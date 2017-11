El fiscal Francisco Arrue dio explicaciones sobre allanamientos a la municipalidad y domicilios particulares

El magistrado aclaró que estos actos procesales tuvieron origen en una denuncia del Intendente electo. Francisco Arrue reconoció que él pidió la orden de allanamiento al juez Darío Ortiz, para buscar documentos vinculados a un cheque de pago diferido y otros elementos, en dependencias municipales y en domicilios particulares de empleados de la comuna. Aclaró que es una investigación preliminar para “poder determinar la veracidad de los hechos de la denuncia y eventualmente formular los requerimientos que correspondan”. Remarcó que él como funcionario público actúa en forma “objetiva y sin presiones”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el fiscal de Instrucción N° 2 Francisco Arrúe explicó los motivos de los allanamientos realizados en el Edificio Municipal, el Corralón Municipal y en domicilios particulares de empleados de la comuna.

Dijo el magistrado: “Efectivamente, se hicieron los allanamientos con motivo de una denuncia penal formulada por el actual ministro de industria de la provincia y electo intendente licenciado Osella que presentó esa denuncia por irregularidades, presuntas irregularidades respecto a bienes y dinero correspondientes a la Municipalidad. Por dicho motivo se iniciaron investigaciones preliminares por la fiscalía N°2 a mi cargo y se pidieron medidas y el juez (Darío Ortiz) habilitó para buscar documentación relacionada con un cheque de pago diferido por la suma de 1.900.000 pesos que se libró el 2 de junio de 2017 y cuyo pago debe realizarse el 28 de mayo del año que viene por parte de la municipalidad de Goya por ese motivo se inició el allanamiento y habilitó el juez para buscar documentación relacionada a ese cheque y poder determinar la veracidad de los hechos de la denuncia y eventualmente formular los requerimientos que correspondan”.

Se le preguntó a Arrue que encontró en los procedimientos. Respondió: Sí, efectivamente, se encontró documental relacionada con ese cheque, de todas formas toda esa documental que se secuestró será analizada y hay otros motivos de prueba que se están tomando. Eso salió a la luz a raíz del allanamiento que salió en los medios pero hay otros medios de prueba que estamos llevando a cabo para evaluar un requerimiento de instrucción formal”.

Continuó diciendo: “El otro allanamiento que se hizo…Porque también había bienes denunciados cuyo destino no se sabía y presuntas irregularidades del Corralón Municipal y otras medidas están llevando a cabo de manera preliminar y no puedo dar a conocer”.

Confirmó que los allanamientos comprendieron la Tesorería de la Municipalidad, el Corralón Municipal. Pero también la Policía fue a domicilios particulares. Precisó: “Si ahí se hicieron medidas pero si también, sí sí. En todos los casos se buscaba documentación relacionada con el cheque y también movimientos administrativos, mas detalles no podría dar en este momento”.

El fiscal aclaró que “es una investigación preliminar, así se estila realizar por parte de los fiscales, la ley del Ministerio Público Fiscal nos faculta para preparar la acción penal como lo hago en la causas que ameritan hacerlo de esa forma”.

Se le preguntó en relación a los dichos del intendente Gerardo Bassi quien dijo que el libramiento de estos cheques tiene el respaldo de una Ordenanza aprobada. Arrue respondió: Eso es lo que dice el Intendente, vamos a ver si es así, en el caso de que haya una ordenanza vamos a ver cómo se dictó esa ordenanza y si hubo o no irregularidades. El hecho de que haya ordenanza no implica que no haya un delito. Tenemos la obligación de investigar, porque tenemos una denuncia penal y el fiscal tiene que investigar cuando tiene esta clase de denuncias”.

Arrue aclaró que en este acto procesal intervino el juez Darío Ortiz quien libró la orden de allanamiento.



DOMICILIOS PARTICULARES

El fiscal reconoció que hubo allanamientos a domicilios particulares, no solo a las reparticiones municipales y dijo: “Sí, se hicieron dos allanamientos en casas de dos empleados o funcionarios municipales porque habían datos de que ahí podrían haber algunos bienes”.

¿Se encontró algo?. Respondió: “No, en ese domicilio no”.

¿Se siente con objetividad para trabajar en Goya?. Se le preguntó: “Sí, por supuesto, actúo con absoluta objetividad, no tengo ninguna presión ni el tema político es ajeno a mí, yo hago mi trabajo me presentaron una denuncia y como consecuencia hago el trabajo que corresponde nada más. Todavía se está investigando”.-