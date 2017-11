Se presentó la película - documental Juventudes en Goya

La semana pasada en el Salón de La Anonima en la ciudad de Goya se presentó la película - documental dirigida por el cineasta Martin Farina, producida junto al secretario de Educación Municipal, Daniel Lesteime. La temática abordada explora problemas cotidianos de los jóvenes.La presentación de la película fue muy exitosa no sólo por la importante cantidad de asistentes a su estreno, sino dada la calidad del debate que se generó posteriormente a la proyección el Film. Participaron del mismo el secretario de Educación de la Municipalidad, Daniel Lesteime, el cineasta Martín Farina, la profesora Esther Díaz, entre otros profesionales y jóvenes del Instituto Hispanoamericano; Escuela Normal; Escuela Técnica, y Colegio Sagrado Corazón, además del público en general.Finalizada la presentación, Lesteime comentó “La película genera un espacio en el que se intenta mostrar algunas perspectivas acerca de lo que nosotros consideramos junto a Martin Farina “aspectos” del mundo de los jóvenes desde la propia voz de jóvenes de Goya, de distintos colegios y de profesionales de Goya y de Buenos Aires que aceptaron sumar sus voces como especialistas” y agrega “en esa maravilla que tiene el cine se genera una amalgama entre lo que se produce a partir de los que los mismos jóvenes dicen acerca de sí mismos y lo que los especialistas generan desde la teoría, mostrando esas distintas perspectivas sin ánimos de que eso sea entendido como la verdad acerca de la juventud sino simplemente una perspectiva más que nos ayuda a pensar por donde anda el mundo de las juventudes, así en plural”.“Fue muy enriquecedor ver algunos de los especialistas que participan de la película también debatiendo con quienes oficiaban de actores como los jóvenes que aparecen en el Film, y también allí se generó un espacio de intercambio donde explicaron qué les generó participar de esa iniciativa”, concluyó.Juventudes es un documental que intenta expresar desde la propia voz de un grupo de jóvenes de distintos colegios de la ciudad lo que ellos piensan sobre diferentes temas que los atraviesan, que tienen que ver con las adicciones, la criminalización de la juventud; temas relacionados con el futuro y la construcción de la identidad.Cada uno de los que participan van expresándose y a su vez su propia voz se amalgama a partir de entrevistas a profesionales de la ciudad que también se expresan en relación al tema y otros profesionales que son referencia en estudios sobre la juventud como Beatriz Grecco; Marcelo Zanelli; Walter Lezcano y Ester Díaz. Hay una construcción que se va armando dentro de la película, los testimonios de los jóvenes sobre sí mismos, escenas que son bien logradas por el talento de Martin Farina como cineasta que por momentos parece que no fuera un documental sino una película ficcional.Sobre la mecánica de realización de la película – documental se trabajó experimentalmente. Lesteime explicó al respeto, “lo que hicimos fue abrir la cámara y el micrófono y dejamos que los jóvenes se expresen y trabajamos con chicos de 4 escuelas de Goya, del Hispano, con chicos del Normal; del Colegio Sagrado Corazón y de la Escuela Técnica” y agregó “quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de las escuelas, a los papas que permitieron que los chicos participen firmando las autorizaciones”.Se filmó en colegios y casas de familia donde los mismos chicos organizaron reuniones para debatir los temas y plantear algunas cuestiones, hay dos papás que participan en la película expresándose, contando algunas cosas y poniendo su propia voz en contraste con lo que plantean los chicos.La película dura 40 minutos.Lesteime continuó explicando “El film sirve para ver algunos temas que se dan por sobreentendido, discutimos mucho en términos teóricos esta cuestión de la juventud, planteamos un trabajo, primero nosotros de poder analizar algunos marcos teóricos que se vienen barajando en relación a la temática y a partir de ahí abrimos la cámara desde una mirada experimental. No íbamos al colegio equis a plantearle que necesitamos que hablen de “esto” sino que en realidad los chicos traían, desde la riqueza y frescura que expresan por la edad en la que están, esta temática que jamás se nos hubieran ocurrido, experiencias dolorosas que tienen que ver con las drogas, las adicciones, la exclusión, el sentirse parte o no, poder estar ahí, cuestiones que tienen que ver con esa construcción identitaria que hacen al adolescente”.“La intención es que pueda servir para el que quiera pensar una perspectiva quizás diferente respecto a lo que es la juventud”, explicó Lesteime.