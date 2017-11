El Programa Positivo Goya-VIH y Sida continúa realizando trabajos de prevención

Bajo la coordinación general de Hernán Scheller, se lleva adelante en la ciudad de Goya-Corrientes-Argentina la implementación del “Programa Positivo”, que consiste en acciones destinadas a la Prevención, Educación, Formación, Contención, y Testeo de VIH.Este programa se visibilizó en septiembre del 2016, y desde esa fecha hasta la actualidad trabaja incesantemente por y para la prevención y concientización del VIH y Sida. Son múltiples las acciones que gracias a un grupo de 17 voluntarios son ejecutadas en el territorio: van desde charlas en diferentes espacios (establecimientos educativos y otras instituciones), intervenciones y testeos gratuitos en la vía pública (3033 test rapido-10 minutos), distribución gratuita de preservativos (18.400 aprox), y la constante presencia y respuesta a toda aquella persona que requiera asesoramiento y contención.Al ser consultado el coordinador del Programa Positivo, Hernán Scheller sobre cuál fue la respuesta de la comunidad de Goya, sostuvo que: “la respuesta al programa fue altamente satisfactorio, la sociedad se abrió a tratar esta problemática que está entre nosotros, logrando visibilizar este tema. En los centros de salud no se contaba con demasiada información sobre el VIH y el Sida y por medio del Programa Positivo acercamos los elementos necesarios para dar luz sobre esta problemática y logrando concientización, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH, brindando acompañamiento en la salud, asesoramiento legal y sobre todo contención.”Los avances científicos en materia de tratamientos médicos permiten que la calidad de vida de las personas que viven con VIH mejore y estén en condiciones de realizar cualquier tipo de actividad. Estas personas tienen los mismos derechos laborales que quienes no viven con la infección: al acceso libre al trabajo, a no sufrir ningún tipo de discriminación, a que no se les exija un test de VIH para su ingreso y a que no se conozca su diagnóstico si no lo quiere dar a conocer.En relación a las expectativas para el 2018, el coordinador del Programa Positivo expresó que: “…Apostamos al crecimiento del programa ya que es un ejemplo y así se pueda replicarse en otras ciudades, seguiremos con el acompañamiento constante de la Dirección de Sida en relación a la prevención y las enfermedades de transmisión sexual, continuando el trabajo con muchas organizaciones sociales e instalar el tema de la prevención en todos los espacios.”Gracias a la invitación de la Fundación Huésped el coordinador del Programa Positivo, Hernán Scheller participó los días 2 y 3 de noviembre ( o la primer semana de noviembre) en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) del taller Internacional sobre el "Manejo Integral del Envejecimiento en Personas con VIH 2017".El objetivo de este taller es revisar los temas más importantes relacionados con la infección con VIH y el envejecimiento desde una perspectiva multidisciplinaria así como brindar un panorama actualizado de otros temas como el surgimiento de mutaciones resistentes a las nuevas drogas antirretrovirales o el manejo de la coinfección VIH/VHC en la población infectada con VIH a medida que envejece.“… la base para tener una vejes digna y plena se relaciona con llevar una vida sana, donde la alimentación y los hábitos cotidianos son lo fundamental: ya sea una dieta adecuada, hacer deportes y rodearse de afectos. Los profesionales del cuidado de la salud coinciden con que el manejo especial de las personas que envejecen no solo reduce la morbilidad y la mortalidad sino que también mejora la calidad de vida y conserva la habilidad de llevar a cabo actividades cotidianas. “, fueron las expresiones de Hernán Scheller ( coordinador del Programa Positivo)En la actualidad en los países de alto ingreso el 50% de las personas con VIH tienen más de 50 años de edad y la proporción de personas infectadas mayores de 65 años se multiplicó 10 veces en los últimos años.El envejecimiento está asociado a la disminución y el deterioro de propiedades funcionales a nivel celular, de los tejidos y de los órganos que producen la pérdida de homeostasis y la reducción de la adaptabilidad al estrés interno y externo. Todos estos cambios aumentan la vulnerabilidad a la enfermedad y la mortalidad. La ateroesclerosis y los episodios cardiovasculares, la pérdida de la función renal, la osteopenia/osteoporosis y los cánceres no asociados con el SIDA son algunas de la condiciones emergentes presentes en grandes cohortes observacionales de personas infectadas con VIH cuya incidencia parece ser mayor a la de la población general. El aumento de la expectativa de vida de esta población junto con la inflamación crónica asociada al VIH y la larga exposición a algunas drogas antirretrovirales son las mayores causas del envejecimiento acelerado en estos pacientes.