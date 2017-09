Concejales por un día: Alumnos de la 197 en el Programa “La Escuela va al Concejo”

Cuarenta alumnos de los 6º Grado A y B de la Escuela Nº 197 “Manuel Antonio Pando” participaron de la iniciativa promovida por el Concejo Deliberante. Los chicos se interiorizaron del funcionamiento del HCD y experimentaron lo que es una sesión legislativa con la presentación y debate de proyectos. El presidente del Cuerpo, Juan Domingo González y el Intendente Gerardo Bassi, agradecieron a los alumnos por su participación y destacaron el interés y el compromiso demostrado.

Por segunda vez en este año, estudiantes de un establecimiento educativo de Goya fueron “Concejales por un día”, vivenciando la actividad que desarrollan los ediles y especialmente lo que significa ser protagonistas de una sesión legislativa con la presentación, tratamiento y aprobación de proyectos.

Cuarenta alumnos de los 6º Grado A y B de la Escuela Nº 197 “Manuel Antonio Pando” participaron este martes del programa “La Escuela va al Concejo”. En el acceso al Concejo Deliberante, delegación estudiantil depositó en la “Caja de los Deseos”, una breve carta de lo que pretenden para su establecimiento.

Tras ser recibidos por la concejal Stella Maris Ginocchi, la responsable de Ceremonial, Isabel Vernengo, y el doctor Alejandro Galvaliz, los alumnos fueron interiorizados sobre el funcionamiento del Concejo, y la actividad que realizan los concejales al tiempo que les hicieron conocer las distintas dependencias, entre ellas la Sala de Comisiones “Mabel Barrile” donde realizan su trabajo las distintas Comisiones del Cuerpo.

Luego, pasaron al Salón de Sesiones, se sentaron en las bancas que ocupan habitualmente los concejales y, a solicitud del titular del HCD, explicaron como fue el proceso de elección de cada uno para ser “concejales” y como eligieron a los compañeros que se iban a desempeñar como presidente y secretario en la sesión.



PRESIDENTE HCD

El presidente del Concejo Deliberante les dio la bienvenida a los alumnos, docentes y padres a quienes agradeció “por acompañar a los chicos”, al tiempo que les comentó que el programa “La escuela va al Concejo” se implementó en 2016 y por el ya pasaron más de 1200 alumnos.

“Básicamente queremos que hoy ustedes se lleven el conocimiento de la importancia del Concejo Deliberante, en el Municipio de Goya. Que sepan cuáles son las funciones de un concejal, como se elige, como se trabaja en los proyectos que hay para nuestra ciudad”, expresó Juan Domingo González.

Pero también les dijo que “nuestro anhelo es que alguno de ustedes, cuando sean mayores, puedan ser concejales, y puedan presentar proyectos que tengan que ver con sus sueños, sus ideas, con sus deseos para vivir mejor en nuestra ciudad”.

“Hoy, al finalizar la sesión, van a recibir un certificado”, anunció González a los alumnos y les dijo que les pidan a sus padres que pongan ese diploma “en un lugar importante de sus casas. Sáquense fotos, llévense todos los recuerdos que puedan de este momento que quedará grabado en sus vidas”, exhortó finalmente.



SESION LEGISLATIVA

Después, los alumnos realizaron una sesión emulando a la que habitualmente lleva a cabo el Concejo, con la lectura del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior, las notas y proyectos ingresados. La iniciativa más importante tratada y aprobada por unanimidad por los alumnos fue el proyecto de ordenanza “Creando el Instituto Municipal de la Vivienda” e implementando el programa “Construir Juntos”.



INTENDENTE BASSI

El intendente municipal, que compartió la sesión realizada por los alumnos, se dirigió a ellos y le agradeció “por la participación” y a los docentes y padres “por su acompañamiento” así como también destacó el trabajo hecho por la concejal “Mizuki” Ginocchi, el concejal González y a todo el equipo de la Municipalidad y el HCD.

“Es bueno que desde chicos nos comprometamos en causas justas, nobles, que tiene que ver con una mirada solidaria, de mucho afecto con el otro. De una sociedad que se construye entre todos, donde cada uno aporta para el bien común, para que podamos todos tener oportunidades y vivir dignamente con vivienda salud, educación, calles, iluminación, cloacas, agua potable”, sostuvo el Intendente Gerardo Bassi.

Y acotó: “Vinimos al mundo a ser felices pero no vinimos a juntar cosas materiales. Hay una sociedad de consumo a través de los medios de comunicación que nos bombardean permanentemente con que la felicidad tiene que ver con una determinada marca de ropa, de auto, de celulares, cosas materiales. Y en realidad, la vida de cada uno de nosotros, le tenemos que dar contenido espiritual”.

Pidió a los chicos que escuchen a los que “nos quieren mucho, como los papás y las mamás, los abuelos, los hermanos mayores”. Y así “si entendemos que entre todos contribuimos a ser respetuosos, educados, solidarios, generosos, como me gustaría que a mí me traten, vamos a aprender que nos necesitamos y que son eslabones que componen una cadena que es nuestra vida”.

Finalmente les habló de Santiago Maldonado, el joven artesano que hace más de un mes esta desaparecido. “Estamos en democracia y el estado debe velar por la seguridad de cada uno de nosotros. El estado debe hacerse responsable de dar la respuesta de donde esta Santiago Maldonado, porque el próximo puede ser cualquiera de nosotros. Tenemos que respetar y defender nuestro derecho como ciudadanos. El estado debe aclarar y debe rápidamente esclarecer que paso con Santiago Maldonado, esperando todos que pueda aparecer vivo. Por eso permanentemente la pregunta es ¿Dónde está Santiago Maldonado?, concluyó el jefe comunal.

Los alumnos comentaron entonces que en su carta habían solicitado un dispenser de agua fría y caliente y del servicio de wi fi para la escuela. El pedido fue decepcionado por el Intendente Bassi quien pidió a las docentes que averigüen el presupuesto de ambos y a modo de respuesta manifestó “vamos a avanzar”, lo que suscitó el aplauso de los presentes.



ENTREGA DE CERTIFICADOS

Después se procedió a la entrega de certificados por parte del presidente González, el Intendente Bassi, el Secretario del Cuerpo Gerardo Urquijo, y los concejales Stella Maris Ginocchi, Cesar Kalenberg, Federico Tournier y la Directora de Derechos Humanos, Alicia Cassabone, marcó el cierre de las actividades, luego de lo cual los chicos disfrutaron de un refrigerio ofrecido por el Concejo.



ESCUELA Nº197 “MANUEL A. PANDO”

Fueron acompañados por las docentes Alicia Viviana Gutiérrez y Beatriz Aranda y se desempeñaron como concejales los alumnos: Guadalupe Ibarra (Presidente); Juan David Astiazú; Juan Daniel Londoño Quintero; Facundo Agustín Leiva; Gonzalo Rodríguez; Maximiliano López Valenzuela; Gabriela Itati Genes; María Virginia Cerdán; Elisa Abigail López; Estefanía Yaqueline Escobar; Priscila Pezzelato; Marcela Beatríz Monje; Justine Loreley Sotelo; Milagros Estefanía Ojeda; Bruno Alexis Alvarez y Brisa Gianella Agustina Maidana (Secretaria).



DELEGACION 6TO “A-B”

También participaron de la sesión los alumnos: Tiago Emiliano Almua, Lorenzo Alejandro Escobar, Braian Tomás Esquivo, Guillermo Luis Pereyra, Facundo Alfredo Ponce, Mauricio Ezequiel Saucedo, Marcelo Ezequiel Toledo, Lucas Agustín Altamirano, Diego Oscar Díaz, Yonathan Adrián Enríquez, Adrián Emanuel Fernández, Ariel Sebastián Gómez, Héctor Fabián Morel, Rolando Raúl Ortiz, Yonathan Andrés Sotelo, Abigail Fernández Sandoval, Carolina Belén Fernández, Erika Natalia Romero, Karen Daiana Ruiz Díaz, Clara Milagros Varela, Dana Aylen Aguirre, Roció Belén Machuca, Araceli Yanel Vargas, y Jazmín María Agustina Loos.-