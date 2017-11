La Casa de Bernarda Alva estará en la Fiesta Provincial del Teatro

Con la obra La Casa de Bernarda Alva, la ciudad de Goya volverá a estar representada en la Fiesta Provincial del Teatro que se realizará del 23 al 25 de noviembre.

La presidenta de Candilejas, Griselda Echavarria, en declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, precisó: “Las invitaciones se dan todos los años pero este año nos llamó la atención en la programación que se desarrollará del 23 al 25 de noviembre, la cantidad de elencos nuevos de distintas localidades como Saladas; Mburucuyá; Bella Vista; San Roque; Paso de los Libres y Goya. Estamos representados nosotros y otro grupo, será hermosa la fiesta con mucha participación y con distintas alternativas teatrales, habrá recitales, poemas, obras como la nuestra, comedias, creemos que será una hermosa fiesta provincial”.

“Estamos agradecidos, el teatro es un eterno moribundo, hay muchísima gente joven, así que creemos que esto nos da la pauta de que el teatro tiene futuro, tiene mucho apoyo como el tema de prensa, redes sociales, las comunidades que están involucradas, eso es lindísimo, cada elenco representa a la ciudad, nos sentimos orgullosos de poder participar con una obra que ha sido sumamente exitosa con diez funciones en Goya y con nuestra actuación en el Teatro Vera, el 30 de septiembre”, agregٕó.



Po su parte, Carlos Ginocchi dijo: “el 50 por ciento del éxito es debido a su escritor, y que haya sido su mejor obra pero “La Casa….” es una obra difícil, lleva mucho tiempo de preparación. Yo la venía preparando y no tiene nada que ver con que en Buenos Aires lo haya hecho Muscari, sino porque me enamore de la obra Lorca luego de ver una obra de él: “Yerma”, en el Cervantes. Estaba entre yerma y “La Casa…” y me pareció más fácil de adaptarla y mucho más poderosa, y potente”.

Ginocci hizo hincapié en que “a veces el teatro desde lo inverso te lleva a golpearte en la realidad. Estamos acostumbrados con la televisión, de la prensa, a ver la violencia de género, la violencia doméstica, la represión de padres a hijos, el sometimiento sexual, todo eso, y uno cuando ve esta obra escrita en el 36 y que se estrenó en el 45 encuentra ese condimento de lo que hoy la televisión nos pone al día, como no salir con esta obra que está hablando desde un clásico, de lo que hoy nos sigue y va a seguir ocurriendo, es una pequeña cuota de decir basta a muchas cosas no solo el de “ni una menos” sino basta a la violencia doméstica, a la discriminación sexual”.



FUTURO POLITICO

Sobre el futuro de Ginocchi en la política, dijo “no puedo responder nada pero siempre donde haya cultura estaré prendido asesorando, ayudando pero desde mi galpón de Candilejas”.

“Soy de las personas que le encanta dar un paso al costado para que gente nueva se forme, No me creo dueño de la verdad, y ceo que otras personas pueden hacerlo mucho mejor que yo,”, agregó.