Prospera proyecto de gasoducto virtual de gas natural licuado para Goya

Se trata de un proyecto para traer gas altamente comprimido. Explican que este sistema disminuye 600 veces el volumen del gas y permite que pueda ser transportado por camiones. Desde la Cámara Empresarial estiman la posibilidad de que el parque industrial de Goya cuente con gas natural. Esto se haría por medio del traslado de cargamentos de gas altamente comprimido.

El secretario general de la Federación SUPE, Rubén Bassi, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dio precisiones y dijo: “Esta es una iniciativa que tomó el gobierno de Corrientes, a través del Secretario de Energía, Eduardo Melano, a partir de abril de este año comenzamos a trabajar en un estudio de proyecto que nos encargó la provincia, y tomamos contacto con Lisandro Leiva, presidente de la Cámara Empresarial de Goya, elaboramos un trabajo que se presentó hace dos semanas y se expuso en el Consejo Federal de Energía que se hizo en Corrientes con la presencia del ministro Aranguren, esto se trató de gas natural licuado que se aplica en el país, en la provincia de Mendoza, precisamente para darle energía a una central eléctrica que ya está funcionando y que Argentina es un país de punta en esto de desarrollo de tecnología para el transporte de gas”.



PARA GOYA

En cuanto a Goya y como se beneficiaría con este proyecto, Ruben Bassi expresó: “El trabajo que se encargó se concentró en la ciudad de Goya con variantes que tiene el estudio: desde traer en yacimientos en camiones el gas licuado, o ya como Corrientes es una provincia gasífera porque en el sur de la provincia ya hay gas natural por red, captarlo, licuarlo y transportar a los lugares donde no se llega con el gasoducto para dar una idea, esto ya está en ejercicio. Hay camiones que funcionan con gas natural licuado como combustible en si mismo, no solamente la autonomía que le da este fluido sino el costo con respecto al gasoil, que hace factible que esto se transporte desde yacimientos lejanos y mientras va evolucionando el consumo en la ciudad, los parques industriales, en las instalaciones industriales de la zona, como esto va por módulos hasta llegar a un punto donde se requiere de una mayor cantidad de gas que justifican otro tipo de transportes, igualmente se estudió el tema de proyectar el tema del gas natural licuado para transporte por rio, con las barcazas con toda la problemática que tiene el costo del transporte y el dominio del transporte por rio que tiene otros países y a la Argentina no tiene. Esto le permitirá a las barcazas argentinas hacer una ecuación, una transformación de sus motores, que funciona con gasoil, pasarlo a gas natural licuado, es una tecnología que se domina ampliamente en el mundo y creemos que es una salida como dijo Aranguren, de corto plazo, para equiparar esta cuestión que necesita una reparación histórica de las regiones del NEA que no tienen gas natural, que es muy difícil que llegue por lo costos de los gasoductos, aproximadamente que es un millón de dólares el kilómetro, por eso se pensó en esta cuestión tecnológica”.

Comentó que “el secretario de energía de la provincia, Eduardo Melano me informó que estaban en busca de financiamiento para esta cuestión, la red en cuanto a los costos, la evolución de costos que tienen la tarifa de gas natural con respecto a lo que significa la garrafa.”.-