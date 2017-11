16° Promoción: Egresaron 18 nuevos abogados en Goya

Los nuevos profesionales prestaron juramento y recibieron sus diplomas de Abogados. Constituyen la 16ta Colación de Grado del Centro de Extensión Goya de la Facultad de Derecho de la U.N.L.Z. La Casa de Altos Estudios está celebrando veinte años de presencia ininterrumpida en esta ciudad gracias a la Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya

Un acontecimiento importante para la comunidad de Goya tuvo lugar el viernes 17 por la noche en el majestuoso salón Blanco de la Escuela Normal “Dr. Mariano I. Loza”, escenario de grandes e importantes eventos de la ciudad. La sala colmada de familiares, amigos, docentes y ciudadanos en general fue testigo y protagonista de la nueva ceremonia de Colación de Grado, la decimo sexta realizada por el Centro de Extensión Goya de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. A 20 años de haber comenzado a funcionar el Centro de Extensión Goya de la Facultad bonaerense, un total de 18 nuevos egresados de la Carrera de Abogacía recibieron en esta oportunidad sus respectivos títulos de las autoridades de la Casa Altos Estudios.

La ceremonia se desarrolló desde las 21 y contó con un panel que presidió la misma integrado por el Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Fabio Arce de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Lucas en representación de la decana María Fernanda Vázquez; el Director del Centro de Extensión Goya Horacio Garcia, y el coordinador de dicho Centro, Sebastián NicolarI. Contó con la presencia de autoridades, entre las que estuvo el Intendente electo Ignacio Osella; el viceintendente electo, Daniel Jacinto Avalos; el presidente de la Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya Antonio Pablo Giuliani; representantes de las fuerzas de seguridad, policiales, entidades intermedias, miembros de la Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya, entre otros.

El acto dio inicio con el ingreso de los nuevos egresados y la entrada de la bandera de ceremonias, portada por su abanderada Maria Clara Ponce de Leon y escoltada por los graduados, Adriana Fernanda López y Fabián Omar Lucero.

Luego se entonó el Himno Nacional Argentino, tras lo cual hizo uso de la palabra, el titular de la Fundación Universitaria.



PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

En su discurso, el presidente de la Fundación para el Desarrollo Universitario, Antonio Pablo Giuliani expresó entre otras cosas: “La importancia de los actos académicos como los que hoy nos convocan radican en sentir que se ha consolidado a Goya definitivamente como ciudad universitaria, que ya actividades como este el acto académico de entrega de diplomas está definitivamente incorporado a la cotidianidad de los goyanos, y fundamentalmente la reafirmación de la convicción para que quienes integramos el Consejo de Administración de la Fundación, de que el conocimiento y la educación ocupan un rol fundamental en la estrategia de desarrollo de una ciudad tanto o más importante que la economía y fue por esa razón que hace más de veinte años tuvimos la convicción de la necesidad de contar con el mejor plantel de docentes posible para formar a nuestros estudiantes universitarios, y esa respuesta la encontramos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora hace más de veinte años, desde esa época. Todos los años desde el 1° de febrero al 20 de diciembre todas las semanas el plantel docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora concurre a nuestra ciudad para formar a nuestros estudiantes universitarios y para dotarlos de la mejor calidad educativa posible. Vaya entonces en primer lugar nuestro más sincero y afectuoso agradecimiento a ese plantel docente que ha dado muestras de la entrega y la vocación docente porque la distancia que nos separa desde lo geográfico es importante y la cantidad de tiempo que les distraemos a su profesión y su actividad familiar es muy importante”.

“Ustedes (los egresados) hoy están terminando una etapa que no significa que el aprendizaje y el conocimiento y el estudio fundamentalmente ya vaya a dejarse de lado, el mundo del derecho es un mundo vigoroso, cambiante, es un mundo dinámico. Fíjense que en el corto lapso que le demandó a ustedes terminar la carrera tuvimos un nuevo Código Civil y Comercial y se sancionaron leyes de mucha trascendencia en la sociedad argentina como la Ley de Matrimonio Igualitario”.

“Pero lo que no le van a poder quitar a ustedes más allá de que se creen nuevas leyes o se modifique las existentes es la capacidad de reflexión jurídica que han adquirido durante los años que les ha tocado transitar por las aulas del Centro Extensión Goya para formarse como abogados. Muchos de ustedes van a ser abogados litigantes, en el desarrollo de su profesión algunos serán docentes, algunos se dedicarán a la política, quizás salgan de aquí concejales, diputados, intendentes, (ya salieron varios intendentes de este Centro), tal vez pueda salir un gobernador. Pero lo que no tienen que perder en el desarrollo de su profesión y vida diaria es el pensar y actuar de acuerdo a las convicciones. No se dejen llevar nunca por el actuar con picardía o creerse más rápido que los demás. En ese tema, en los tiempos de internet tiene vuelo corto, es una herramienta de pronóstico reservado, todos estamos al tanto de todo”, dijo.

Agregó finalmente el contador Giuliani: “Lo de hoy para nada es una despedida. Es un hasta luego, tanto la Fundación como la Facultad de Derecho hoy los está despidiendo como egresados y mañana puede abrirles las puertas como docente y siempre las puertas de estas instituciones seguramente van a estar abiertas para ustedes, para estrecharles la mano y un gran abrazo y nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias”.



PALABRA DE JULIO SANCHEZ

Más tarde, el flamante profesional del derecho, Julio Sánchez en representación de sus pares dirigió un mensaje en el que manifestó sus sensaciones ante este acontecimiento. Sánchez, quien es un conocido animador, conductor y Maestro de Ceremonias de Bella Vista conmovió e hizo sonreir al mismo tiempo con sus palabras, hizo referencia a personas que forman parte de la Fundación y a la Sede Goya, entre las que mencionó al mismo contador Antonio Giuliani; a la señora Isabel Vernengo, y en especial destacó al director de la Sede, Horacio García, que lo alentó a continuar y finalizar la carrera. Mencionó que como a otros alumnos le tocó afrontar enormes esfuerzos para estudiar, dejando a veces de lado momentos con la familia e hizo extensiva este ejemplo a todos los egresados.



TOMA DE JURAMENTO

Seguidamente el Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Fabio Arce procedió a tomar juramento a los noveles abogados. En primer término, se tomo juramento por la fórmula de “Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, a un grupo de egresados. Después, hizo lo propio por la fórmula “Por Dios y por la Patria”, para el resto de los nuevos abogados. De pie, y con el brazo extendido, los egresados respondieron a la fórmula con un “si, juro”, acto que fue rubricado por los aplausos de la colmada sala.



DIRECTOR GARCIA

Después, el Director del Centro de Extensión Goya, Horacio García hizo uso de la palabra y manifestó: “Hoy es una fecha histórica para los argentinos: hace 45 años volvía el general Perón luego de su exilio. Tres días más tarde, se juntaba con otro líder, con Ricardo Balbin y en ese abrazo fraterno que tuvieron el 20 de noviembre, ellos dos dejaban de lado sus viejas peleas, y riñas y sus viejos enfrentamientos y buscaban la reconciliación de los argentinos…los abogados tenemos el urgente trabajo de nuestra profesión de lograr la unidad de criterios en el marco del derecho, en el patrocinio de los clientes, en la búsqueda de la verdad y la Universidad y la Facultad debe formar a los profesionales en la búsqueda de la conciliación de la mejor Justicia, y yo pienso que estos 20 años del Centro y en los últimos que me ha tocado conducir con Sebastián Nicolari hemos tratado de poder lograr una formación que los inserte en el siglo 21, posiblemente nos quede en el camino, en el trabajo académico, en el trabajo de la modificación de la Facultad de Derecho, de aggiornarnos a la nueva tecnología. Pero hemos caminado por todo el sur de la provincia de Corrientes tratando de llevar esta idea, este pensamiento que permitió que la región vinieran a este Centro de Extensión por casi 20 años consecutivamente. Con esta colación de graduados llegamos a 496 graduados recibidos con el titulo emitido por la universidad en este Centro de Extensión Goya”.

Ya en el final del acto se dirigió a los presentes Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Fabio Arce quien destacó y valoró el esfuerzo de los alumnos egresados y reflexionó sobre el rol de la universidad en tiempos de “cambio”.



LOS EGRESADOS

Estefania Gabriela Avalos (Curuzu Cuatia); Gabriela Eliana Ayala( Perugorria); Cecilia Itatí Benitez (Perugorria); Alfredo José Flores (Goya) ; Juan Agustin Ganduya (Lavalle); Domingo Alejandro Insaurralde (Monte Caseros); Susana Beatriz Insaurralde (Lavalle); Adriana Fernanda Lopez (Santa Lucia);Irina Ivone López (Goya); Alvaro Juan López Rios Marinelli (Goya); Fabián Omar Lucero (Goya); Juan Andrés Matta (Santa Lucia), Lidia Elizabet Ortiz (Perugorria) ; Maria Clara Ponce de Leon (Goya); Verónica Belen Pujol (Goya); Silvia Susana Roubineau (Goya); Julio Rubén Sánchez (BellaVista); Fernando Agustin Villaba (Santa Lucia).-