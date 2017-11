Histórico: Italia no pudo con Suecia y quedó fuera del Mundial luego de 60 años

La "Azzurra" igualó 0 a 0 en Milán ante los de Janne Andersson y por el 0-1 de visitante no obtuvo el pasaje. Los escandinavos, sin Zlatan Ibrahimovic regresa a la Copa del MundoPor primera vez desde 1958, Italia no estará presente en una Copa del Mundo. Luego de haber quedado eliminado en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el combinado europeo sumó el fracaso más grande de su historia al no obtener el pasaje en el repechaje frente a Suecia.El país escandinavo vuelve a un Mundial sin Zltana Ibrahimovic, quien había renunciado luego de no alcanzar el boleto a la Eurocopa de Francia 2016. la última vez que Suecia había estado en una cita mundialista había sido en Alemania 2006, cuando llegó hasta los octavos de final.Los primeros minutos plagados de tensión tuvieron a una Italia protagonista pero con pocas ideas y a Suecia replegada aguardando el momento exacto para un diseñar un contragolpe. La mala noticia par el elenco local fue la tarjeta amarilla de Giorgio Chiellini a menos de 5 minutos del inicio.Finalmente fue 0 a 0 en Milán e Italia por primera vez en 60 años verá un Mundial por televisión y será el único campeón del mundo que lo seguirá de esta manera. pr su parte, Suecia hizo historia y jugará 12ª Mundial de su historia.