Juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: Doctor Héctor Negri dio una clase magistral en Goya

El viernes estuvo en la Facultad de Derecho, el doctor Héctor Negri , Titular de la Asignatura Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora El juez brindó una charla magistral a los alumnos de 1º y 2º Año en las aulas que funcionan en las dependencias de la Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya.

El docente, actual juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Héctor Negri, recibió múltiples muestras de cariño y admiración de los alumnos y directivos de la Sede Goya de la UNLZ en Goya.

En declaraciones a PRIMERA HORA, el magistrado y docente comentó sobre su visita a Goya: “Soy un humilde trabajador de esta tarea hermosa de la enseñanza. Dios me regaló muchas cosas en la vida, una de estas es la posibilidad de enseñar que vengo realizando desde muy joven. Me recibí de abogado a los 20 años y casi enseguida di clases primero como ayudante en la cátedra, luego gané el concurso de trabajos prácticos, fuí nombrado profesor adjunto, seguí mi actividad docente, en la dictadura fui prohibido, no pude dar clases, con el retorno de la democracia volví a la docencia. Lo sigo dando. Es una cosa hermosa el encuentro con los chicos que quieren aprender, volcar las cosas que uno a lo largo de la vida ha ido adquiriendo. El derecho es un proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona humana. Sería muy valioso que ese proyecto pudiera cumplirse en sus magnitudes más amplias. Sería muy bueno que dejara de ser un proyecto y se convirtiera en una total realidad, en eso estamos trabajando. He tenido suerte, los estudiantes me acompañan mucho, me siento gratificado en cada clase. Cada clase es una emoción grande, como si fuera la primera, acabo de dar una clase recién y me sentía conmovido por la presencia de tantos chicos. He tratado de contarle lo que significa el juez en la dimensión del Derecho como restaurador de la paz, cuando hay conflictos en eso estamos hasta que Dios nos de fuerza”.



ELD ERECHO

Sobre el concepto del Derecho y su aplicación a veces brutal y cruda en la realidad, dijo: “Es cierto. A veces hay manipulaciones del Derecho que son lamentables y también es verdad que la sociedad transita por caminos ajenos a una profunda idea de Justicia. En el libro segundo del Génesis, cuando se narra la creación del Hombre y del Mundo menciona a Dios con dos atributos: el del Amor y el de la Justicia. Los menciona a Adonai, el nombre del Amor y Elohim el de la Justicia. El inmenso esfuerzo nuestro es que una y otra se junten y que una no elimine a la otra. Es una tarea a veces muy compleja porque hay estructuras políticas, sociales, económicas, de todo tipo que se resisten a que el Derecho funcione como armonía social pero como dice San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. No hay que perder las esperanzas, y yo que estoy en contacto con los jóvenes siento que el mundo de los jóvenes será mejor que el nuestro”.



MENSAJE FINAL

Finalmente, dijo: ““Quiero seguir viniendo a Goya. El mensaje a los alumnos es: sigan estudiando preparándose. Dios le da a cada ser humano virtudes, capacidades. Yo uso la palabra Armonía para definir el Derecho. En la Edad Media la enseñanza estaba fundada en dos capítulos básicos: trinium y cuatrinium siete materias que hacían a la formación integral, una de esas es la música y Armonía significa que cada uno toque su instrumento, no moleste al de al lado, lo toque bien y todos cada uno juntémonos todos y toquemos una hermosa armonía”.-