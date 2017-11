Concejo Deliberante de Goya tomó juramento a Juez de Faltas Municipal

El doctor Edgardo Daniel Martínez prestó juramento ayer ante el Cuerpo Legislativo como Juez Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Goya. El Concejo aprobó luego los proyectos de ordenanza sobre Creación de Sala Veterinaria Municipal de atención primaria y castración de animales; y de Colocación recipientes para deposiciones de animales. También otro que Implementa Control de la calidad de Aguas de Corrientes en nuestra ciudad y de Control anual médico clínico a jóvenes deportistas. El bloque de concejales de ECO no participó de la sesión.

En su 23° Sesión ordinaria del presente año, el Concejo Deliberante de Goya, presidido por el Vicepresidente 1° Ariel Fernando Pereira (no asistió el titular del Cuerpo Juan Domingo González), tomó juramento este miércoles, 15 de noviembre, al doctor Edgardo Daniel Martínez como Juez Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Goya.

El hecho distintivo lo dieron los concejales del bloque de Encuentro por Corrientes (ECO) integrado por Jorge Fernando Mazzaro, Fernando Vallejos, Federico Tournier, Jesús Méndez Vernengo y Teresita Maidana que no estuvieron presentes en el recinto de sesiones.

El Cuerpo, con quórum suficiente, aprobó igualmente por unanimidad los proyectos de ordenanza sobre Creación de Sala Veterinaria Municipal de atención primaria y castración de animales; y de Colocación recipientes para deposiciones de animales.

También hizo lo propio con la iniciativa que Implementa Control de la calidad de Aguas de Corrientes en nuestra ciudad y otro sobre de Control anual médico clínico a jóvenes deportistas.

Asimismo, resolvió enviar a archivo los proyectos de Resolución, con despacho de Comisión, referidos a los Expedientes N° 2.406/15, N° 2.269/14 y Nº 2.423/15, todos por perdida de vigencia legislativa.



JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL

En el inicio de la sesión, el concejal Pereira, en el ejercicio de la Presidencia, expresó que a solicitud de la concejal Marta Reyes Letellier y de acuerdo a lo hablado en Labor Parlamentaria, puso a consideración de sus pares tratar en primer término la toma de juramento al Juez Administrativo de Faltas, que figuraba como 4° punto del Orden del Día, lo que fue aprobado.

El Secretario del Cuerpo, doctor Gerardo Luis Urquijo, dio lectura entonces al proyecto aprobado en la sesión anterior por el que el HCD, por mayoría, prestó acuerdo al pliego enviado por el DEM proponiendo para cubrir el cargo de Juez Administrativo de Faltas al doctor Edgardo Daniel Martínez DNI Nº 24. 416.580.

El Vicepresidente 1° convocó a continuación al doctor Martínez a prestar juramento ante el Cuerpo. Y el abogado juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, cumplir “fiel y lealmente” el cargo de Juez Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Goya, “respetando y haciendo respetar la Carta Orgánica Municipal”.

Tras el “sí juro”, pronunciado por Martínez se escucharon los aplausos de concejales, familiares y amigos del funcionario que se dieron cita en el amplio salón del cuarto piso del edificio municipal para participar de la ceremonia.



NOTAS OFICIALES

Seguidamente, se aprobó el acta de la sesión anterior y el Secretario Gerardo Urquijo, dio lectura las notas oficiales ingresadas desde la última sesión que fueron las siguientes:

Del D.E.M. promulgando parcialmente la Ordenanza Nº 1965 y vetando el art. 3º. Pasó a Comisión de Legislación

Del Defensor del Pueblo de la Provincia Dr. Cesar Vallejos Tresens, recomendando dictar una ordenanza sobre recolección DIFEENCIADA de pilas y baterías. Pasó a Comisión de Salud



PROYECTOS PRESENTADOS

Luego, se dio ingreso a los proyectos presentados que fueron los siguientes:

Proyecto de Ordenanza Donando terreno Municipal a favor del Anexo Escuela Valentín Virasoro. Pasó a Comisión de Legislación

Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza N° 1291 (Estatuto Municipal). Pasó a las Comisiones de Economía y de Legislación ampliada. Se reunirá este jueves a las 10,00 horas con la participación de los gremios municipales.

Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza N° 1491 (Escalafón Municipal). Se reunirá este jueves 10,00 horas con la participación de los gremios municipales

Proyecto de Ordenanza Aprobando Loteo por excepción ubicado en ejido norte del Departamento de Goya. Pasó a la Comisión de Legislación con trato preferencial. Al respecto la concejal Reyes Letellier pidió que los que forman parte de dicha Comisión se pongan a trabajar cuantos antes “analizando todo lo que corresponde”, mientras que su par Ariel Pereira, que integra la misma dijo que la Comisión “va a tomar la decisión que corresponda”.



RECIPIENTES PARA DEPOSICIONES DE ANIMALES

El Cuerpo trató y aprobó después, por unanimidad, el proyecto que establece colocar

“recipientes adecuados para contener deposiciones de animales y cartelería respectiva en los espacios públicos, como ser plazas, playa, paseos, etc.”.

La norma deja en claro también que “el gasto se impondrá a la partida presupuestaria que determine la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya”.

Al fundamentar su apoyo a la iniciativa, la concejal Ludmila Baldi Escobar dijo que el proyecto surgió de una reunión conjunta realizada con la Secretaría de Desarrollo Humano y la asociación AUPA “que vienen trabajando sobre estos temas y de todo lo que generan las heces de los animales. No solo para el cuidado de nuestros animales, de los espacios públicos, sino también de los ciudadanos”.

Como no tenia consigo el Anexo sobre un prototipo de la cartelería propuesta, la edil pidió al Presidente que muestre el diseño elaborado a sus pares. “Creemos que ese fue el mas acorde de lo que se ha sugerido como cartelería”, dijo Baldi Escobar, tras lo cual el proyecto sometido a votación fue aprobado por unanimidad.



CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA CORRIENTE DE RED

A continuación, los concejales votaron positivamente el proyecto que implementa a través de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Goya, “un control de la calidad del agua corriente de red de nuestra ciudad”.

Al respecto, el concejal Luis Ramírez sostuvo que “es un reclamo de los vecinos de distintos barrios de la ciudad, desde hace tiempo, que han salido por varios medios, expresando su preocupación por la calidad del agua que se consume, que tiene olor y un determinado color. Creo que es un reclamo valedero y por eso salió este proyecto. Esto va a implementarse a través de la Dirección de Medio Ambiente”, indicó y acotó que “estuvimos averiguando los costos de este análisis, que es necesario porque esta empresa que es privada debería darnos una solución a los goyanos”.

Su par Cesar Kalenberg se adhirió a las palabras de Ramirez y expresó que se trata de “un proyecto e inquietud de vecinos y vecinalistas que nos venían reclamando desde hace bastante tiempo”.

“Lo que se pretende es que desde el Municipio se pueda encarar una especie de muestra sobre la aptitud de consumo del agua corriente de red que brinda la empresa concesionaria, Aguas de Corrientes y si la misma se puede hacer ante universidades que se especialicen en esta materia”, sostuvo el concejal del PL. El proyecto fue aprobado por unanimidad.



CONTROL MEDICO CLINICO A NIÑOS Y JOVENES

Esta iniciativa, también aprobada por todos los ediles presentes, establece que el Ejecutivo Municipal “confeccionará el programa anual de control médico clínico a jóvenes de categorías iniciales de diferentes clubes deportivos de nuestra ciudad”.

El área encargada de llevar adelante la organización de dicho programa será la Dirección Municipal de Deportes conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya.

En el uso de la palabra, el concejal Luis Ramírez dijo “esto también es un pedido que nos hicieron distintos institutos de deportes por problemas que tuvieron con chicos, problemas cardiacos y de otra índole. Lo que queremos es que exista un programa que los pueda asistir, que tengan ya el ingresar a un club y que el mismo DT o el profesor tenga una constancia que el chico es apto para hacer el deporte que quiere”.

En tanto, su par Cesar Kalenberg, coincidió con la palabra de su compañero de bloque y dejó en claro que “el fin que se busca con la creación de este programa es que estará dirigido a las divisiones inferiores de los distintos clubes. No comprende a las categorías más altas que tienen asistencia de otro nivel”, aclaró.

Insistió el concejal que “sería importante” que se pueda agregar (al proyecto) “que se refiere a las categorías inferiores (iniciales), no las de primera división, que no sea profesional en el ámbito local”. Con los cambios introducidos el proyecto recibió el voto de todos.



SALA VETERINARIA MUNICIPAL

El último tema incorporado, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad fue el de la creación de la Sala Veterinaria Municipal de atención primaria y castraciones.

El articulado de la iniciativa votada, es el siguiente:

ARTICULO 1º: CREASE la Sala veterinaria Municipal de atención primaria y castraciones.

ARTICULO 2º: La sala estará destinada fundamentalmente a animales cuyos dueños no cuenten con recursos económicos, y deberán presentar certificado de pobreza expedido por autoridad policial respectiva. Aquellas personas que no presenten certificados de pobreza y/o no estuvieran comprendidas en el párrafo anterior; tendrán posibilidad de acceder a la castración a bajo costo.

ARTÍCULO 3°: Las atenciones primarias y castraciones deberán garantizar las siguientes características: ser gratuito, para la población que carece de los medios económicos para afrontar los gastos que genera la salud de sus animales, quienes deberán presentar constancia o certificado de pobreza expedido por autoridad policial; masivo, a todos los que lo requieran, siempre dentro de los comprendidos en el artículo 2.

ARTÍCULO 4°: Podrán ser esterilizados los canes y felinos, sin restricción de ningún tipo mientras su condición física lo permita, por voluntad de sus dueños, guardadores o tenedores o por haber sido hallados en la vía pública y no reclamados.

ARTÍCULO 5°: La autoridad de aplicación será la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya en coordinación con AUPA, quienes planificarán y ejecutarán las acciones de esterilización, y atención primaria, pudiendo fijar como prioridad para una primera etapa la esterilización de canes y felinos exclusivamente, incorporando otros animales en una segunda etapa.

ARTÍCULO 6°: Los animales recogidos enfermos y/o accidentados en la vía pública, su permanencia, deberá ser en condiciones que aseguren su buen trato, higiene, alimentación y salubridad. Las instalaciones deberán adecuarse de manera que garanticen la salubridad del animal. El cuidado durante toda la estadía estará bajo supervisión de personal veterinario y se le proveerá de alimento y bebida.

ARTICULO 7°: Los dueños dispondrán de un plazo de 5 días corridos, contados a partir de las 0 (cero) horas del día siguiente del rescate, para el caso de animales encontrados en la vía pública y que requieran atención de salud, para presentarse en la Sala Municipal para el reconocimiento de su mascota.

ARTÍCULO 8°: Los animales retirados de la vía pública podrán ser recuperados por sus dueños, guardadores y/o tenedores, cumpliendo los siguientes trámites:

a) Reconocimiento del animal en el plazo establecido.

b) Empadronamiento del animal en el padrón Municipal de Mascotas, si el mismo no se encontrase registrado.

c) Presentación de certificados de vacunas y antiparasitarios requeridos por la Autoridad de Aplicación, emitidos por Profesional Veterinarios habilitado. De lo contrario el municipio procederá a realizarlas en forma gratuita.

d) Esterilización quirúrgica del animal, salvo que el dueño, guardador y/o tenedor manifieste expresamente su voluntad de no esterilizarlo, o bien presente certificado de esterilización emitido por Profesional Veterinario habilitado.

ARTÍCULO 9º: El dueño, guardador y/o tenedor, que comparezca a retirar a su mascota, se le notificara que en el primer llamado y/o hallazgo no se le aplicara sanciones o multas; pero si reincide, se le confeccionara el acta de infracción y se le aplicara una sanción de multa de 50 UF a 150 UF previo al retiro del animal. El 50% de lo recaudado de las multas aplicadas será destinado a AUPA para el desarrollo del programa y deberá rendir cuenta del uso de los fondos ante la Secretaria de Hacienda y aprobado por el Tribunal de Cuentas Municipal.

ARTÍCULO 10º: Para el caso de reincidencia, deberá presentarse en el Juzgado de Faltas dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la confección el acta de infracción, donde se dictará la sentencia, según Artículo 9º de la presente.

ARTÍCULO 11º: El incumplimiento comprobado y fehaciente de lo establecido en el artículo precedente habilitará al Municipio a proceder al cobro por vía de apremio al contraventor.

ARTÍCULO 12º: Vencido el plazo de 5 (cinco) días sin que se hubiera efectuado el reconocimiento del animal, la autoridad de aplicación lo considerará un animal sin dueño y procederá a su esterilización quirúrgica (castración gratuita), así como a su desparasitación y correspondiente vacunación, para luego ser ofrecido en adopción a través de campañas implementadas por la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya y AUPA.

ARTICULO 13º: No se aceptara la entrega voluntaria de mascotas por parte de dueños, guardadores o tenedores, que pretendan desvincularse de la tenencia de los mismos.

ARTÍCULO 14º: El veterinario autorizado de la atención primaria, llevará un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o tratamiento sanitario; donde constará su identificación. Dicho archivo estará a disposición de la Secretaría de Desarrollo Humano, cuando así se solicite.

ARTÍCULO 15º: EL D.E.M. a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, coordinará y promoverá junto con AUPA, todas las campañas concernientes al tema de salud animal.

ARTÍCULO 16º: FACULTAR al D.E.M. a reglamentar la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 17º: De Forma.



CONCEJAL BALDI ESCOBAR

Argumentando a favor del proyecto, la concejal Ludmila Baldi Escobar dijo que el mismo apunta en un futuro “a poder tener una clínica o un hospital para la atención de nuestros animales. Es un proyecto que se debe superar en el transcurso de los tiempos. Es darle un reconocimiento a aquellas personas que vienen trabajando hace muchos años en el cuidado de nuestros animales. Y durante esta gestión se han implementado campañas sobre atención de animales, se han capacitado y concientizado a nuestros niños sobre el cuidado de los animales”, ponderó.

Recordó la edil del PJ que los animales eran atendidos por AUPA en coordinación con la Secretaria de desarrollo Humano en los CIC y en distintos lugares de nuestra ciudad. “Pero ante la inmensa demanda, porque esto requiere tener un lugar más amplio y en condiciones, se ha implementado la atención en Catamarca y Monseñor De Andrea (barrio San Ramón). Allí están atendiendo a nuestros animales y les brindan atención gratuita como dice en el articulado a aquellas personas que no tienen los recursos para pagar a un veterinario por los altos costos que esto implica”.

Baldi Escobar resaltó luego la labor de AUPA (Asociación Unidos por los Animales) que desde hace muchos años “viene trabajando con los animales, es una asociación reconocida por la sociedad de Goya, se ha preocupado por la población animal y por llamar a la conciencia de los ciudadanos pidiendo que vacunen a sus mascotas y las cuiden”.



CONCEJAL REYES LETELLIER

Su par, Reyes Letellier, hizo notar que “como se propone que algunos ingresos que se recauden vayan a AUPA deben rendirse cuenta de la ocupación de ese dinero y someterse las cuentas a revisión del Tribunal de Cuentas por lo cual pidió que se agregue ese planteo. Y así se hizo.



CONCEJAL IBAÑEZ

El concejal Pablo Ibáñez, en tanto, consideró que la ordenanza “es un paso muy importante para la ciudad de Goya. Esta va a ser la primera sala veterinaria municipal de la provincia. La verdad que es un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando AUPA asociada a la política de estado de este Municipio de darle protección a los animales”, elogio el edil.

En cuanto a las sanciones estipuladas en el artículo 9, de 100 a 300 unidades de faltas, sostuvo que le parecía “un monto bastante considerable. Esta infracción es superior a lo que puede ser por mal estacionamiento. Estamos hablando de casi $ 2.000, me parece exagerado el monto, por el hecho que quede un animal en la vía pública”. Y sugirió bajarlo.

Baldi Escobar manifestó que no tendría problema en la reducción del monto de la pena pero, aclaró, se aplicaría luego de ser notificado varias veces. En el caso de la reincidencia de haber dejado el animal y no haberlo rescatado, no haber dicho que es el dueño, recién ahí se aplicaría la multa”, indicó la edil.

Ibáñez, recalcó que “este tipo de políticas se hace para las personas que menos tienen y cobrarles una infracción este tipo, igual me parece excesivo el monto. Y propuso que sea de 50 unidades de faltas el mínimo (alrededor de $1150 pesos) y 150 UF el máximo. Lo que quedo acordado.

Por su parte, Reyes Letellier, remarcó que AUPA debería estar inscripta en el Registro de Instituciones Intermedias del municipio para tener este tipo de convenio. Con los cambios introducidos el proyecto fue aprobado por unanimidad.



LIBRE USO DE LA PALABRA

Finalmente, en el Libre Uso de la Palabra el Vicepresidente 1°, Ariel Pereira, dijo que quería aprovechar este momento “para enviarle todo nuestro afecto, las condolencias, a la familia de Mariano Andino”.

“Mariano fue un luchador de la vida, un luchador junto a su esposa, su familia, a sus padres, y que se ha puesto al hombro también una lucha por el futuro, de la salud de nuestra Provincia y nuestro Municipio. Desde este HCD hacemos público nuestro dolor, resignación, amor y acompañamiento”, concluyo sus palabras el concejal Pereira.-