Nuevo presidente de comupe: “Quique” Caneva proyecta anfiteatro techado para el festival

El flamante presidente de la COMUPE, Samuel Quique Caneva se refirió a su nuevo período como responsable de la comisión que organizará las ediciones 43 y 44 de la Fiesta Nacional del Surubí. Reveló que un proyecto fundamental que quiere concretar es la construcción de un anfiteatro techado para que el festival deje de estar supeditado a la lluvia, el frio u otras contingencias ambientales.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Cáneva habló de sus proyectos, objetivos y sensaciones en relación a este su tercer paso por la COMUPE, por elección mayoritaria de clubes y barras pesqueras. Caneva expresó: “Lo que queremos hacer es lo siguiente. Siempre tenemos un problema con el Festival del Surubi que es la lluvia, el viento o el frio, y siempre tenemos problemas y los artistas son caros, se van muchos recursos y hay que gestionar recursos para el festival. Nos merecemos tener un Festival acorde a la Fiesta. Queremos de aquí en más armar el escenario del futuro anfiteatro que tenemos que tener, con el escenario techado sobre un plano que iremos viendo con los profesionales, un techo muy particular fuera del galpón. Vamos a tratar de poner un anfiteatro en esta edición y en la que viene, no es una tarea fácil y es costoso. Pero hicimos el galpón, el tinglado donde se albergan cinco mil personas que comenzó con la idea de Ariel Benetti”.

Caneva reconoció que esta idea cuenta con el apoyo del Intendente electo y precisó: “Lo conversé con el intendente electo, lo converse cuando me decidí a tomar las riendas de la comisión, es una necesidad que tiene la ciudad, la Fiesta y entonces por qué no entrar a esos costos, a achicarlos en base a poner ya el escenario techado, que lo vamos ir amortizando, nos ayudará la Municipalidad como hicimos con el galpón, le iremos pagando al municipio con las ediciones venideras y alguna gestión”.



OTRAS IDEAS

También esbozo otras ideas y acciones. En relación al concurso de pesca propiamente dicho dijo: “Nosotros vamos a estar presentes y vamos a dar nuestra opinión pero queremos consenso, todo lo que es el concurso deportivo, fiscalización y logística lo haremos en consenso total con las barras. Hacemos la propuesta para el bono. Tenemos poco tiempo y tenemos que salir a hacerla arrancar a la Fiesta en 15 días”.

“En cuanto al bono, vamos a hacer dos o tres alternativas, vamos a tener el precio de la inscripción, vamos por los premios principales y eso lo vamos a convenir, llamar a referentes de clubes y barras pesqueras, vamos a buscar un consenso, asi como hemos anunciado y prometido así lo vamos a hacer, nada nuevo: convocarlos y eligen la opción y la que elijen vamos a llevar a cabo, eso con respecto al concurso deportivo”, agregó.



LA EXPO

Sobre la Expo Goya adelantó: “Vamos a tratar de proyectar, debemos darle una pequeña vuelta de rosca a la Expo. Es un desafío. No es una tarea fácil, es algo complejo, no es fácil traer empresas dispuestas a venir a exponer. Vamos a tratar de mostrar lo que se fabrica en Corrientes, de qué manera estamos capacitados para mostrar y armar una Expo que priorice la calidad y no la cantidad, vamos a ir paso a paso, ir solucionando”.

Dio más precisiones sobre esto y dijo: “Se trata de ponerle calidad, es traer empresa que expongan sus productos, que sean señeras, que realmente exponen en todo el país. Por qué no vamos a tener a esas empresas en nuestra ciudad y no vamos a ir en busca de ellas”.



SU ELECCION

“En mis dos anteriores gestiones fui electo por unanimidad, había lista única, se puso a consideración de la asamblea y fue aceptado el grupo de trabajo que me iba a acompañar, luego en el 2010 fue una elección parecída con una particularidad: esta vez fue demasiado concurrencia, fue increíble cómo las barras, clubes, instituciones quisieron participar y emitir su voto, la verdad es que hasta mi me sorprendió la concurrencia, no entrábamos en el salón de Acuerdos y Gerardo Bassi decidió ir al cuarto piso donde se reúne el Concejo, así que antes que nada mi agradecimiento a quienes concurrieron, el interés que pusieron en esto no es poca cosa, es nuestra Fiesta Nacional, es de Goya y nuestra. La elección se hizo con total transparencia, cada uno tuvo su sobre, pasaba como en una elección normal, en un cuarto oscuro, y depositaba en una urna, se hizo ante escribano público y ante la concurrencia que me llenó de alegría y de sorpresa”, dijo Caneva sobre el acto eleccionario y aclaró que fueron impedidas de participar otras barras foráneas.