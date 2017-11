Concejal Kalenberg: “La tarea del concejal, mayoritariamente, es producto de las inquietudes que le acercan los vecinos”

“La gran mayoría de las ordenanzas y resoluciones que dicta el HCD casi siempre son ideas de instituciones, de ciudadanos, que se preocupan por la situación de sus vecinos y nos acercan inquietudes. Nosotros lo que hacemos es darle esa impronta legislativa y tratar de llevar adelante esos sueños”, remarcó el concejal Cesar Kalenberg. El edil del PL-FPV en el programa “La Voz del Concejo Deliberante” hizo un balance de su trabajo legislativo y apuntó la necesidad de implementar el Digesto Municipal.

A menos de un mes de concluir su mandato como concejal, Kellerman Cesar Kalenberg, manifestó que estos cuatro años como representante del pueblo “fue una etapa muy linda de mi vida. Me voy satisfecho porque ha aprendido muchas cosas. He tratado de dar lo mejor de mí siempre obrando de buena fe, cumpliendo con mi trabajo, dedicándome a la función pública. Porque si bien somos electos, somos funcionarios que tenemos un mandato que nos brinda la sociedad y constantemente estamos en contacto con ella”, manifestó el edil del Partido Liberal en declaraciones al programa radial que el HCD de Goya tiene en FM Ciudad.

“No solo visitamos distintas instituciones, sino que tuvimos la dicha como bloque con el concejal Luis “Cartucho” Ramírez, de recibir a muchas entidades y vecinos que nos acercaron numerosas inquietudes y nos han permitido tratar de cumplir con nuestra tarea satisfaciendo las necesidades que el vecino nos planteaba”, valoró Kalenberg.



TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Presidió durante tres años la Comisión de Transporte y Vías de Comunicación del Concejo Deliberante y durante todo ese tiempo, dijo “he tenido una muy buena relación con todos sus integrantes, cordial, respetuosa, de mucho debate. Jamás, hemos intentado imponer la mayoría automática en la Comisión, siempre se buscó el consenso, y se trató de acercar las opiniones de todo tipo”.

Indicó que esa Comisión se abocó en todos estos años a tratar problemáticas referidas al ordenamiento del tránsito y al transporte público de pasajeros. “Hemos presentado muchísimos proyectos para que el servicio urbano de pasajeros pueda llegar a nuevos barrios. Inclusive quedaron proyectos pendientes que todavía no se han aprobado para que el servicio llegue también al barrio Santa Clara o al barrio Aeroclub”, admitió el edil liberal.

Cesar Kalenberg recordó igualmente que fue el autor del proyecto “para que se construyen en las distintas esquinas de Goya, rampas para que las personas con movilidad reducida puedan tener una facilidad de acceder a la vereda o bajar a la calle y hacerlo por donde debe cruzar el peatón”. Y que impulsó, y logro la sanción, de la reformas de la ordenanza 9/83 para que se eleven las multas por faltas graves en el transito: Por conducir en estado de ebriedad, cruzar semáforo en rojo, exceso de velocidad, y conducción de menores no habilitados. Con esto buscamos proteger a los que cumplen con la norma y reprimir a aquellos que no quieren cumplir con la Ley Nacional de Tránsito y ponen en riego a la ciudadanía de Goya”, señaló.

En la misma línea, no dejó de destacar la aprobación de la ordenanza para permitir el estacionamiento de vehículos a personas con discapacidad que sean propietarios de los mismos y facilitar así su movilidad. “Siempre el norte que nos fijamos fue tratar de mejora el tránsito, evitar accidentes y facilitar la vida a los vecinos de Goya”, aseveró.



DIGESTO MUNICIPAL

Entre las inquietudes pendientes, el concejal Kalenberg reconoció que queda por implementar el Digesto Municipal, un proyecto de su autoría aprobado por el HCD.

“No puedo creer que en la ciudad de Goya, y esto es extensivo a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia y gran parte del país, no tengamos la facilidad de encontrar una normativa vigente por un soporte magnético o una página de internet. No se está implementando un sistema correcto de publicidad de los actos de Gobierno El ciudadano común no tiene facilidad para acceder por ejemplo a las ordenanzas aprobadas en la última sesión. Y a la vez no hay un Digesto Municipal impreso, ni digital, para que uno pueda saber toda la legislación existente”, lamentó el edil.

Ya modo de ejemplo dijo “si necesito hacer una ordenanza para mejorar el tránsito en algún aspecto, no sé si ya existe o no existe, si estuvo vigente, o si fue vetada. Hace falta un Cuerpo, un Digesto para, según la materia, pueda estar discriminada en una especie de Código para que cualquier ciudadano que quiera saber sobre algo, pueda encontrarlo”.

“Tenemos que brindar eso a la sociedad. Que exista una página en internet donde cualquier ciudadano cliqueando Concejo Deliberante u ordenanzas vigentes en la ciudad de Goya pueda encontrar lo que necesita saber. Sé que la Cámara de Diputados, a través del presidente Pedro Cassani, está implementando en algunos Municipios una especie de Digesto Digital. Sería bueno realizar un acuerdo con la Provincia para que podamos hacer un gran Digesto Municipal y contar con un compendio de normas ordenadas que servirá de mucho a todos”, auguró.



CONVIVENCIA CON SUS PARES

El concejal Cesar Kalenberg integró también las comisiones de Legislación y la de Obras Publicas y Planeamiento y en cuanto a la relación con sus pares en estos cuatro años dijo que “nunca en el seno del HCD he notado una barrera de tinte partidario. Somos todos ciudadanos comunes que estamos militando en distintos partidos políticos. Tenemos muy buena relación. Por ahí la sociedad en épocas de campañas ve peleas y en otras ve debate, pero tenemos muy buena relación, compartimos reuniones”.

Considero que siempre se deben “resaltar y valorar los gestos humanos. Detrás de cada concejal hay un padre de familia, un hijo, un vecino, un colega o ex compañero de escuela. Me llevo el recuerdo de gratas personas como Mateo Marincovich, Alejandro Medina, Carlos Rajoy, (todos ex concejales) haber convivido con ellos fue muy importante, me sirvió mucho como experiencia”.

Ponderó igualmente el trato que tiene con dos ediles de la oposición actual como Jorge Mazzaro y Fernando Vallejos “a quienes aprecio mucho”, dijo “y con mis compañeros de bloque con los que siempre hemos tenido una buena relación y debates internos como tiene cada bloque. Tengo buenos recuerdos de todos ellos y rescato la tarea de las mujeres (concejales) porque hacen un trabajo muy importante”.

Elogió aún más a sus pares mujeres porque “trabajan mucho, están constantemente compenetradas con los problemas de la sociedad. Las admiro mucho, aprendo de ellas y veo el empeño y las ganas que le ponen la escribana Marta Reyes, “Mizuki” Ginocchi, Raquel Guerreño, Lumdila Baldi, y Teresita Maidana. La verdad que trabajan muchísimo y se dedican mucho a la tarea legislativa”, recalcó Kalenberg.



LABOR DEL CONCEJAL

“La tarea del concejal, el fruto que pueda obtener, no es producto de las ideas que a él le surgen, mayoritariamente es producto de las inquietudes que le acercan los vecinos”, dejó en claro Cesar Kalenberg y agregó “la gran mayoría de las ordenanzas y resoluciones que dicta el HCD casi siempre son ideas de instituciones, de ciudadanos, de vecinalistas, que se preocupan por la situación de sus vecinos y nos acercan las inquietudes. Nosotros lo que hacemos es darle esa impronta legislativa y tratar de llevar adelante esos sueños”, sostuvo.

En cuanto que hará a partir de diciembre cuando finalice su mandato, respondió que desde muy chico milita en política buscando “una sociedad mejor”. Desde “el 10 de diciembre dejo ser concejal pero no dejo de ser dirigente político, vecino, seguiré trabajando. Tengo la surte de tener dos concejales amigos como Luis Ramírez y Mario Quiroz que se incorpora, a quienes podré aportar mi experiencia. Es muy probable que me toque estar de Secretario de Bloque, a mí en lo personal me va a hacer muy bien porque voy a seguir haciendo la tarea legislativa de redactar proyectos y estar cerca de la comunidad. Voy a seguir siendo igual desde la tarea que me toque. Para mí la militancia política es el amor de un ser humano por tratar de tener una sociedad mejor”, enfatizó el concejal Kalenberg.-