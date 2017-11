Concejal Mazzaro: “Como concejal de la oposición colaboré en todo lo que pude, aportando mis conocimientos y experiencia”

“Nunca regateé nada, siempre traté de sumar para bien de los goyanos y la comunidad”, aseveró el concejal Jorge Fernando Mazzaro. En diálogo con el programa “La Voz del Concejo Deliberante”, el edil del Partido Popular-ECO, destacó la implementación en el HCD de los programas “La Escuela va al Concejo” y “Goya es Chamame”, que calificó de “muy buenos”. A los concejales que asumirán el 10 diciembre les auguró “muchísima a suerte. Van a tener un Concejo de muy buen nivel y creo que van a trabajar con mucha coincidencia entre todos”.

“Hace casi cuatro años que ejerzo esta representación del pueblo, y ya estoy a punto de finalizar. Con muchas ganas, contento de haber hecho lo que se hizo”, dijo el concejal Jorge Fernando Mazzaro, en el programa radial que el Concejo Deliberante tiene en FM Ciudad.

Recordó que el primer cargo público y electivo que tuvo fue el de concejal desde 1985 al ´89, pero “no concluí ese mandato porque en el ´88 me fui al IPT como Director, en ese momento funcionaba un directorio”, indicó y acotó que “ahora vengo prácticamente a concluir mi vida política otra vez como como concejal pero en épocas muy diferentes”.

Hizo hincapié en la “crisis espectacular” que vivió todo el país en los años 2001-2, cuando recién había asumido como Intendente de Goya, la que “se normalizó más o menos por el 2003. A partir de ahí la actividad económica tuvo fluctuaciones pero en un nivel diferente. Las crisis ya no fueron tan profundas y las Municipalidades pudieron recibir fondos de la coparticipación nacional y provincial que le permitieron realizar una actividad de otro nivel, mucho mejor”, afirmó Jorge Mazzaro.

Gracias a esa mejora de la actividad económica, su gestión pudo pavimentar las calles Paso de los Libres y Ñaembé, “las obras más importantes de mi gestión y también habíamos hecho la repavimentación y ensanchamiento de la avenida Perón que estaba súper destruida, con un plan de ayuda a los Municipios que había lanzado el gobierno de Duhalde”, apuntó el edil.

“Fue el renacer de la economía argentina, y de la Municipalidad en cuanto a la realización de obras. Después los otros intendentes que me sucedieron (Osella y Bassi, en la actualidad) hicieron por supuesto, muchas más obras”, reconoció.

Integró durante todos su mandato las comisiones de Economía y la de Producción. “Tuve compañeros de comisión muy trabajadores. Y sobre todo las mujeres concejales son muy trabajadoras”, ponderó Mazzaro.

Y agregó: “Como concejal de la oposición colaboré en todo lo que pude, aportando mis conocimientos y experiencia. Nunca regatee nada, siempre traté de sumar para bien de los goyanos y la comunidad”.



LA OPOSICION

Como fue cumplir con el rol de oposición? Se le preguntó al edil del Partido Popular que integra el bloque de ECO. “Nosotros tuvimos poca incidencia como oposición porque cuando entré (al Concejo) la relación era 9 concejales oficialistas y 6 de la oposición los dos primeros años y 10 a 5 estos dos últimos. Como oposición dimos nuestra opinión que a veces fue escuchado y otras veces no”, expresó.



MODERNIZACIÓN DEL HCD

Ponderó luego la labor del presidente del Cuerpo Legislativo, Juan Domingo González, en cuanto a la modernización del Concejo Deliberante. “Cuando inauguramos esto le dije a González que los que fuimos alguna vez presidente del HCD teníamos una sana envidia por los logros porque realmente se modernizó el Concejo con la incorporación de las bancas individuales, el nuevo sistema de sonido y la innovación tecnológica. Hoy el HCD tiene un aspecto muy lindo y de muy buen nivel”, resaltó el contador Mazzaro.



RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Asimismo, consideró “muy positivo” la implementación de los programas “La Escuela va al Concejo” y Goya es Chamame”, porque permiten “una mayor relación con la comunidad”.

“Lo de ´La escuela va al Concejo´ es muy buen programa del Concejo que lo llevó adelante la concejal (Stella Maris) Ginocchi. La educación tiene que ver en todos los aspectos de la vida. Nuestros problemas como sociedad vienen por el lado de la educación. Y los problemas políticos también tienen que ver con la educación, por lo tanto que la escuela venga al Concejo y vea cómo funciona y tomen conciencia los chicos de lo que es el HCD y la política, es buenísimo para el futuro que tarde o temprano llega y los chicos, algunos de ellos, van a ser seguramente concejales y se van a acordar de esta está linda experiencia”.

Mazzaro valoró por igual al programa que distinguió a los chamameceros goyanos. “Fue un excelente programa. A mí me encantó porque me parecía siempre que el chamame estaba monopolizado por Curuzú, por Mercedes y Goya poco. Y este programa me demostró que no es tan así como yo pensaba. Tenemos un montón de chamameceros a los que hemos ido premiando (25 fueron homenajeados) y hay a algunos ni los conocía que tienen un nivel espectacular y que les falta, tal vez, un poco más de promoción a nivel provincial”.

El ex Intendente aprovechó el programa para expresar sus condolencias a la familia del chamamecero Horacio Monje por la repentina muerte de su hijo Cristóbal, también músico. “La última vez que lo vi fue cuando homenajearon a Bertha Mirian, ellos dos la acompañaron. Mi recuerdo para Cristóbal que es un gran amigo, para su familia, y mi homenaje humilde para este chico que apreciaba muchísimo”.

En otro orden, sostuvo que desde la recuperación de la democracia, en 1983, al presente, hay cuestiones pendientes por resolver desde HCD. “Y es que la evolución de la vida de la ciudad hace que siempre aparezcan temas sobre los cuales se pueda legislar y mejorar la situación y ese es el trabajo que tiene el concejal. Hay muchas cosas que van cambiando en la vida de la ciudad y que le dan al HCD motivos para legislar siempre tratando de ir mejorando lo que ya está”, apuntó el edil del PP.



CONVIVENCIA CON SUS PARES

Consultado respecto de cómo había sido la relación con sus pares, respondió “con mis compañeros de bancada tuve un trabajo de conjunto sin ningún tipo de roce, y con la oposición tengo para ellos el mejor de los conceptos. Cada uno ha cumplido su rol. Hay posturas que por ahí a mí no me gustan pero es el oficialismo y hay que respetar. Nosotros somos oposición y habremos tenido actitudes de oposición”.

Le gustaría asumir en un cargo ejecutivo?, inquirieron los conductores del ciclo radial. “Si aparece una alternativa lo voy a analizar. Ya estoy jubilado, en el futuro inmediato no hay nada, creo que me voy a dedicar a mi nieto y a mi casa”, contestó entre risas.

Finalmente a los concejales electos que asumirán el próximo 10 de diciembre, les auguró “muchísima a suerte. Van a tener un Concejo de muy buen nivel y creo que van a trabajar con mucha coincidencia entre todos. Se va a normalizar la presidencia del Cuerpo, y habrá quince concejales trabajando. Creo que va a andar muy bien”, recalcó el concejal Jorge Mazzaro.-