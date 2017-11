Móvil del Ministerio del Interior hizo trámites de DNI y pasaportes en Goya

Durante el fin de semana y también ayer, frente a plaza Mitre, sobre calle Mariano I. Loza, un móvil del Ministerio del Interior realizó cientos de trámites de DNI y también algunos pasaportes. Muchas pesonas, especialmente menores de edad fueon atendidos.

El trabajo del móvil superó las expectativas. La gente hizo cola para hacerse de un turno.

Ese balance hizo ayer Jonathan Mendoza, uno de los coordinadores del operativo de documentación que se instaló en la ciudad.

Jonathan Mendoza fue entrevistado para el noticiero “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión.

Dijo Mendoza: “Hemos estado los días sábado domingo y también el lunes, se ha hecho una buena cantidad de DNI, muchos trámites de menores hemos hecho y no quiero dar un número estimado para no mentir pero se han hecho más de 150 trámites en estos dos días y hoy que estamos hasta el mediodía. Como todo el mundo sabe, el programa que comenzó con la camionetita en el 2010, anda en cada rincón de la Argentina y conocemos de todo un poco y como siempre digo es la puerta de entrada para los derechos de una persona, si no tiene DNI no puede esgrimir ningún derecho”.

“Nosotros estamos cuatro meses trabajando en Chaco durante este mes y el otro trabajando intensamente en Corrientes, lamentablemente todavía hay mucha gente con el documento verde que dejó de estar vigente hace más de tres años”.

“Venimos a dar una solución a la gente, asesorarla en muchas cosas, había gente que tenía el mismo número dos persona, es un servicio que damos hacia la gente y tratamos de brindar nuestra mejor información y brindarlos completamente para solucionarle el problema a la gente”, dijo Mendoza.



LA ATENCION

Mendoza explicó la metodología de atención. “Es la siguiente: llamamos, nos proveen internet, repartimos una cierta cantidad de números y en el caso del documento, sale 60 pesos y en el caso del pasaporte sale 550 pesos y dura 10 años el pasaporte. Siempre digo esto: vendrían a ser 55 pesos por año, cuando nos queremos acordar es muy accesible, para que la gente lo entienda, el documento tarda 10 días para llegar al domicilio, en el caso del pasaporte tarda 10 días hábiles”, precisó Mendoza.-