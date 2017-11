Corrientes es la primera provincia en disponer del dispositivo para monitoreo de glucosa no invasivo

Se trata de un “Sistema Flash de Monitorización de Glucosa Freestyle Libre”, el cual significa un avance tecnológico revolucionario para la Diabetes a nivel mundial y que el Ministerio de Salud Pública dispondrá para una población especifica de niños, adolescentes y adultos con diabetes tipo 1. La inversión anual que se realizará es de 2.750.000 pesos. En la Argentina, en el ámbito de salud pública, Corrientes es la primera provincia en disponer de esta nueva tecnología. En una primera instancia, serán 100 los dispositivos disponibles para pacientes sin obra social.



En consonancia con el Día Mundial de la Diabetes, la Provincia, a través del Ministerio de Salud Pública realizó ayer en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno el lanzamiento del nuevo dispositivo para el monitoreo de glucosa no invasivo.

El sensor FreeStyle Libre es un dispositivo discreto, de pequeño tamaño, dura hasta 14 días, no requiere calibración y el paciente lo puede llevar mientras se baña, nadas y hace ejercicio. El lector FreeStyle Libre, es un dispositivo compacto y ligero, tiene una pantalla táctil y con iluminación y permite escanear el sensor a través de la ropa.

La diabetes es una de las 4 Enfermedades No transmisibles prioritarias identificadas por la Organización Mundial de la Salud.

Es frecuente, crónica y se caracteriza por una hiperglucemia (altos niveles de glucosa en la sangre), que es el resultado de la falta de insulina en la diabetes tipo 1, o de que haya insulina insuficiente y resistencia a la misma en la diabetes tipo 2. Existen pruebas claras y convincentes, de que la diabetes y sus complicaciones se pueden prevenir o retrasar notablemente mediante intervenciones relativamente sencillas y económicamente eficientes. Otro de los flagelos de esta enfermedad es la diabetes gestacional en donde las cifras indican que actualmente 200 millones de mujeres tiene diabetes en el mundo y una de cada 2 mujeres van a desarrollar diabetes después del parto, para lo cual el control se hace indispensable.

El acto de presentación fue encabezado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, junto a la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte, la Directora General de Promoción y Protección de la Salud, Adela Saade y el Coordinador del Programa Provincial de Diabetes, Mario Rodríguez.

También asistieron funcionarios provinciales, directores de nivel central de la cartera sanitaria, directores de CAPS y hospitales, profesionales de la Salud y pacientes.

La presentación del nuevo dispositivo estuvo a cargo del Coordinador del Programa Provincial de Diabetes, Mario Rodríguez, quien detalló que alcanzará a una población específica de niños, adolescentes y adultos con diabetes tipo 1.

A la vez que indicó que el Freestyle Libre “es un sistema de monitoreo de glucosa no invasivo que se está usando a nivel mundial y en julio pasado se hizo el lanzamiento en la Argentina”.

Y subrayó que es un dispositivo “muy efectivo y evita la incomodidad del paciente, el dolor y el temor a los pinchazos, sobre todo en los niños y eso hace la diferencia y que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento y con eso vamos a evitar complicaciones. Es un sistema flash de monitoreo de glucosa, que mide la azúcar en el líquido intersticial, a través de un sensor (parche) que se aplica en la piel”.

Seguidamente explicó que “con este dispositivo a nivel mundial se realizaron los primeros estudios en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública, vamos a implementar este tipo de dispositivo en niños y adolescentes que sean diabéticos tipo 1”. En una primera instancia, serán 100 los dispositivos disponibles para pacientes sin obra social, niños a partir de los 4 años de edad, adolescentes y jóvenes adultos que sean tratados en servicios de referencia de diabetes.

En otro tramo de su exposición, el facultativo comentó que en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II se va a incorporar el dispositivo en 50 niños diabéticos tipo 1, entre 4 a 15 años de edad que presenten algunas de la siguientes condiciones: más de 6 meses de diagnóstico con hipoglucemias severas, frecuentes o de madrugradas o con síntomas que no sean detectados por el paciente, con hiperglucemia (ascenso brusco del nivel de azúcar en sangre) severas al principio o al final del día, con altas fluctuaciones, es decir que sean impredecibles o que no logren una mejora efectiva con los tratamientos que llevan adelante, para lo cual es indispensable una educación diabetológica adecuada y el apoyo familiar.

Y agregó que los restantes 50 pacientes van a estar divididos en los siguientes hospitales de referencia: Vidal, Llano y Escuela, es decir el grupo de mayores de 15 años que presenten hipoglucemias e hiperglucemias severas, alta variabilidad glucémica o que no logren los objetivos terapeúticos con tratamiento médico y nutricional y eventualmente algún paciente con diabetes tipo 2 que reúna las condiciones necesarias, siempre apuntando a quienes carecen de cobertura social.

Tras su presentación, se dio lugar al testimonio de Leandro, un chico de 12 años, paciente diabético que se trata en el Hospital Pediátrico, quién acompañado por su madre, mostró como utiliza el nuevo dispositivo y lo que significó en la mejora de su calidad tanto en el control de la enfermedad como en evitar los molestos pinchazos a que debía someterse varias veces por día.



Ministro Cardozo

“Estamos presentando esta nueva técnica y estrategia ya que nuestro objetivo es ofrecer una mejor calidad de vida a los correntinos desde el ámbito de la salud, en este caso para los pacientes que padecen diabetes. Para Corrientes es un privilegio ser la primera provincia del país en implementar esta nueva tecnología, para lo cual queremos ir cubriendo paulatinamente a la mayor cantidad de la población”, dijo a manera de introducción durante el acto, el ministro Ricardo Cardozo.

Para el titular de Salud Pública, dentro de la epidemia de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, “Corrientes tiene entre un 9 y 10% de su población con diabetes. Hoy tenemos 15 mil pacientes nominalizados, sobre los 60 mil calculados que tiene la provincia. La mitad de ellos tienen obra social y por eso es fundamental detectar y buscar quienes son los otros 15 mil que carecen de cobertura” y agregó: “el gasto en tratamiento de pacientes diabéticos significa para la provincia más de 150 millones de pesos por año. La mortalidad por año en diabetes alcanza el 4%, dentro de un 25% de muertes en general por enfermedades crónicas no transmisibles, es decir son dos mil personas por años que mueren por esas causas”.

En tanto, Cardozo enfatizó que la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles debe ser una una bandera del estado, que implica no “solamente cambios en los hábitos de alimentación, saludables, actividad física, contra el sobrepeso y la obesidad, sino también culturales y en las normativas vigentes”.

E hizo un llamado a que “esta bandera se siga enarbolando, ya sea entre funcionarios, directores, profesionales y agentes sanitarios, todos debemos detectar ese 50% que no sabe que es diabético o hipertensos y aquellos que están diagnosticados pero que no van a controlarse y que quienes sean detectados sean aceptados por el sistema y que el estado garantice el control y el seguimiento de esos pacientes”, y cerró: “es nuestra responsabilidad y no podemos vamos a bajar los brazos en esa lucha”.



Día Mundial de la Diabetes

El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de 60 países se unen a esta campaña y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo, sean iluminados de azul en esta fecha en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento y por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo.1?

Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al alza de diagnósticos de esta enfermedad? y su objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo.?

Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable.

A partir del 2006, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un día oficial de la salud para hacer notar que esta enfermedad es una prioridad en los temas relacionados a la salud y comienza a celebrarlo en el 2007. Este mismo año se establece un logotipo oficial, un círculo azul del tono de la bandera de la Organización de las Naciones Unidas, cuya forma en muchas culturas representa vida y salud.