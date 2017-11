Un nuevo desbarranque reaviva preocupación por futuro de El Remanso

A los desbarranques que se produjeron en meses atrás, ahora se suman nuevas constataciones de erosiones de la zona costera. Los vecinos presencian azorados y con preocupación estos hechos y se preguntan por el futuro de ese sector. Las soluciones se podrían examinar y concretar después del 10 de diciembre, dijo José Novello.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el director de Planeamiento Hídrico, José Novello se refirió a los nuevos desprendimientos de barrancas en la zona de Paraje El Remanso. El funcionario contó que examinó los daños junto a Luis Romagnoli, y fue enfático al aclarar que no cuenta con los medios para poder darle una solución al problema y reiteró que la raíz de todo es el ingreso del Paraná que debe atacase en forma perentoria. Novello dijo: “Estuve haciendo un reconocimiento de la zona donde se produjo otro derrumbe de la barranca. Si bien no es una cosa interesante pero es preocupante porque de seguir erosionándose se va a llevar la calle”.



CON VECINOS

Comentó: “Si bien hemos tenido una reunió con los vecinos y con una comisión que se conformó con persona preocupadas, se había tomado el compromiso nuevamente de parte del intendente para resolver el problema a través del traslado de este material pesado. Pero el municipio no está contando con los elementos como para hacer ese trabajo pero el miércoles estuve haciendo el relevamiento con el ingeniero Luis Romagnoli, le llevé a mostrar dado que será uno de los funcionarios que posiblemente asuma nuevamente en la cartera de Obras Públicas, él decía que él no puede tomar ningún tipo de medidas por ahora pero la respuesta la podemos dar efectivamente desde el 10 de diciembre”.

Continuó diciendo: “Lo que hay que hace res trasladar el material pesado que el municipio no cuenta ni con camiones ni con maquinas. Ese es el motivo por el cual digo, si no tengo las máquinas, herramientas para llevar a cabo esa tarea se va a hacer complicado por eso estoy pidiendo paciencia. Dentro de poco tiempo se va a resolver el problema y con seguridad vamos a contar con los elementos necesarios”.



EL PARANA

“Lo que pasa es que hasta que no se resuelva el problema del ingreso del Paraná desde la zona norte al interior del rio vamos a seguir teniendo estos inconvenientes, afortunadamente tenemos los materiales se acopie en PRODEGO y en la zona afectada para tener más cerca para poder resolver el problema”.

Explicó que “al retirarse el agua le quita el apoyo a la barranca y se va produciendo este tipo de derrumbe pero con esto no quiero decir que no vamos a resolver ni que me saco el problema de encima, pero esencialmente estoy diciendo las cosas como son no soy de decir las cosas por otras”.

Se le preguntó si trabajaría en forma conjunta con Romagnoli, a lo que respondió: “Yo voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo hace muchos años en beneficio de la comunidad a menos que el intendente entrante tome la decisión de traer a otra persona, pero si por mi fuera yo seguiría haciendo lo que hago hace veinte años”-.