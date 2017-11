Convocatoria del Obispo a toda la Diócesis: En Goya rezan por el cuidado de la vida en el tránsito

Es interminable el número de muertos en calles y rutas de toda la provincia. Al ser hoy el Día Mundial de Conmemoración de Víctimas del Tránsito, monseñor Adolfo Canecín pidió a los fieles orar por quienes murieron y a todos a ser responsables con la conducta en la vía pública.[En Goya rezan por el cuidado de la vida en el tránsito]El tercer domingo de noviembre fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Día Mundial de Conmemoración de Víctimas del Tránsito, y ante el dolor de cientos de familias por las tragedias viales, el obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecín, hizo un llamado a los fieles de la Diócesis para que en las parroquias y capillas, en las misas de este domingo 19, que este año coincide con la 1ª Jornada Mundial de los Pobres que convocó el Papa Francisco, como se informa en la página 11 de esta misma edición, se eleve una oración por los que perdieron sus vidas en accidentes de tránsito "y se resalte a los creyentes la responsabilidad de todos con el cuidado de la vida, modificando sus conductas en calles y rutas y tomando conciencia de esta cantidad de muertes inútiles, que ciertamente Dios no quiere".En esta fecha cabe destacar que en lo que va de este año hasta el miércoles pasado, las víctimas fatales en toda la provincia ya eran 161, de las cuales 134 eran del Interior y las 27 restantes de la Capital provincial, a lo que sin embargo se debe sumar las que perdieron la vida entre ese día y ayer, un total de 7 muertes más.En la invitación para este día de Oración, Canecín, como lo viene haciendo la Asociación Civil Luchemos por la Vida durante los siete pasados años, cita el documento pontificio para la Pastoral de la Carretera-Calle, donde dice: "El exceso de velocidad o la conducción después de haber ingerido alcohol, o la falta de uso de cascos o cinturones de seguridad, devienen para los creyentes en conductas contrarias a la ética, y al respeto a la Vida, tanto ajenas como la propia".Desde el Obispado distribuyeron afiches alusivos para colocar uno en cada parroquia, informó Power Noticias.América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta de mortalidad a causa de los traumatismos por accidentes de tránsito o como piden a los periodistas se los defina, tragedias o siniestros viales, porque siempre tienen una causa que pudo ser evitada, ya humana, ya técnica.Cada año 1,3 millones de personas fallecen por esa causa escala mundial, por lo que el promedio diario de defunciones producto de ello, es de 3.000 personas y más de la mitad de los fallecidos no viajaban en vehículos motorizados.Entre las tres principales causas de defunciones de personas entre los 5 y 44 años de edad figuran los traumatismos causados por las tragedias viales.La proyección de estos traumatismos la harán convertirse en la quinta causa mundial de muerte con 2,4 millones de fallecimientos anuales de aquí al año 2020.El 46 por ciento de las personas que fallecen a consecuencia de los accidentes de tránsito son peatones, ciclistas o usuarios de vehículos a motor de dos ruedas.Cabe aclarar que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales provocados en accidentes de tránsito a nivel mundial y muchos de estos traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo.