Pacto fiscal: Hay un principio de acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores

Los mandatarios, en su mayoría opositores,se reunieron con el ministro Frigerio. Pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana, pero podrían cerrar las negociaciones antes del mediodía.Los gobernadores y el Gobierno nacional están cerca del acuerdo por el pacto fiscal. Cuando crecían las versiones de que las negociaciones estaban empantanadas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se presentó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde debatían los mandatarios, y ofreció una serie de promesas a instancias del Presidente."El acuerdo está cerca", dijeron fuentes de la Casa Rosada a Clarín, tras las deliberaciones entre el ministro y los mandatarios, en las que también participaron Sebastián de Luca y Alejandro Caldarelli, más el vice de Economía, Rodrigo Pena.La discusión, de todos modos, pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 de la mañana. Si las conversaciones prosperan, el acuerdo se firmaría al mediodía en un acto en la Casa Rosada que encabezará el Presidente.Desde temprano, representantes de 20 provincias venían discutiendo en el CFI una contraoferta para elevar al Gobierno y así avanzar en la firma del pacto fiscal que el Presidente propuso el jueves pasado.Tal como anticipó Clarín, además de peronistas y provinciales opositores al Gobierno, se sumaron mandatarios de Cambiemos como Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gerardo Morales, de Jujuy; y Ricardo Colombi, de Corrientes, quien entró ofuscado a la cumbre avisando que "así como está no se firma".El clima, en la previa, era incierto: algunos parecían más proclives a firmar, pero la decisión mayoritaria era que hubiera una postura única. O firmaban todos o no firmaba nadie. ¿La presencia de Frigerio ayudó a salvar el pacto?La lista de los gobernadores, además de Morales, Cornejo y Colombi, mencionados anteriormente, es: Roxana Bertone, Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, Formosa; Miguel Lifschitz, Santa Fe; Sergio Uñac, San Juan; Gustavo Bordet, Entre Ríos; Alberto Weretilneck, Río Negro; Fernando Yarade, jefe de Gabinete de Salta; Pablo González, vicegobernador de Santa Cruz; Juan Manzur, de Tucumán, Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Juan Schiaretti, Córdoba; Lucía Corpacci, Catamarca; Daniel Capitanich, vice de Chaco; Juan Verna, La Pampa; Sergio Casas, La Rioja. Y se sumaron algunos legisladores encabezados por Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Ernesto "Camau" Espínola, Carlos Caserio y Omar Gutiérrez, para definir también la negociación legislativa.En rigor, todavía no se empezó a discutir, como pretenden las provincias, el Presupuesto 2018, donde tienen varias cuestiones críticas.Según supo Clarín, hay línea abierta con la Casa Rosada para negociar algunos cambios. En paralelo, hay negociaciones bilaterales entre Nación y algunas provincias.Hoy temprano, por caso, el neuquino Omar Gutiérrez, consiguió la promesa de Nación de no modificar el esquema tributario para hidrocarburos. En Gobierno, advierten que hay un grupo de cinco provincias con postura muy dura.