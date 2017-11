Sitraj adhiere a jornada de protesta por posibles reformas

A nivel nacional suena cada vez con más fuerza la posibilidad de modificar la feria y el horario judicial. El gremio local expuso su rechazo y alista actividades para concientizar sobre “el avasallamiento a los derechos” que se viene.El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) presentó días atrás al STJ un documento donde exponen su total rechazo a las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo nacional, que podrían redundar en más horas de trabajo y menos feria judicial. El principal vocero gremial, Juan Carlos González, confirmó a El Litoral que por las mismas razones adhieren a la jornada de protesta nacional convocada para este 15 de noviembre, por la Federación Judicial Argentina.“Cada provincia de acuerdo a las posibilidades queda libertado a realizar esta jornada de protesta. Como no podemos hacer paro hemos emitido un comunicado y realizado una presentación al STJ, y ese día vamos a promover una jornada de esclarecimiento para explicar a los trabajadores sobre las reformas”, reveló.Insistió en que se trata de medidas que representan un “avasallamiento a los derechos del trabajador”, y por eso desde el sindicato solicitaron al tribunal provincial que no se adhiera al planteo que hoy analiza la Corte.Se expresaron en contra de los cambios laborales y previsionales, por contribuir a la “precarización laboral”.“Va a perjudicar al trabajador activo y también al pasivo”, resaltó González.En el documento difundido por Sitraj, se rechaza cada uno de los puntos de la reforma judicial.Con respecto a la prórroga de las jornadas laborales, sostienen “tenemos dedicación exclusiva; marcamos el ingreso pero no la salida porque podemos ser convocados en cualquier momento”, y dan cuenta de la ardua tarea que realizan en cada juzgado donde ingresan “entre 110 y 250 expedientes mensuales”. “La recarga horaria sólo agravará la situación del juez formándose un cuello de botella”.Del mismo modo exponen sus reparos sobre los posibles cambios en el horario de atención al público y la modalidad de las vacaciones y feria judicial.