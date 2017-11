Acto de colación: El Instituto Tecnológico Goya entregó certificados a sus alumnos egresados 2017

El intendente Gerardo Bassi y el secretario de Educación, Daniel Lesteime, presenciaron el acto de colación de alumnos egresados del Instituto Tecnológico Goya. El evento tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario el viernes por la tarde.“Felicitaciones a los egresados, a las familias que están acompañando, a los profesores y a Daniel [Lesteime]”.“Este intendente es hijo de un maestro rural y de una mamá maestra. Por eso sé que esto de transferir conocimientos es casi mágico. En esto que el profesor enseña, comenta, narra experiencias, educa en valores y el alumno, como una esponja, absorbe y trata de mejorarse todos los días”.“Para nosotros, desde nuestra gestión, así como han sido importantes las obras de infraestructura de la ciudad, también se le dio contención y contenido a la vida de los pibes. Con el Ballet, la Orquesta y el Coro Infantojuvenil y este tipo de actividades educativas; es decir, la valoración de la persona. Buscado cómo podemos ser todos los días, mejores, en calidad, en sensibilidad. Procurando que no solo nos interese uno mismo sino que también el que está al lado, el que está cerca”.“Han sido cuatro años muy intensos, donde hemos apostado mucho a la educación. Creemos que si la cigüeña le deja a un niño en un lugar humilde, no será nada de pobrecito si hay un estado presente y le da la oportunidad de educarse”.“Quiero terminar con tres palabras que a mí me sirvieron mucho: Voluntad, que es el límite de cada uno de nosotros. He sido profesor durante 35 años, he tenido alumnos brillantes, inteligentes, que a veces no pudieron llegar a la meta; pero no vi nunca un voluntarioso que no haya concretado sus sueños. Pasión, que es el plus, lo que nos gusta hacer, lo que nos motoriza, ese 20% extra; y disciplina, para ser constantes en el esfuerzo”.