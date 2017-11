Federal B : Central perdió pero “Villa” lo alegró

La alegría vino de otra cancha. Pese a perder central y Huracán zafaron del descenso En el marco de la 17º fecha de la Zona B - Región Litoral Norte- del Torneo Federal "B", Central Goya y Huracán perdieron este domingo por el mismo marcador (1 a 0) ante Resistencia Central y Huracán de Montecarlo, respectivamente. Pese a ello y aun cuando resta una jornada para que se cierre la etapa clasificatoria, ambos lograron mantener la categoría por la derrota de Villa Alvear, en la ciudad de Corrientes, ante Ferroviario.El Negro, pese a poner voluntad, no pudo evitar la caída ante el conjunto chaqueño. Matías Arguello, a los 19' del complemento, le dio el importante triunfo al "Albo" que trepó al segundo lugar de las posiciones.El Sabalero, en tanto, perdió también por la mínima diferencia ante el Globo misionero. El encuentro, ya en el segundo tiempo y con el marcador igualado, estuvo interrumpido por diez minutos a raíz de que una bomba de estruendo explotó cerca de un jugador goyano. A poco de reanudarse el juego Juan Carlos Rodríguez convirtió de cabeza para el local, pero un nuevo incidente cuando iban 61', obligó al árbitro Matías Rodríguez a suspender el partido por un proyectil que voló de la tribuna visitante y rozo a uno de los asistentes.En el duelo más atractivo de esta fecha, en Mercedes, Comunicaciones le ganó 1-0 a Social Madariaga, de Paso de los Libres, arrebatándole la punta. Ferroviario se impuso 2-1 a Villa Alvear que descendió al Federal C. Mientras que, en el adelanto del sábado, Defensores de Vilelas y Deportivo Fontana igualaron 1 a 1.-Antes de que se iniciara el cotejo en el "Pedro Celestino López", hubo un emotivo acto de despedida para el capitán Horacio Germán Valenzuela, quien iba a jugar su último partido con la camiseta de Central. Flanqueado por los chicos del fútbol infantil, el "Gringo" hizo su entrada al campo de juego en medio de un recibimiento con bombas, estruendos y serpentinas.Resultó conmovedora la ovación de todo el estadio. Un reconocimiento unánime para un hombre que marcó a fuego la última década del club.Varios títulos oficiales, un Provincial y el anhelado Federal C figuran en su notable palmarés como jugador. Superó con gran fortaleza una grave lesión y como el mismo dijo "Central me abrió las puertas para seguir jugando".Hubo entrega de plaquetas, saludos y más saludos, y el incondicional apoyo del hincha para quien será siempre el Gran Capitán. Se despide un grande de nuestro fútbol... Ojalá los más jóvenes se miren en el espejo de la humildad, del sacrificio, de la pasión, de todo lo que representó Horacio Valenzuela en una cancha de futbol... Gracias "GRINGO" por todo lo que entregaste... Y buena vida...Los dos, con diferentes propuestas, buscaron el triunfo. Central a partir de una entrega encomiable aunque su futbol luciera desordenado. Dependiendo mucho de la inspiración de "Tonguito" Sosa, que las pedía todas es cierto, pero que resultaba muy individualista en muchos pasajes. "Resi", por su parte, daba la sensación de tener una mejor estructura como equipo a partir de la creatividad de Echeverri y la peligrosidad de sus delanteros, Gómez y Arguello.La etapa inicial fue pareja y ambos tuvieron sus oportunidades como para ponerse en ventaja. La visita llegó primero (a los 8'), con un desborde de Arguello por derecha, el centro atrás para un Gómez que se relamía y un increíble cierre de Montiel le sacó el gol del buche como quien dice. En la otra que dispuso, también luego de un desborde, el que se lució fue Tato González quien manoteó justo cuando Ríos se aprestaba a definir.El Negro encontró la resistencia de un Padua fenomenal. A los 28' y a puro reflejos le sacó un remate a quemarropa a Ema Cáceres desde el punto del final. La maniobra había sido bien gestada por el costado izquierdo con un venenoso centro de Buffa. Y al propio Damián ya a los 45' el golero le sacó una pelota imposible a escasos metros de la línea de sentencia. La asistencia esta vez había sido de Cáceres.Luego del entretiempo el local se mostró más decidido a instalarse en campo contrario. Al minuto, tras un tiro libre que cayó al área, Buffa se anticipó a todos y la peinó pero el balón quedó en las manos del bien ubicado Padua. Otro tiro libre, muy cerca del área y en una posición ideal, fue mal rematado por el zurdo número once. La más clara la tuvo a los 8' luego de una excelente jugada entre Buffa y Cáceres, el pase exacto de éste para un Enríquez que apareció libre para definir. Zurdazo fuerte y a la carrera, notable fue la respuesta de Padua para mantener su arco en cero.De la nada el "Albo" sacó una contra y sin merecerlo se adelantó en el marcador. Iban 18' cuando Arguello se filtró por el área y ante la salida de González lo sometió con un disparo fuerte contra el primer palo. 1 a 0.A partir de allí Central se desarticuló y nunca más pudo recomponer su imagen. Intentó pero terminó en el embudo que le propuso el rival que, con mayor experiencia, supo manejar la diferencia.El final fue tenso porque el dueño de casa lo buscó de todos modos. Pero no le alcanzaron las ideas para encontrar profundidad. El pitazo final del irregular Akerman (muy cuestionado por los hinchas) lo encontró con un sabor agridulce... Había perdido un partido que pudo ser un empate... Por otro lado la buena noticia era la derrota de Villa Alvear lo que le permitía mantener en la categoría..."Resi", en tanto, terminó abrochando una victoria que lo mete en los puestos de clasificación...Por: Jorge Lemos.