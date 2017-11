Gerardo Bassi inauguró el mural del Gaucho Antonio Gil diseñado por Hernán Di Filippo

El intendente de Goya, acompañado de funcionarios, concejales, vecinos, el artista y público en general, inauguró un mural construido en la intersección de la Avenida Madariaga y la calle Tucumán. También anticipó las próximas obras que presentará antes de finalizar su gestión. Estuvo presente además, el intendente de Santa Lucía, Arq. José Carlos ‘Tata’ Sanánez.

HISTORIA DEL GAUCHO

El historiador goyano Raúl Carlos Miguel Brest fue el primero orador de la noche, con una reseña histórica entorno al Gaucho Antonio Gil.

“En primer lugar quiero agradecer al Profe Gerardo, que tuvo la deferencia para invitarme a hacer una semblanza de la figura del gauchito”.

“Me gustaría abordar desde dos aspectos. Primero desde el aspecto histórico-político”.

“A ciencia cierta no hay más datos de lo que refiere la tradición oral. Sin embargo, desde el contexto histórico se puede hacer una interpretación de lo que fue la existencia de la gente de campo en ese tiempo”.

“Una de las leyendas dice que fue ajusticiado por desertor. Evidentemente era autonomista por el color de su pañuelo. Lo llevaban por desertor desde Mercedes a Goya, para ser enjuiciado por desertar de la milicia”.

“Tengamos presente que la fecha de muerte que le atribuyen a Antonio Gil, es el 8 de enero de 1878. Esto tiene relación con otro hecho que sucedió un mes después en Ifrán: la batalla entre autonomistas y liberales en ese paraje, que se produce un 19 de febrero de 1878”.

“Afinales de noviembre de 1877 hubo elecciones a gobernador en la provincia. Se presentan los dos partidos dominantes: el Autonomista creado por Avellaneda-Alsina y el mitrismo o liberalismo”.

“En noviembre —como comúnmente los comicios eran fraudulentos— ambos se atribuyen la victoria. En diciembre, los dos colegios electorales eligen su propia fórmula. Entonces Avellaneda [Autonomista] era presidente del país”.

“La fórmula que determina que va a ser la que gobierne la provincia, va a ser la autonomista encabezada por Derqui y Fernández”.

“Nicolás Avellaneda reconoce pero los liberales no y se levantan en armas a fines de 1877”.

“Los liberales dominaban los departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Lavalle, San Roque y Bella Vista. En esos departamento se hacen fuertes”.

“En los departamentos de Goya y en la capital provincial se hace fuerte el autonomismo”.

“Si se quiere, podemos decir que estos grupos eran facciosos”.

“También tenemos que tener presente que el país ya estaba constituido. Debían haber regido los derechos y garantías individuales, pero solamente regían para algunos grupos selectos. El común de la gente no tenía ninguna garantía”.

“Entonces estos grupos facciosos, los liberales en Mercedes, Curuzú y San Roque empiezan a reclutar gente. Hacen leva forzosa: salían grupos de 12 personas —que antiguamente se conocían como comisiones— a juntar la gente de la campaña a la fuerza. El que se oponía, no podía huir, era pasado a degüello”.

“Presumo que es lo que debió ocurrir con la figura, no solo del gauchito sino también de inmensa cantidad de gente que fueron pasados a degüello, solamente porque eran de otro partido político, que no se quisieron alistar y pelear contra los de otro color”.

“Tal fue esto así, que hay un cuento de Borges que narra un conflicto entre blancos y colorados en Uruguay, donde los prisioneros de un bando eran todos pasados a degüello. Entre los degolladores decían que había un correntino famoso, que cuando veía nervioso a alguno de los que él iba a ajusticiar, se ponía a la espalda y le decía —Tranquilícese, amigo. Las mujeres sufren más cuando paren”.

“Esta era una práctica harto común. La vida de nuestros paisanos valía menos que la de una vaca. Cualquier animal valía más que la vida humana”.

“No es extraño que el censo que mandó a hacer Sarmiento, diera en la Provincia de Corrientes, 8.000 hombres menos que mujeres. Uno de los que intenta analizar este dato dice que eso se debió a la tradición guerrera de la provincia”.

“No era una tradición guerrera, solamente los grupos de poder, armaban sus ejércitos a la fuerza, reclutando a la gente contra su propia voluntad y aniquilándola cuando se oponían, sin ningún trámite previo”.

“La Batalla de Ifrán es reveladora en este sentido, porque se enfrentan los dos ejércitos: el liberal que se había armado en el departamento de Mercedes y avanzaba hacia Goya. Pelean en un primer combato en Cerrito de Batel y siguen avanzando hacia Goya, donde le sale al encuentro el Ejército Autonomista. Pelean en Ifrán y el desenlace es decididamente favorable a los liberales”.

“Cuando los autonomistas se ven mal, levantan Bandera Parlamento. El jefe del grupo liberal manda a Plácido Martínez para arreglar la retirada de los autonomistas”.

“El jefe autonomista, un tal José Toledo, que mandaba la infantería, le dice a Plácido Martínez que si ellos no le dejan retirar su formación, la oficialidad del Ejército Autonomista ejecutará a todos los soldados reclutados en Goya. Estas palabras indican claramente que todos esos soldados estaban peleando del lado autonomista en contra de su voluntad”.

“Entonces Plácido Martínez —según Hernán Gómez, que es quién relata esto— vio entre tanta gente que estaba ahí formada, a muchos conocidos. Entonces accedió a que el ejército se retire para que no pasen a las armas a los soldados, que estaban combatiendo del lado autonomista, pero que tenían simpatía liberal”.

“No hace falta ser un gran intérprete para darse cuenta de que estaban todos obligados por las armas y no por otra cosa”.

“Era así la vida entonces. El hecho de ser juzgado por desertor era todo un sacrificio, armado por los grupos que luchaban para llegar al poder y eran apoyados desde la nación para que cada partido que llegaba al poder, mandara a sus electores para que luego eligieran al presidente. Era un gran conflicto armado por los sectores que querían llegar al poder. No hay otra explicación acerca de esto”.

“Del aspecto religioso, me gustaría tener presente que a Antonio Gil lo matan seguramente de un modo cruento y siendo totalmente inocente de lo que se le acusa”.

“El hecho ese, de algún modo, lo hace compartir—para los que creemos y somos católicos— el sacrificio de Cristo”.

“Por eso me parece acertada la imagen que ha hecho el autor de la obra, poniendo a Antonio Gil colgado de la cruz”.

“Me parece importante también resaltar el hecho de que la cruz es fundamental desde la religiosidad popular”.

“Cuando empieza la devoción a Antonio Gil, se empieza entendiéndolo desde la Cruz Gil. Paulatinamente cemos que la cruz va perdiendo espacios y va ganando la figura terrenal del hombre. Luego se lo va asociando a Antonio Gil con la figura de San La Muerte”.

“Decididamente creo que esto debe ser corregido por los que conformamos la iglesia —que somos los bautizados— porque creo que esto es un trabajo que se da desde obras de influencia de espíritus malignos”.

“Decididamente, para mí, San La Muerte representa a Satanás, que trata de sacar la figura de la Cruz de Antonio Gil y ganar espacio, asociarse con él y crear un conflicto en lo que es la interpretación de la fe, que fue asumida por tradición, desde los primeros pobladores hasta nuestro tiempo” dijo Brest.



PRESIDENTE DEL BARRIO

Antonio Gómez, presidente del barrio San Cayetano, expresó su agradecimiento a la gestión municipal y en especial al intendente Gerardo Bassi.

“Quiero agradecer en esta oportunidad a la Municipalidad por hacernos sentir, a todos los que vivimos en el barrio San Cayetano, que somos parte de una Goya más linda, que tenemos lugares para mostrar a los que vienen desde afuera y que fuimos testigos de todo lo que creció nuestra ciudad en estos cuatro años”.

“Profe Gerardo Bassi, quiero decirle que todos los vecinos nos sentimos orgullosos de usted, de todo lo que logró en esta gestión, que seguramente fue la mejor gestión municipal que tuvo Goya durante muchos años”.

“Les pido a mis vecinos que cuidemos entre todos estos espacios públicos”.

“También tengo la esperanza de que dentro de cuatro años, volvamos a contar con un intendente como el Profe Gerardo Bassi, porque Goya necesita y merece seguir creciendo”.

“Felicitaciones a los que diseñaron y construyeron este mural”.

“Aprovecho también para agradecer a todos los funcionarios y concejales de la gestión, que de una u otra manera nos acompañó en estos cuatro años. Simplemente, muchas gracias”.

“Espero, como ya les dije antes, que volvamos a tener una gestión como esta, que de verdad nos mostró que Goya puede”.

“En nombre de la gente del barrio y de la Comisión Pro Asfalto, que se formó justamente cuando Ud. fue elegido como intendente, que hizo mucho esfuerzo para conseguir los fondos; cuando le planteamos que necesitamos el asfalto, tuvimos todo su apoyo y pudimos disfrutar hasta los corsos en este lugar”.

“Estoy personalmente agradecido a Ud. y a su equipo de trabajo, como empleado municipal, en nombre de mis compañeros, que este año pudimos conseguir nuestro anhelado pase a planta permanente”.

“Hace unos años atrás, estuve viviendo en una casa muy precaria. No me avergüenza decirlo. Cuando le plantee mi problema, no dudó en responder. Una mañana me sorprendió, vino a mi casa y me dijo —Quiero ver cómo estás viviendo y quiero arreglar tu casa. Cumplió su promesa, yo pude tener mi pieza y mis hijos pudieron tener también sus piezas, cloaca, luz”.

“Sé que va a pasar esto, Profe y vamos a volver a tener un intendente como usted” dijo Gómez.



DIRECTORA DEL MUSEO CURUZÚ

La escritora e historiadora goyana, Gladys Mercedes Acevedo es autora de la novela «Curuzú», también fundadora y directora del Museo Gauchesco Curuzú. Como su obra se basa en la historia de Antonio Gil y su cruz, fue invitada a participar.

“Debo decir que estoy muy feliz porque se inauguró este mural, dedicado a un personaje muy importante para mí, que me ha llevado incluso a fundar un museo, a partir de que escribí una novela que se llama Curuzú (que en guaraní significa cruz). Al gauchito, lo llamaban Antonio ‘Curuzú’ Gil”.

“Como dijo el Prof. Brest, él [Antonio Gil] está muy vinculado al tema de la cruz. Tal es así, que en Mercedes está el «Santuario de la Cruz Gil»“.

“Quiero felicitar también al autor del mural, porque es una obra magnífica. Muy al estilo Botero. Es la primera vez que veo un gauchito así, gordito”.

“Estoy muy feliz de que se embellezca nuestra ciudad. Es muy importante desde el punto de vista turístico, poder recomendar ir a ver un mural en un lugar o en otro”.

“Goya tiene que seguir creciendo, porque tiene un caudal muy interesante y es importante también que nos unamos a todas estas propuestas culturales”.

“El señor intendente siempre ha apoyado estas iniciativas. Desde luego que estoy muy agradecida porque desde que regresé a la ciudad de Goya, hace dos años, él ha apoyado todos los planteamientos que le hemos hecho desde el Museo Gauchesco Curuzú”.

“El gauchito tiene un museo, ahora un mural y un santuario a las afueras de Goya (que es uno de los lugares más prolijos que he visto en toda la Argentina)”.

“Escribí un libro con una novela que actualmente está siendo traducida a cinco idiomas: inglés, italiano, guaraní, árabe y francés. Para mí es un honor, porque es difícil ser escritor y llegar a que conozcan tu obra”.

“Al margen de esto, la novela genera mucha actividad. La semana pasada cino una licenciada en letras de la Universidad de Tucumán, que a raíz de que leyó la novela, decidió escribir un ensayo sobre la misma. Es una manera de difundir y que Goya, a través de la obra del Sr. Brest o la mía, se vaya conociendo”.

“Trabajamos intensamente desde el museo para promocionar la actividad cultural que se está haciendo en la ciudad. Estamos pronto a inaugurar la Sala Camila O’Gorman y adquiriendo obras de arte para lograrlo. También queremos hacer una sala de la Batalla de Ñaembé”.

“No voy a hablar de la obra, porque ya lo hizo el Sr. Brest y coincido con él en que hay muy pocos datos históricos. Como novelistas, tuvimos que recurrir a otra clase de fuentes para escribir la historia”.

“Quiero felicitar al artista y agradecer al Intendente. Espero que obras como esta, se sigan inaugurando siempre y Goya siga creciendo” dijo Acevedo.



SECRETARIO DE EDUCACIÓN

El Dr. Daniel Lesteime, dirigió también unas palabras como secretario de Educación de la Municipalidad de Goya y como docente del artista que diseñó el mural.

“No estaba en el programa pero no quiero dejar de decir unas palabras porque Hernán fue mi alumno y estoy sumamente orgulloso de él, como artista. Espero que pueda seguir brindando su don a todos los goyanos desde siempre, no solamente hoy”.

“Ustedes saben que a partir de la modernidad, un filósofo como Kant, soñó con la posibilidad de que el arte pudiera salir a de los museos y estar al acceso de todos. Lamentablemente el sueño de Kant no se concretó y todavía en su mayoría, el arte está encerrado en los museos y para disfrutarlo, uno tiene que viajar muy lejos, con lo costoso que eso significa o tiene que pagar entradas también de alto costo, para poder disfrutar de la obra de un artista en vivo y en directo”.

“Entonces que vos, Gerardo, hayas generado las condiciones de posibilidad para que el arte esté en las calles, en las plazas, en la entrada de la ciudad, a mí me llena de orgullo”.

“Estamos cerrando una gestión y el trabajo de cuatro años, pero creemos que esto es de ustedes, por eso queremos que lo cuiden y lo hagan fecundar. Esto tiene que seguir dando frutos”.

“Hernán, nuevamente gracias porque sé de tu talento, capacidad y que hayas dejado esto para nosotros, habla también de tu calidad humana” dijo Lesteime.



EL ARTISTA

Hernán Di Filippo es goyano y autor de la obra realizada en venecitas sobre el mural.

“Veo gente muy querida que se acercó y les agradezco profundamente. Quiero principalmente saludar a Gerardo esta noche, no solamente como intendente, como El Profe, sino como un amigo, una persona de la cual me crie en su casa y aprendí muchos valores de él y su familia. Por eso estaré eternamente agradecido”.

“Quiero agradecer también a muchos amigos, a la gente del barrio, a la familia, a personas que quiero mucho; a las personas que hablaron anteriormente, por el aporte, el compromiso con la cultura”.

“Esto tiene que ver justamente con eso, con dar un aporte, generar un nuevo espacio en la ciudad”.

“La quiero agradecer a Iris por el compromiso y la buena voluntad, al trabajo de albañilería. Es muy emocionante ver cuando hay un equipo de fondo, que trabaja con mucho compromiso, con mucha seriedad y hace que las cosas sucedan”.

“Me acuerdo que hablamos de la idea en un principio como un proyecto y hoy verla realizada, me llena de orgullo”.

“También quiero agradecer a profesores que vero, como Uli [Casabonne], Daniel [Lesteime], que de alguna forma me marcaron, fueron parte de mi vida, me enseñaron valores”.

“También les voy a contar un poco de qué se trata la obra. Es verdad que tiene algunos volúmenes exagerados y fueron muy acertadas las palabras de Brest, que está por ahí atrás. Tiene que ver justamente con la imagen del gaucho y cómo esta dimensión va tomando más volumen por sobre el contexto que lo sostiene. Lo hago con mucho respeto, como un aporte a la cultura popular de nuestra región”.

“Te veo y te quiero agradecer también [a Silvia Lemos], por el embellecimiento de las plantitas. También les pido a los vecinos, que se acerquen a regarlas cuando crezcan, se animen a plantar más y el que se anime a prender una vela, también está invitado” dijo Di Filippo.



ALBAÑIL

Como ya se hizo habitual en los discursos del Intendente Bassi, invitó a varios trabajadores que fueron parte de la obra para que también expresen unas palabras. Uno de los primeros fue el albañil Juan Carlos Gómez.

“Quiero agradecer a todos los presentes y principalmente al Intendente que nos dio la oportunidad de crecer. No reconoció solo a los escritores dino a diversos personajes de la ciudad de Goya, a nosotros los albañiles”.

“Yo soy un albañil desde hace mucho tiempo en la Municipalidad y estoy muy orgulloso de este intendente. Quiero agradecer también al escultor que hizo esta obra, que está muy linda y agradezco la presencia de todos ustedes” dijo Gómez.



JARDINERA

La jefa del equipo de Jardinería, Silvia Lemos, encargada del embellecimiento de todos los espacios públicos de la ciudad, se mostró muy emocionada en su breve discurso.

“Está terminando un ciclo. Le debo todo a este hombre [Gerardo Bassi]. Soy una mujer grande, nadie me daba trabajo y él me lo dio”.

“Ojalá cuiden todo lo que hacemos, porque lo hacemos con mucho amor” dijo Lemos.



DIRECTOR DE OBRAS

Mario Díaz, director de Obras Públicas, habló en representación del equipo de profesionales y trabajadores del área.

“Hace muy poco tiempo inaugurábamos una plaza [8 de Marzo – Plaza de la Mujer] con mucho amor, ganas, con poco gasto, con la ayuda de todos. Así también se hizo acá”.

“Cuando nos llamaron Gerardo e Iris, porque había que conseguir un camión de tierra, por supuesto que automáticamente nos pusimos a disposición para colaborar con la obra”.

“Es como decía Silvia recién, estamos terminando una etapa en la que fuimos partícipes todos. He visto gente que nunca participó en política y sin embargo en esta gestión estuvo. También quiero pedirles que sigamos trabajando juntos”.

“Gracias, Gerardo por darnos esta oportunidad y a todo el equipo de la Municipalidad, que aporta un granito de arena. Hay mucha gente detrás nuestro, que siempre está aportando, como Luminotécnica, Tránsito. Hoy por ejemplo, el director de Tránsito estuvo agujereando ahí atrás con un taladro para colocar la placa” dijo Díaz.



ARQUITECTA

La siguiente en hablar fue Iris Mussio, la arquitecta que supervisa y proyecta este tipo de intervenciones urbanas.

“Esta fue una gran oportunidad de poder hacer de nexo y trabajar en estos equipos interdisciplinarios, donde una obra hecha por un artista, pudimos sacar a la calle y buscarle un lugar donde sea visible, que ayude a potenciar el trabajo del artista y revitalizar espacios públicos”.

“Tener esta posibilidad, genera movimiento en el barrio, en la ciudad, en el turismo. Genera que otros artistas en ciernes que quieren empezar, puedan ver el potencial que tiene el arte como generador de movimiento, en este caso, como generador de un espacio público. También porque va a ser un hito, un lugar donde nosotros podamos traer a nuestros familiares o personas que visiten la ciudad. También puede ser la entrada de un hermoso espacio público, donde podemos ver el río, que existe pero está un poco escondido. Este es un trabajo para seguir, por eso agradezco la oportunidad. Este es el trabajo que a mí me gusta mucho, unir mundos distintos en un trabajo conjunto”.

“Cada espacio público siempre fue el puntapié para hacer interconexiones para que los goyanos podamos disfrutar y valorar lo que es común a todos”.

“Muchas gracias a la gente que nos acompañó desde el trabajo. A don Gómez, con quien tenemos varias obras hechas en conjunto; a Orlando, que fue un compañero hermoso junto con todo el equipo de la Patrulla de Emergencia; no sé si están todos presente pero hoy es la oportunidad pública que tengo de agradecer, a quienes trabajaron en los lugares donde más se necesitaba para la ciudad, para ayudar a familias con muchas dificultades y hacer lo que se puede, cómo se puede, pero siempre poniendo el corazón y no dejando las cosas a la deriva, dando un apoyo real”.

“Gracias, Hernán. Nos conocemos ahora porque siempre hablamos por teléfono” dijo Mussio.



INTENDENTE DE GOYA

Por último habló el intendente Gerardo Bassi, con un discurso directo a varias personas presentes a las que agradeció públicamente por diversas participaciones, más un mensaje claro acerca del espíritu de la gestión municipal que dirige está llegando a su fin.

“Estoy convencido de la construcción colectiva, de que las obras de los artistas tienen que estar en la calle y al alcance de todos”.

“Quiero reconocer el trabajo de la Guardia Urbana, que está por ahí, que nos ayuda cuando instalamos estos nuevos espacios, a cuidar hasta que la gente se acostumbre, se empodere”.

“Gracias a Mingo [Bellando], que está siempre cuando falta un remedio desde la farmacia, llevándole a la casa al que más necesita”.

“Gracias, Verónica [Tolomio] por tu aporte. Han terminado de sacar la Dirección Nacional de Discapacidad. Son para pensar, las cosas que están sucediendo en el país, quitando los derechos y ajustando sobre el changuito de la familia, la leche de los pibes, el remedio de los abuelos, los chicos con discapacidad”.

“Gracias Alberto [Di Filippo] y Elisa”.

“Quiero decirles que Hernán, el artista, es mi ahijado”.

“Gracias, Estefi, que vino desde Venezuela. Le hicieron traer mallas y cayó justo el día que hace frío”.

“Siento en las emocionadas palabras de Silvia, cierto dolor, pero de ninguna manera tenemos que sentirlo. Debemos sentir el orgullo de haber dejado todo, de haber hecho todo y trabajado intensamente”.

“Hace un par de días inaugurábamos esa hermosa plaza, como decía Mario. También estuvimos en el nuevo espacio de memoria, verdad y justicia [Centro de Interpretación en el Sitio de Memoria Casa de las Palmeras], un espacio único en la provincia”.

“Estamos orgullosos de tener una ciudad con derechos, con memoria, verdad y justicia; de haber apostado fuerte a la educación, a la prevención de adicciones…

“Este jueves en una muestra musical, una mamá me dijo —Intendente, muchas gracias por este espacio para nuestros pibes”.

“Estuve el viernes en el Instituto Tecnológico Goya, se paró una egresada, Lucía, de 64 años de edad y dijo —Yo hice todo al revés. —Se hizo un silencio y dijo —Primero fui esposa, después fui madre, después abuela y después estudié. Agradezco esta posibilidad”.

“Con esos 600 cursos les dimos herramientas a los jóvenes y también a los que acumulamos juventud”.

“Vamos a terminar con la frente alta, de pie y con dignidad”.

“El miércoles 22 de noviembre vamos a inaugurar la Plaza de la Música Santa Cecilia”.

“El viernes 24 vamos a terminar el Paseo del Trabajador con un homenaje a José Ignacio Rucci”.

“El sábado 25 inauguraremos el Polideportivo, al lado del CIC Norte. Con iluminación, cuatro canchas para que los muchachos, los niños, los jóvenes, puedan seguir jugando”.

“El lunes 27 vamos a inaugurar el Salón de Usos Múltiples de los barrios Esperanza y Sarmiento. Un hermoso espacio para esa barriada”.

“El miércoles 29 presentaremos el Club de los Adultos Mayores”.

“El miércoles 29 también, la Fiesta del Deporte”.

“El jueves 30 vamos a lanzar un disco, que debíamos hacerlo en la próxima Fiesta del Surubí, pero teníamos miedo de que pudiera haber alguna demora, así que lo hicimos ya, para entregar a nuestros jóvenes, que actuaron en el Pre-Surubí y con los ganadores, se grabó el CD. El año pasado, la tapa tenía la bandera gigante con el mástil en el maravilloso Monumento a los Inmigrantes; este año tiene la imagen de nuestra Iglesia Catedral con su frente recién pintado”.

“El viernes 1 es el lanzamiento de la plata y el sábado 2 una obra histórica: Cuatro baños para hombres y mujeres con accesibilidad para personas con discapacidad en la Terminal de Omnibus”.

“Vamos a trabajar hasta el jueves 7 porque el 8 de diciembre es feriado. A partir del 11 vamos a intentar hacer lo que hicimos toda la vida: sumar, construir, avanzar. Goya está por encima de los colores partidarios y nosotros actuamos bien”.

“A veces algunos, cuando no ganaron, nos esmerilaron y cuando ganaron, nos avasallaron”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando desde nuestro espacio político, del cual estamos orgullosos, todos los días por nuestra querida ciudad de Goya. No hay nada más valioso, nada más importante que nuestra querida ciudad”.

“Muchas gracias a todos. A no aflojar. Con las ganas de siempre y más fuerza que nunca: unidos, solo unidos, Goya va a seguir haciendo más” finalizó Bassi.