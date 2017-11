Vecina dio precisiones sobre erosión de costas en el Remanso y reiteró pedido de ayuda

La fuerte erosión fluvial provocada por el caudaloso Rio Paraná derrumbó un sector de dos metros de largo de costa en Paraje Remanso.. Así lo aseguró la vecina Teresa Sánchez quien relató cómo ocurrieron los hechos, que sorprendieron a los vecinos y a los entendidos en temas de rio por la rapidez en que está avanzando la erosión de esa parte de la costa. Teresa Sánchez, vecina de El Remanso hablo de las últimas erosiones y desprendimientos de las barrancas.En declaraciones al programaque se emite por, la vecina comentó: “Fue pasando el puente del canal de Chiappe ingresando al remanso se cayó, muy grande parte de las barrancas y estamos en peligro de cortarse el camino”.Precisó que “de largo seria como 2 metros y medio yd e ancho un metro, ocurrió anteayer y seguía cayendo pequeños pedazos, pero el movimiento continuo seguir provocando esto”“Yo mandé fotos al área municipal correspondiente, como es la Coordinación de Consejos Vecinales y hasta ahora no hay respuestas”, contó la vecina.Recordó que “el miércoles 8 de noviembre estuvimos reunidos con el intendente, con Jose Novello y otro señor, y ellos dijeron que se puede mandar un camión y que la tarea iba a seguir, se iba a continuar tirando las piedras para hacer el espigón en esa zona pero hasta ahora seguimos esperando”“Ahora nos reuniremos con los vecinos para ver que hacemos, ya no tenemos donde ir a recurrir”, aseguró.Denunció también que “están sacando tierra del campo de un vecino que tiene una casa para plantar mamones para vender, pero que no vive en El Remanso, me fui a hablar con él para que corte con eso”.Anteriormente, el Director de Planificación Hídrica de la Municipalidad, José Novello dio precisiones sobre el estado de la zona costera debido al desmoronamiento registrado en Paraje El Remanso. "Si no se cambia el curso del río corremos el riesgo de que la Isla Las Damas desaparezca y de ser así tendremos al Paraná en la Costanera", expresó y agregó que solamente habrá respuestas cuando asuma el nuevo gobierno municipal ante la falta de medios materiales que tiene la comuna actualmente para afrontar obas de esa envergadura.