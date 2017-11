Fiesta Nacional del Surubí: Hoy barras pesqueras eligen a la nueva COMUPE

El intendente Gerardo Bassi convocó a una asamblea a realizarse hoy 13 de noviembre, a las 20 horas, en el Salón de Acuerdos del Edificio Municipal para renovar los integrantes de la comisión de pesca que organiza la fiesta mayor de Goya.El Ejecutivo goyano convocó mediante resolución N° 1.925 a una asamblea con motivo de renovar a los integrantes de la Comisión Municipal de Pesca (Comupe), organizadora de la fiesta mayor de la ciudad. Es así que en la noche de hoy -a partir de las 20- se realizará en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya una nueva asamblea que elegirá a cinco nuevos miembros titulares de la comisión que es columna vertebral de la organización de la Fiesta Nacional del Surubí.De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la ordenanza respectiva, las instituciones habilitadas deberán elegir cinco miembros titulares y cuatro suplentes para conformar la comisión.Asimismo, desde el Municipio informaron que podrán enviar sus representantes aquellas instituciones que estén legalmente reconocidas y que hayan participado dos años como mínimo en el Concurso Nacional de Pesca del Surubí. También podrán hacerlo representantes de la Cámara Empresarial y de la Asociación de Comercio, Industria y Producción, entidades que tienen idénticos derechos a participar de la asamblea.Se presentaron dos candidatos. Uno, Samuel Caneva, ex presidente de la COMUPE, y el otro Pedro Sa, quien estuvo en la comisión durante los años 2014 y 2015. Uno de ellos será elegido por votación que se presume será por voto secreto. El que sea elegido reemplazará a Horacio Urdiró.El mismo Urdiró, en declaraciones al programaque se emite por, dijo: “Son dos actores interesados en tomar la posta, está bueno porque cada uno lleva su propuesta superadora. Hemos escuchado la propuesta de Quique, también Pedro, el lunes las barra elegirán, toda barra que tenga dos años de antiguedad podía manifestar su intención de voto, haciendo una presentación por escrito de quienes son las personas designadas por la barra,”, precisó.“Tengo entendido que hay barras para estar en el momento de la votación es algo bueno, insólito, barras foráneas interesadas en participar de la Fiesta, es raro pero muy lindo lo que está pasando”, dijo Urdiró.Comentó también que “soy sincero, pero yo decía que pensar que hoy hay tipo campañas políticas para hoy tomar la posta y nosotros no teníamos ni para comprar un anzuelo, teníamos”, remarcó.“Las barras pesqueras que participan son foráneas, cierto que quienes elijen a quien conduce (la COMUPE) son las barras locales que son las que menos participan, todos sabemos el gran parque náutico que tiene Goya y no participan, yo creo que el hecho de que el año pasado más de cien embarcaciones quedaron sin participar ha creado una expectativa muy fuerte para esta fiesta 43, yo creo que es uno de los motivos: ver ampliamente la posibilidad del gran recibimiento de la Fiesta, cuidarla y tener el patrimonio que es de todos los correntinos”, dijo.