villa Alvear (Resistencia) 18 y Huracán (Montecarlo) 17 -descendió de categoría-.